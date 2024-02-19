https://sputniknews.com.tr/20240219/cekya-pragin-merkezinde-cek-ciftcilerle-ukrayna-yanlisi-aktivistler-arasinda-arbede-cikti-1080894611.html

Çekya: Prag’ın merkezinde Çek çiftçilerle Ukrayna yanlısı aktivistler arasında arbede çıktı

Çekya: Prag’ın merkezinde Çek çiftçilerle Ukrayna yanlısı aktivistler arasında arbede çıktı

Sputnik Türkiye

Çekya’da tarımın yok edilmesine yol açtığını düşündükleri AB'nin Yeşil Mutabakatı’ndan çekilmesi talebi ile protesto gösterisi düzenleyen çiftçilerle karşı... 19.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-19T21:38+0300

2024-02-19T21:38+0300

2024-02-19T21:38+0300

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protesto

protestolar

ukrayna

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Çek çiftçiler, ülkenin dört bir yanından yola çıkarak, Çekya’da tarımın yok edilmesine yol açtığını düşündükleri Avrupa Birliği’nin (AB) Yeşil Mutabakatı’ndan çekilmesi talebi ile protesto gösterisine katılmak için sabah 6 civarında yaklaşık 500 traktör ve diğer tarım ekipmanlarıyla başkent Prag’ın merkezinde toplandı. Çiftçilerin eylemine katılan bine yakın kişinin toplandığı Malostranskaya Meydanı’nda ayrıca gösteriyi uygun görmediklerini ifade etmek isteyenler de toplandı. Bu grubun ellerinde ise Avrupa Birliği ve Ukrayna bayrakları vardı.İki grup arasında çıkan arbede, polis müdahale edinceye kadar devam etti. Olaylarda gözaltına alınan olmadı. Bu arada birkaç dakikalığına protestocuların yanına çıkan Tarım Bakanı Marek Vyborny, çiftçilerin bazı taleplerini kabul etti, ancak Yeşil Mutabakat’tan çekilmenin imkansız olduğunu söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20240219/avrupayi-saran-ciftci-protestolari-turkiye-sinirlarina-ulasti-1080887102.html

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çekye, çiftçi, protesto, protestolar, ukrayna