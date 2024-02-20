https://sputniknews.com.tr/20240220/muskun-sirketinde-beynine-cip-takilan-kisi-dusunce-ile-bilgisayar-faresini-oynatabilmeye-basladi-1080920293.html
Musk'un şirketinde beynine çip takılan kişi, düşünce ile bilgisayar faresini oynatabilmeye başladı
Musk'un şirketinde beynine çip takılan kişi, düşünce ile bilgisayar faresini oynatabilmeye başladı
Sputnik Türkiye
Elon Musk'un Neurolink şirketine beynine çip takılan kişinin, düşünce ile bilgisayar faresini oynatabildiği aktarıldı. 20.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-20T15:08+0300
2024-02-20T15:08+0300
2024-02-20T15:38+0300
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Milyarder Elon Musk'un Neuralink şirketinde beynine çip taktıran kişinin bilgisayar faresini düşünceyle kontrol edebildiği aktarıldı. Musk, SpaceX etkinliğinde yaptığı açıklamada, "İlerleme gayet iyi gidiyor. Hasta tamamen iyileşmişe benziyor ve sadece düşünerek fareyi ekranda haraket ettirebiliyor" dedi. Şimdilik Neuralink'in sadece fare tıklamasını test ettiğini söyleyen Musk, gelecekte bunun uzuvlarını kullanamayan insanlar için büyük faydalar yaratacağını belirtti. Ocak ayında ilk denemesi yapılan çip, Musk'a göre çok iyi sonuçlar veriyor. Bundan önce Musk, maymunların beynine de çip yerleştirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231110/binlerce-kisi-beynine-cip-taktirmak-icin-elon-muskin-sirketine-basvurdu-1077270019.html
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elon musk, space x, neuralink, çip, beyin, engelli
Musk'un şirketinde beynine çip takılan kişi, düşünce ile bilgisayar faresini oynatabilmeye başladı
15:08 20.02.2024 (güncellendi: 15:38 20.02.2024)
Elon Musk'un Neurolink şirketine beynine çip takılan kişinin, düşünce ile bilgisayar faresini oynatabildiği aktarıldı.
Milyarder Elon Musk'un Neuralink şirketinde beynine çip taktıran kişinin bilgisayar faresini düşünceyle kontrol edebildiği aktarıldı. Musk, SpaceX etkinliğinde yaptığı açıklamada, "İlerleme gayet iyi gidiyor. Hasta tamamen iyileşmişe benziyor ve sadece düşünerek fareyi ekranda haraket ettirebiliyor" dedi.
Şimdilik Neuralink'in sadece fare tıklamasını test ettiğini söyleyen Musk, gelecekte bunun uzuvlarını kullanamayan insanlar için büyük faydalar yaratacağını belirtti.
Ocak ayında ilk denemesi yapılan çip, Musk'a göre çok iyi sonuçlar veriyor.
Bundan önce Musk, maymunların beynine de çip yerleştirmişti.