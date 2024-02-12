https://sputniknews.com.tr/20240212/avrupada-protestolar-durmuyor-yunanistanda-ciftciler-turkiye-sinirindaki-yolu-kapatti--1080642888.html

Avrupa'da protestolar durmuyor: Yunanistan'da çiftçiler Türkiye sınırındaki yolu kapattı

Avrupa'da protestolar durmuyor: Yunanistan'da çiftçiler Türkiye sınırındaki yolu kapattı

Yunan çiftçiler, Pazarkule Sınır Kapısı yakınındaki Kastanies kasabasında protesto gösterisi düzenleyerek, Kastanies-Evros yolunu saman balyaları ile ulaşıma... 12.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-12T10:28+0300

2024-02-12T10:28+0300

2024-02-12T10:28+0300

dünya

yunanistan

çiftçi

protesto

protesto gösterisi

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/0c/1080642678_66:0:1214:646_1920x0_80_0_0_2ae09deacb7ce0eba1c8cbc09e0663e4.jpg

Yunanistan'da da çiftçi protestoları devam ediyor. Yunanistan genelinde yaklaşık 4 haftadır protestolarını sürdüren çiftçiler, Larissa Nikaia’da gerçekleştirilen ulusal toplantının ardından tutumlarını daha da sertleştirdi.Yaklaşık 140 çiftçi, traktörleri ile Pazarkule Sınır Kapısı yakınındaki Kastanies kasabasında sokağa indi. Akşam saatlerindeki protesto sırasında çiftçiler, Kastanies-Evros yolunu saman balyaları ve traktörler ile ulaşıma kapattı. Yaklaşık 1 saat süren eylem sonrası yol tek taraflı olarak yeniden trafiğe açıldı.Yunan çiftçiler, hükümetten vergisiz tarımsal yağ, elektrik için düşük tarife, erzak ve yem sübvansiyonu, Avrupa Birliği'nin (AB) yeni ortak tarım politikasının uygulanmaması, ürünlerde yüzde 100 tazminat ve gelir kaybının telafisi, yasadışı ithalatı engelleme talebinde bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20240209/ciftciler-sokakta-avrupa-genelinde-neden-protestolar-duzenleniyor-1080585260.html

yunanistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yunanistan, çiftçi, protesto, protesto gösterisi