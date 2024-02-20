https://sputniknews.com.tr/20240220/musk-ukraynada-baris-anlasmasi-bir-yil-once-imzalanmaliydi-1080911138.html

Musk: Ukrayna'da barış anlaşması bir yıl önce imzalanmalıydı

Musk: Ukrayna'da barış anlaşması bir yıl önce imzalanmalıydı

Sputnik Türkiye

Elon Musk, Ukrayna’nın konumunun her geçen gün zayıfladığını ve barış anlaşmasının bir yıl önce imzalanması gerektiğini belirterek, “Bu, binlerce hayatı... 20.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-20T11:39+0300

2024-02-20T11:39+0300

2024-02-20T11:39+0300

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ABD’li iş insanı Elon Musk, sahip olduğu X sosyal medya platformunda, Ukrayna ile Rusya arasında ateşkes sağlanması ve barış görüşmelerinin başlaması zamanın geldiği yönündeki paylaşımı destekledi.Musk’ın yorum yaptığı paylaşımda, Ukrayna’nın savaşı kaybettiği ve hiçbir şeyin bu gerçeği değiştiremeyeceği vurgulanırken, Kiev’in sahip olduğu asker sayısının kazanmak için yetersiz olduğu da kaydedildi. Mesajda, ayrıca Ukrayna’ya verilecek 60 milyar doların sahadaki gerçeği değiştirmeyeceği ve Rusya’nın Kırım ve Doğu Ukrayna’daki Rusya’ya katılan bölgeleri koruyacağı ifade edildi.ABD'li milyarder, söz konusu paylaşıma dikkat çektiği değerlendirmesinde, “Evet. Tek mesele, bu gerçek kabul edilene kadar daha kaç kişinin öleceği. Barış anlaşması bir yıl önce imzalanmalıydı. O zamandan beri binlerce çocuk bir hiç uğruna öldü, Ukrayna’nın konumu da her geçen gün zayıflıyor” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20240219/abd-ve-muttefikleri-ukrayna-ordusunun-cokusunu-onlemeye-calisiyor-1080875593.html

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