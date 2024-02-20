https://sputniknews.com.tr/20240220/polonyali-ciftciler-ukraynadan-gelen-urunleri-siniri-yakinina-doktu-1080925251.html

Polonyalı çiftçiler, Ukrayna’dan gelen ürünleri sınırı yakınına döktü

Polonyalı çiftçiler, Ukrayna’dan gelen ürünleri sınırı yakınına döktü

Sputnik Türkiye

Ukrayna'dan ucuz tahıl ithalatına karşı protestolarını sürdüren Polonyalı çiftçiler, sınırı trafiği felç etmeye devam ederken, ithal edilen ürünleri ülkeye... 20.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-20T17:45+0300

2024-02-20T17:45+0300

2024-02-20T17:45+0300

ukrayna krizi

ukrayna

tahıl

avrupa birliği

çiftçi

protesto gösterisi

polonya

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Ülkenin Ukrayna sınırındaki Hrebenne, Dorohusk ve Medika sınır kapıları yakınlarında gösteriler sürerken, Dorohusk sınır kapısından geçmeyi bekleyen Ukrayna tırlarındaki tahılı yola döken Polonyalı çiftçilerin şimdi de iki tır dolusu mısırı demiryolu raylarına döktüğü aktarıldı.Protesto gösterilerine katılan çiftçilerin “Ukrayna'dan yasadışı sevkiyata son” diye sloganlar attığı kaydedildi.Ukrayna sınır kapıları da dahil olmak üzere Polonya'nın farklı bölgelerinde çiftçilerin kitlesel protestoları başlarken, Medika'nın yanı sıra protestocuların Dorohusk sınır kontrol noktasına erişimi akşama kadar engellemeyi planladıkları bildirildi.Polonya Tarım Enstitüsü tarafından yayınlanan bir haritaya göre, çiftçiler ülke genelinde kitlesel gösteriler düzenlerken, protestocular, Ukrayna sınırından uzak bölgelerde de yolları kapatıyor.Ülkenin kuzeyindeki Gdansk'ın merkezinde ve kuzeybatıdaki Poznan'da bile trafik sorunları yaşandığını aktaran yerel medya, polisin sürücüleri farklı güzergahlara yönlendirdiğini iletiyor.Polonya genelindeki çiftçi protestoları bir haftadan uzun bir süre önce başlarken, çiftçiler, sektör çalışanlarının refahını olumsuz etkileyen Ukrayna'dan yapılan ucuz tarım ürünleri sevkiyatını protesto ediyor.

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ukrayna, tahıl, avrupa birliği, çiftçi, protesto gösterisi, polonya