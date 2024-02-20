https://sputniknews.com.tr/20240220/napolinin-yeni-teknik-direktoru-francesco-calzona-oldu-1080905554.html

Napoli'nin yeni teknik direktörü Francesco Calzona oldu

Napoli'nin yeni teknik direktörü Francesco Calzona oldu

Sputnik Türkiye

Napoli, teknik direktör olarak Francesco Calzona ile anlaştı. 20.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-20T09:58+0300

2024-02-20T09:58+0300

2024-02-20T09:58+0300

spor

napoli

napoli futbol takımı

italya

teknik direktör

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İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Napoli, teknik direktör Walter Mazzarri'nin görevine son vererek yerine Francesco Calzona'yı getirdi.Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 3 ay önce göreve başlayan İtalya çalıştırıcı Mazzarri ile yollar ayrıldı. Mazzarri'nin yerine ise halen Slovakya Milli Takımı'nı çalıştıran Francesco Calzona getirildi.Bu sene şampiyonluğa uzak55 yaşındaki İtalyan Calzona, Napoli'de daha önce 2015-2018 ve 2021-2022 yılları arasında yardımcı antrenörlük yaptı. Serie A'da geçen sezon şampiyonluğa ulaşan, bu sezon ise beklentilerin uzağında kalan Napoli, 36 puanla 9. sırada yer alıyor.Napoli, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk maçında yarın Barcelona'yı konuk edecek.

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