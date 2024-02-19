https://sputniknews.com.tr/20240219/avrupayi-saran-ciftci-protestolari-turkiye-sinirlarina-ulasti-1080887102.html

Avrupa’yı saran çiftçi protestoları Türkiye sınırlarına ulaştı

Avrupa’yı saran çiftçi protestoları Türkiye sınırlarına ulaştı

Sputnik Türkiye

Yunanistan'da, yaklaşık bir aydır hükümetin tarım politikasını protesto eden çiftçiler, bu akşam Yunanistan ile Türkiye arasındaki sınır kapısını kapatarak... 19.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-19T17:26+0300

2024-02-19T17:26+0300

2024-02-19T17:26+0300

dünya

yunanistan

türkiye

sınır

çiftçi

tarım

avrupa birliği

tahıl

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Yunanistan'da, yaklaşık bir aydır hükümetin tarım politikasını protesto eden çiftçiler, bu akşam Yunanistan ile Türkiye arasındaki sınır kapısını kapatarak eylem yapacak.Yunan basınındaki haberlerde, çiftçilerin bugün, hükümete baskıyı artırmak için TSİ 18.00-22.00'de Kipi Sınır Kapısı'nda yol kapatma eylemi yapacağı ifade edildi.Çiftçilerin, sınırı sadece tırlara kapatacağı aktarılan haberlerde, otomobil ve otobüslerin geçişlerine izin verileceği kaydedildi.Yarın Atina'da gösteri yapılacakYunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile düzenledikleri toplantıdan sonra tüm taleplerinin karşılanmadığını aktaran çiftçiler, seslerini duyurmak için yarın akşam Atina'da parlamento binasının da bulunduğu Sintagma Meydanı'nda traktörlerle gösteri yapmayı planlıyor.Çiftçilerin yarın sabah saatlerinde çeşitli noktalardan Atina'ya hareket etmesi bekleniyor.Çiftçiler, zarar gören mahsulleri için kendilerine tazminat ödenmesi, elektrik tarifelerinde indirim gibi taleplerde bulunuyor.Kuzey Makedonya sınırını 14 Şubat'ta traktörleriyle 2 saatliğine tırlara kapatmaya çalışan çiftçilere polisin müdahale etmesi üzerine arbede yaşanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240212/avrupada-protestolar-durmuyor-yunanistanda-ciftciler-turkiye-sinirindaki-yolu-kapatti--1080642888.html

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yunanistan, türkiye, sınır, çiftçi, tarım, avrupa birliği, tahıl