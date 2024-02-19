Memleket Partisi'nden 'Osmanlı'yı süren soysuzdur' diyen Refah Partisi vekili hakkında suç duyurusu
16:43 19.02.2024 (güncellendi: 17:18 19.02.2024)
© ERDİ DEMİR-AW144864Osmanlı'yı süren soysuzlar
© ERDİ DEMİR-AW144864
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Memleket Partisi, Orhan Osmanoğlu'nun kızının düğününde "Osmanlı'yı süren soysuzdur" diyerek Atatürk'e hakaret eden Refah Partisi eski milletvekili hakkında suç duyurusunda bulundu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beykoz Sosyal Tesisi'ndeki törende, Osmanlı padişahı 2. Abdülhamid Han’ın 25 yaşındaki 5. kuşak torunu ve Orhan Osmanoğlu'nun kızı olan 'Berna Sultan Osmanoğlu', Yiğit Onur Özcan ile evlendi.
Törende, Refah Partisi eski milletvekili Şevki Yılmaz'ın "Osmanlı'yı süren soysuzdur" açıklaması sosyal medya büyük tepki çekmişti. Atatürk'e hakaret olarak değerlendirilen açıklamalar sonrası, Memleket Partisi Şevki Yılmaz hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı:
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR— Memleket Partisi (@MemleketimParti) February 19, 2024
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, “soysuz” diyerek açıkça hakaret eden Refah Partisi Rize Eski Milletvekili Şevki Yılmaz adlı şahıs hakkında suç duyurusunda bulunduk. İlgili makamların şahıs hakkında gerekli işlemleri yapmasını talep…
Muharrem İnce şiirle cevap verdi
Muharrem İnce, Atatürk ve silah arkadaşlarına hakaret eden Şevki Yılmaz'ın sözlerine karşı X sosyal medya platformundan şiir yazdı:
Atatürk’e soysuz demiş İtin birisi— Muharrem İNCE (@vekilince) February 19, 2024
Soysuz kimmiş babana sor hele
Arı namusu çatlamış ayı irisi
Sen bizim köylerden geç hele
Bu herifin önü sonu ayandır
Anlayana benim sözüm beyandır
Seni adam yerine koyan hayvan oğlu hayvandır
Gel de o sözü burada söyle hele