https://sputniknews.com.tr/20231110/binlerce-kisi-beynine-cip-taktirmak-icin-elon-muskin-sirketine-basvurdu-1077270019.html

Binlerce kişi beynine çip taktırmak için Elon Musk'ın şirketine başvurdu

Binlerce kişi beynine çip taktırmak için Elon Musk'ın şirketine başvurdu

Elon Musk'ın beyin implant şirketi Neuralink, ilk beyin çipi ameliyatı hazırlıklarını tamamladı. 10.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-10T13:46+0300

2023-11-10T13:46+0300

2023-11-10T13:46+0300

yaşam

elon musk

neuralink

çip

beyin

felç

amerikan gıda ve ilaç dairesi (fda)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/04/06/1055351045_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e26e952b57d74060a158b1a47666ee5b.png

Dünyanın en zengin insani ve X platformunun sahibi Elon Musk, diğer bir şirketi olan Neuralink için 'beynine çip taktırmak isteyen gönüllüler' arıyor. Yakın zamanda FDA'dan onay alan şirket ameliyatlar için hazır olduğunu belirtirken, gönüllülerin 40 yaş altında kuadriplejik yani her iki kol ya da bacağı felce uğrayan yetişkinler aranıyor. Ameliyat, ince telleri ve elektrotları beyne yerleştirmek için kişinin kafatasının büyük bir parçasının çıkarılmasını gerektirecek. Kafatasından çıkarılan bir kısmın yerine birkaç yıl boyunca orada kalacak olan 'küçük bir çiple' değiştirileceği kaydedildi.'Bozuk para büyüklüğünde' olacağı söylenen çipin takılan 'hastanın beyin aktivitelerini okuyacağı' belirtilirken, beyin dalgalarından alınan verilerin ise bilgisayar ya da tablet üzerinden 'takip edilebileceği' açıklandı. Bu beyin implantının kişinin düşüncelerini bir bilgisayar aracılığıyla komuta dönüştürülmesine yardımcı olması bekleniyor.Çip, beynin beden hareketlerini kontrol eden premotor korteks denilen bölgesine yerleştirilecek. Böylelikle N1 çipinin insan sağlığı ve yaşamı için güvenli bir şekilde beyin aktivitesi hakkında bilgi toplayıp toplayamayacağı test edilecek.Neuralink'in kurucu ortağı ve CEO'su Elon Musk, şirketin insan deneylerine başlamasını insanlık için büyük bir adım olarak nitelendirdi ve felçli insanların hayatlarını değiştirebileceğini söyledi. Denemelerin sonuçları, beyin çipi teknolojisinin gelecekte yaygın olarak kullanılıp kullanılmayacağın belirleyecek.

https://sputniknews.com.tr/20231028/elon-musk-starlink-gazzede-yardim-kuruluslari-icin-aktiflestirilecek--1076816562.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

elon musk, neuralink, çip, beyin, felç, amerikan gıda ve ilaç dairesi (fda)