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'Osmanlıyı süren soysuzlar' diyen eski Refah Partisi vekili Yılmaz'dan açıklama geldi
'Osmanlıyı süren soysuzlar' diyen eski Refah Partisi vekili Yılmaz'dan açıklama geldi
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucularına yönelik ‘soysuzlar’ ifadesini kullanan eski Refah Partili Şevki Yılmaz’dan tepkiler üzerine açıklama geldi. 20.02.2024, Sputnik Türkiye
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II. Abdülhamid'in torunu Berna Sultan Osmanoğlu’nun düğününde, Yeni Akit Gazetesi yazarı ve eski Refah Partisi milletvekili Şevki Yılmaz Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucularına yönelik skandal ifadeler kullanmış, birçok kesimden tepkiyle karşılaşmıştı.Söz konusu skandalın öznesi Şevki Yılmaz, konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Yılmaz, ‘soysuzlar’ ifadesiyle kimleri kastettiğini yönelik açıklama yaptı:İlber Ortaylı açıklama yapmıştıTartışmaların gündemde yer alması sonrası Prof. Dr. İlber Ortaylı sosyal medyadan bir açıklama yapmıştı.Kamuoyuna duyuru diyerek paylaştığı metinde Ortaylı şu ifadelere yer vermişti:
https://sputniknews.com.tr/20240219/memleket-partisinden-osmanliyi-suren-soysuzdur-diyen-refah-partisi-vekili-hakkinda-suc-duyurusu-1080886294.html
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'Osmanlıyı süren soysuzlar' diyen eski Refah Partisi vekili Yılmaz'dan açıklama geldi

10:12 20.02.2024 (güncellendi: 10:19 20.02.2024)
© FlickrŞevki Yılmaz
Şevki Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2024
© Flickr
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucularına yönelik ‘soysuzlar’ ifadesini kullanan eski Refah Partili Şevki Yılmaz’dan tepkiler üzerine açıklama geldi.
II. Abdülhamid'in torunu Berna Sultan Osmanoğlu’nun düğününde, Yeni Akit Gazetesi yazarı ve eski Refah Partisi milletvekili Şevki Yılmaz Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucularına yönelik skandal ifadeler kullanmış, birçok kesimden tepkiyle karşılaşmıştı.
Söz konusu skandalın öznesi Şevki Yılmaz, konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Yılmaz, ‘soysuzlar’ ifadesiyle kimleri kastettiğini yönelik açıklama yaptı:

“Osmanlı’nın yıkılmasına neden olan bilhassa Selanik mebusu Sebatayist Emanuel Karasu'ları, Ermeni Aram Efendileri, Mason Esat Toptani ve Mason Hikmetler gibi Sultan Abdülhamid’i tahtan indirip Selanik’e mahkum eden soysuzları! Bizim kastımız O soysuzlar ve avanesidir, işbirlikçileri, zındıka komitasıyla kol kola giren, koca sultanı yıkanlardır. Osmanlı ailesinin en mutlu günlerinde bile buruk ve hüzünlü halini görünce Osmanlı ailesini Türkiye’den kovan, ismini saydığım soysuzlara lanet ettim. Bu benim görevimdir. Dünyada hiçbir ülke hanedan ailesini sürmemiştir.

Ama koskoca Osmanlı’yı yıkmakla kalmadı bu Siyonistler, aileyi dahi sürmüşlerdir. Bu, küresel emperyalistlerin 1071'in, 1453'ün intikamını alma planıydı! İngiliz soysuzun hedefiydi ve gerçekleştirdiler. Ben, hiçbir kimsenin ismini zikretmediğim halde niyet okuyanlarla ve iftira atanlarla da hukuk önünde hesaplaşacağız.”

İlber Ortaylı açıklama yapmıştı

Tartışmaların gündemde yer alması sonrası Prof. Dr. İlber Ortaylı sosyal medyadan bir açıklama yapmıştı.
Kamuoyuna duyuru diyerek paylaştığı metinde Ortaylı şu ifadelere yer vermişti:
"Bugün basına yansıyan haberlerde geçen davete bir düğün vesilesiyle katıldım. Ne kimin davet edileceğine karışırım ne de masada oturanları tanırım. Düğün merasimi sırasında eski bir milletvekilinin yersiz konuşmalarını tasvip etmem mümkün değildir. Rahatsızlığımı da sıra bana gelince belirttim. Bunlar tarih bilmeyen insanların kahvehane köşelerine yakışan sözleridir. Açık bir Atatürk düşmanlığıdır, hazımsızlığıdır. Atatürk'le, Cumhuriyet'le, İstiklal Savaşı komutanlarıyla didişmeye kalkan sivri zekâlıların bu faaliyetlerinin arkasında tarihçilik merakının hatta ideolojinin ağırlık kazandığına inananlardan değilim, saikler başkadır. Türk tarihinin kurumları ve büyükleriyle didişmek, yani tahripkâr bir milliyetçilikle ortaya çıkmak bize ve bazı toplumlara has olaydır. Bugün eğer birileri bu ülkede rahatlıkla fikirlerini söyleyebiliyorsa Atatürk ve silah arkadaşları sayesindedir. Türkiye'yi etrafındaki devletlerle mukayese ettiğiniz zaman bize bu vatanı Atatürk önderliğinde emanet edenlerin dünya tarihine geçecek kadar büyük iş başardığını görürsünüz. Cumhuriyet’i ayakta tutmak ve korumak bizim vazifemiz. Eğer ayakta tutmazsak, tahrip edersek gidecek bir yerimiz olmadığını da birilerinin artık anlaması gerekir."
Osmanlı'yı süren soysuzlar - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2024
POLİTİKA
Memleket Partisi'nden 'Osmanlı'yı süren soysuzdur' diyen Refah Partisi vekili hakkında suç duyurusu
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