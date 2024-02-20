https://sputniknews.com.tr/20240220/napolinin-yeni-teknik-direktoru-francesco-calzona-oldu-1080905554.html
Napoli'nin yeni teknik direktörü Francesco Calzona oldu
Napoli'nin yeni teknik direktörü Francesco Calzona oldu
Sputnik Türkiye
Napoli, teknik direktör olarak Francesco Calzona ile anlaştı. 20.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-20T09:58+0300
2024-02-20T09:58+0300
2024-02-20T09:58+0300
spor
napoli
napoli futbol takımı
italya
teknik direktör
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İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Napoli, teknik direktör Walter Mazzarri'nin görevine son vererek yerine Francesco Calzona'yı getirdi.Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 3 ay önce göreve başlayan İtalya çalıştırıcı Mazzarri ile yollar ayrıldı. Mazzarri'nin yerine ise halen Slovakya Milli Takımı'nı çalıştıran Francesco Calzona getirildi.Bu sene şampiyonluğa uzak55 yaşındaki İtalyan Calzona, Napoli'de daha önce 2015-2018 ve 2021-2022 yılları arasında yardımcı antrenörlük yaptı. Serie A'da geçen sezon şampiyonluğa ulaşan, bu sezon ise beklentilerin uzağında kalan Napoli, 36 puanla 9. sırada yer alıyor.Napoli, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk maçında yarın Barcelona'yı konuk edecek.
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napoli, napoli futbol takımı, italya, teknik direktör
napoli, napoli futbol takımı, italya, teknik direktör
Napoli'nin yeni teknik direktörü Francesco Calzona oldu
Napoli, teknik direktör olarak Francesco Calzona ile anlaştı.
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Napoli, teknik direktör Walter Mazzarri'nin görevine son vererek yerine Francesco Calzona'yı getirdi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 3 ay önce göreve başlayan İtalya çalıştırıcı Mazzarri ile yollar ayrıldı. Mazzarri'nin yerine ise halen Slovakya Milli Takımı'nı çalıştıran Francesco Calzona getirildi.
Bu sene şampiyonluğa uzak
55 yaşındaki İtalyan Calzona, Napoli'de daha önce 2015-2018 ve 2021-2022 yılları arasında yardımcı antrenörlük yaptı. Serie A'da geçen sezon şampiyonluğa ulaşan, bu sezon ise beklentilerin uzağında kalan Napoli, 36 puanla 9. sırada yer alıyor.
Napoli, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk maçında yarın Barcelona'yı konuk edecek.