Polonyalı çiftçiler, Ukrayna’dan gelen ürünleri sınırı yakınına döktü

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Kırmızı rujun gücü ve otoriteyi temsil ettiği düşünülüyor'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Emekli ikramiyeleri nasıl eridi?
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Ebeveynler dikkat: Çocuklarda büyüme ağrısı sanılan şeyin kanser çıkma olasılığı
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Günseli Çeçen, IC Vakfı'nın deprem bölgesindeki faaliyetlerinden bahsetti
15:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ukrayna ordusunun Avdeyevka bozgunu
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
SESLİ HABER
Rus diplomat açıkladı: Bir ülke, Rus teçhizatını ABD’ye devretme kararını iptal etti
17:43
2 dk
SESLİ HABER
Avrupa Parlamentosu üyeleri, İsrail’in FIFA ve uzaklaştırılmasını talep etti
17:50
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
SESLİ HABER
Macar Dışişleri Bakanı: ABD'nin İsveç baskısı yapmasını tavsiye etmem
18:23
1 dk
SESLİ HABER
Ukrayna ordusunun “kalesi” olarak görülüyordu: Avdeyevka neden önemli?
18:32
4 dk
SESLİ HABER
Enerji uzmanı Putin'in sözlerini Sputnik'e değerlendirdi: Yeni yatırımlar gelebilir.
18:43
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
SESLİ HABER
Elon Musk: Ne kadar uzun sürerse Rusya için o kadar iyi olacak
19:17
2 dk
SESLİ HABER
ABD basınında itiraf gibi manşet: İran’daki patlamaların arkasında İsrail var
19:37
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
En fazla zarar eden takımlar listesinde Türkiye'den 4 takım var
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
10 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
Merkez Bankası neyi yanlış okuyor?
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:06
84 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
FUTBOL SAATİ
UEFA'nın ülke ve kulüp finansalları raporu
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Yerel seçimde Yeniden Refah Partisi'nin yol haritası ne olacak?
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ramazan öncesi Ortadoğu'da tırmanan gerginlik
16:05
80 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
9 dk
27'LER KULÜBÜ ÜYESİ
Parçaladığı gitar 600 bin dolara satılmıştı
17:42
12 dk
SESLİ HABER
Amerikalı senatör: Ödemeyen NATO’dan çıkarılsın
17:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
13 dk
SESLİ HABER
Alman yetkililer, devlet sırrını yanlışlıkla ifşa etti
18:18
1 dk
SESLİ HABER
ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Turner: Uzaydaki ‘Rus tehdidine’ karşı bir planımız var
18:29
2 dk
SESLİ HABER
ABD medyası itiraf etti: Rus ekonomisi çatışmaları sürdürecek kapasitede
18:40
1 dk
SESLİ HABER
Rusya Başbakan Yardımcısı açıkladı: Dost ülkelere petrol ihracatının payı yükseldi
18:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Uganda Dışişleri Bakanı, Batı’yı şantajla suçladı
19:11
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzmandan, Rusya-Türkiye ilişkilerine dair mesaj
19:23
3 dk
SESLİ HABER
Filistinli bakan: İsrail, Batı Şeria’yı tasfiye etmeye çalışıyor
19:54
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun99.1
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240220/polonyali-ciftciler-ukraynadan-gelen-urunleri-siniri-yakinina-doktu-1080925251.html
Polonyalı çiftçiler, Ukrayna’dan gelen ürünleri sınırı yakınına döktü
Polonyalı çiftçiler, Ukrayna’dan gelen ürünleri sınırı yakınına döktü
Sputnik Türkiye
Ukrayna'dan ucuz tahıl ithalatına karşı protestolarını sürdüren Polonyalı çiftçiler, sınırı trafiği felç etmeye devam ederken, ithal edilen ürünleri ülkeye... 20.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-20T17:45+0300
2024-02-20T17:45+0300
ukrayna krizi
ukrayna
tahıl
avrupa birliği
çiftçi
protesto gösterisi
polonya
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/14/1080925087_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_62ec2ce84111a60700963f4b9fca3835.jpg
Ülkenin Ukrayna sınırındaki Hrebenne, Dorohusk ve Medika sınır kapıları yakınlarında gösteriler sürerken, Dorohusk sınır kapısından geçmeyi bekleyen Ukrayna tırlarındaki tahılı yola döken Polonyalı çiftçilerin şimdi de iki tır dolusu mısırı demiryolu raylarına döktüğü aktarıldı.Protesto gösterilerine katılan çiftçilerin “Ukrayna'dan yasadışı sevkiyata son” diye sloganlar attığı kaydedildi.Ukrayna sınır kapıları da dahil olmak üzere Polonya'nın farklı bölgelerinde çiftçilerin kitlesel protestoları başlarken, Medika'nın yanı sıra protestocuların Dorohusk sınır kontrol noktasına erişimi akşama kadar engellemeyi planladıkları bildirildi.Polonya Tarım Enstitüsü tarafından yayınlanan bir haritaya göre, çiftçiler ülke genelinde kitlesel gösteriler düzenlerken, protestocular, Ukrayna sınırından uzak bölgelerde de yolları kapatıyor.Ülkenin kuzeyindeki Gdansk'ın merkezinde ve kuzeybatıdaki Poznan'da bile trafik sorunları yaşandığını aktaran yerel medya, polisin sürücüleri farklı güzergahlara yönlendirdiğini iletiyor.Polonya genelindeki çiftçi protestoları bir haftadan uzun bir süre önce başlarken, çiftçiler, sektör çalışanlarının refahını olumsuz etkileyen Ukrayna'dan yapılan ucuz tarım ürünleri sevkiyatını protesto ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20240219/cekya-pragin-merkezinde-cek-ciftcilerle-ukrayna-yanlisi-aktivistler-arasinda-arbede-cikti-1080894611.html
ukrayna
avrupa birliği
polonya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/14/1080925087_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_13c80e1cf554ae1491242d13a35bfe75.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ukrayna, tahıl, avrupa birliği, çiftçi, protesto gösterisi, polonya
ukrayna, tahıl, avrupa birliği, çiftçi, protesto gösterisi, polonya

Polonyalı çiftçiler, Ukrayna’dan gelen ürünleri sınırı yakınına döktü

17:45 20.02.2024
© AFP 2023 / SERGEI GAPONPolonyalı çiftçilerin protestoları sürüyor Çiftçi
Polonyalı çiftçilerin protestoları sürüyor Çiftçi - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2024
© AFP 2023 / SERGEI GAPON
Abone ol
Ukrayna'dan ucuz tahıl ithalatına karşı protestolarını sürdüren Polonyalı çiftçiler, sınırı trafiği felç etmeye devam ederken, ithal edilen ürünleri ülkeye sokmamakta kararlı görünüyor.
Ülkenin Ukrayna sınırındaki Hrebenne, Dorohusk ve Medika sınır kapıları yakınlarında gösteriler sürerken, Dorohusk sınır kapısından geçmeyi bekleyen Ukrayna tırlarındaki tahılı yola döken Polonyalı çiftçilerin şimdi de iki tır dolusu mısırı demiryolu raylarına döktüğü aktarıldı.
Protesto gösterilerine katılan çiftçilerin “Ukrayna'dan yasadışı sevkiyata son” diye sloganlar attığı kaydedildi.
Ukrayna sınır kapıları da dahil olmak üzere Polonya'nın farklı bölgelerinde çiftçilerin kitlesel protestoları başlarken, Medika'nın yanı sıra protestocuların Dorohusk sınır kontrol noktasına erişimi akşama kadar engellemeyi planladıkları bildirildi.
Polonya Tarım Enstitüsü tarafından yayınlanan bir haritaya göre, çiftçiler ülke genelinde kitlesel gösteriler düzenlerken, protestocular, Ukrayna sınırından uzak bölgelerde de yolları kapatıyor.
Ülkenin kuzeyindeki Gdansk'ın merkezinde ve kuzeybatıdaki Poznan'da bile trafik sorunları yaşandığını aktaran yerel medya, polisin sürücüleri farklı güzergahlara yönlendirdiğini iletiyor.
Polonya genelindeki çiftçi protestoları bir haftadan uzun bir süre önce başlarken, çiftçiler, sektör çalışanlarının refahını olumsuz etkileyen Ukrayna'dan yapılan ucuz tarım ürünleri sevkiyatını protesto ediyor.
Çekya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2024
DÜNYA
Çekya: Prag’ın merkezinde Çek çiftçilerle Ukrayna yanlısı aktivistler arasında arbede çıktı
Dün, 21:38
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала