Memleket Partisi'nden 'Osmanlı'yı süren soysuzdur' diyen Refah Partisi vekili hakkında suç duyurusu

Atatürk’e soysuz demiş İtin birisi

Soysuz kimmiş babana sor hele

Arı namusu çatlamış ayı irisi

Sen bizim köylerden geç hele



Bu herifin önü sonu ayandır

Anlayana benim sözüm beyandır

Seni adam yerine koyan hayvan oğlu hayvandır

Gel de o sözü burada söyle hele