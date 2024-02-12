https://sputniknews.com.tr/20240212/avrupada-protestolar-durmuyor-yunanistanda-ciftciler-turkiye-sinirindaki-yolu-kapatti--1080642888.html
Avrupa'da protestolar durmuyor: Yunanistan'da çiftçiler Türkiye sınırındaki yolu kapattı
Avrupa'da protestolar durmuyor: Yunanistan'da çiftçiler Türkiye sınırındaki yolu kapattı
Yunan çiftçiler, Pazarkule Sınır Kapısı yakınındaki Kastanies kasabasında protesto gösterisi düzenleyerek, Kastanies-Evros yolunu saman balyaları ile ulaşıma... 12.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-12T10:28+0300
2024-02-12T10:28+0300
2024-02-12T10:28+0300
dünya
yunanistan
çiftçi
protesto
protesto gösterisi
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Yunanistan'da da çiftçi protestoları devam ediyor. Yunanistan genelinde yaklaşık 4 haftadır protestolarını sürdüren çiftçiler, Larissa Nikaia’da gerçekleştirilen ulusal toplantının ardından tutumlarını daha da sertleştirdi.Yaklaşık 140 çiftçi, traktörleri ile Pazarkule Sınır Kapısı yakınındaki Kastanies kasabasında sokağa indi. Akşam saatlerindeki protesto sırasında çiftçiler, Kastanies-Evros yolunu saman balyaları ve traktörler ile ulaşıma kapattı. Yaklaşık 1 saat süren eylem sonrası yol tek taraflı olarak yeniden trafiğe açıldı.Yunan çiftçiler, hükümetten vergisiz tarımsal yağ, elektrik için düşük tarife, erzak ve yem sübvansiyonu, Avrupa Birliği'nin (AB) yeni ortak tarım politikasının uygulanmaması, ürünlerde yüzde 100 tazminat ve gelir kaybının telafisi, yasadışı ithalatı engelleme talebinde bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20240209/ciftciler-sokakta-avrupa-genelinde-neden-protestolar-duzenleniyor-1080585260.html
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yunanistan, çiftçi, protesto, protesto gösterisi
yunanistan, çiftçi, protesto, protesto gösterisi
Avrupa'da protestolar durmuyor: Yunanistan'da çiftçiler Türkiye sınırındaki yolu kapattı
Yunan çiftçiler, Pazarkule Sınır Kapısı yakınındaki Kastanies kasabasında protesto gösterisi düzenleyerek, Kastanies-Evros yolunu saman balyaları ile ulaşıma kapattı.
Yunanistan'da da çiftçi protestoları devam ediyor. Yunanistan genelinde yaklaşık 4 haftadır protestolarını sürdüren çiftçiler, Larissa Nikaia’da gerçekleştirilen ulusal toplantının ardından tutumlarını daha da sertleştirdi.
Yaklaşık 140 çiftçi, traktörleri ile Pazarkule Sınır Kapısı yakınındaki Kastanies kasabasında sokağa indi. Akşam saatlerindeki protesto sırasında çiftçiler, Kastanies-Evros yolunu saman balyaları ve traktörler ile ulaşıma kapattı. Yaklaşık 1 saat süren eylem sonrası yol tek taraflı olarak yeniden trafiğe açıldı.
Yunan çiftçiler, hükümetten vergisiz tarımsal yağ, elektrik için düşük tarife, erzak ve yem sübvansiyonu, Avrupa Birliği'nin (AB) yeni ortak tarım politikasının uygulanmaması, ürünlerde yüzde 100 tazminat ve gelir kaybının telafisi, yasadışı ithalatı engelleme talebinde bulundu.