https://sputniknews.com.tr/20240219/avrupayi-saran-ciftci-protestolari-turkiye-sinirlarina-ulasti-1080887102.html
Avrupa’yı saran çiftçi protestoları Türkiye sınırlarına ulaştı
Avrupa’yı saran çiftçi protestoları Türkiye sınırlarına ulaştı
Sputnik Türkiye
Yunanistan'da, yaklaşık bir aydır hükümetin tarım politikasını protesto eden çiftçiler, bu akşam Yunanistan ile Türkiye arasındaki sınır kapısını kapatarak... 19.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-19T17:26+0300
2024-02-19T17:26+0300
2024-02-19T17:26+0300
dünya
yunanistan
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sınır
çiftçi
tarım
avrupa birliği
tahıl
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Yunanistan'da, yaklaşık bir aydır hükümetin tarım politikasını protesto eden çiftçiler, bu akşam Yunanistan ile Türkiye arasındaki sınır kapısını kapatarak eylem yapacak.Yunan basınındaki haberlerde, çiftçilerin bugün, hükümete baskıyı artırmak için TSİ 18.00-22.00'de Kipi Sınır Kapısı'nda yol kapatma eylemi yapacağı ifade edildi.Çiftçilerin, sınırı sadece tırlara kapatacağı aktarılan haberlerde, otomobil ve otobüslerin geçişlerine izin verileceği kaydedildi.Yarın Atina'da gösteri yapılacakYunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile düzenledikleri toplantıdan sonra tüm taleplerinin karşılanmadığını aktaran çiftçiler, seslerini duyurmak için yarın akşam Atina'da parlamento binasının da bulunduğu Sintagma Meydanı'nda traktörlerle gösteri yapmayı planlıyor.Çiftçilerin yarın sabah saatlerinde çeşitli noktalardan Atina'ya hareket etmesi bekleniyor.Çiftçiler, zarar gören mahsulleri için kendilerine tazminat ödenmesi, elektrik tarifelerinde indirim gibi taleplerde bulunuyor.Kuzey Makedonya sınırını 14 Şubat'ta traktörleriyle 2 saatliğine tırlara kapatmaya çalışan çiftçilere polisin müdahale etmesi üzerine arbede yaşanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240212/avrupada-protestolar-durmuyor-yunanistanda-ciftciler-turkiye-sinirindaki-yolu-kapatti--1080642888.html
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yunanistan, türkiye, sınır, çiftçi, tarım, avrupa birliği, tahıl
yunanistan, türkiye, sınır, çiftçi, tarım, avrupa birliği, tahıl
Avrupa’yı saran çiftçi protestoları Türkiye sınırlarına ulaştı
Yunanistan'da, yaklaşık bir aydır hükümetin tarım politikasını protesto eden çiftçiler, bu akşam Yunanistan ile Türkiye arasındaki sınır kapısını kapatarak eylem yapacak.
Yunanistan'da, yaklaşık bir aydır hükümetin tarım politikasını protesto eden çiftçiler, bu akşam Yunanistan ile Türkiye arasındaki sınır kapısını kapatarak eylem yapacak.
Yunan basınındaki haberlerde, çiftçilerin bugün, hükümete baskıyı artırmak için TSİ 18.00-22.00'de Kipi Sınır Kapısı'nda yol kapatma eylemi yapacağı ifade edildi.
Çiftçilerin, sınırı sadece tırlara kapatacağı aktarılan haberlerde, otomobil ve otobüslerin geçişlerine izin verileceği kaydedildi.
Yarın Atina'da gösteri yapılacak
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile düzenledikleri toplantıdan sonra tüm taleplerinin karşılanmadığını aktaran çiftçiler, seslerini duyurmak için yarın akşam Atina'da parlamento binasının da bulunduğu Sintagma Meydanı'nda traktörlerle gösteri yapmayı planlıyor.
Çiftçilerin yarın sabah saatlerinde çeşitli noktalardan Atina'ya hareket etmesi bekleniyor.
Çiftçiler, zarar gören mahsulleri için kendilerine tazminat ödenmesi, elektrik tarifelerinde indirim gibi taleplerde bulunuyor.
Kuzey Makedonya sınırını 14 Şubat'ta traktörleriyle 2 saatliğine tırlara kapatmaya çalışan çiftçilere polisin müdahale etmesi üzerine arbede yaşanmıştı.