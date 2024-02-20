Musk: Ukrayna'da barış anlaşması bir yıl önce imzalanmalıydı

Türkiye
Avukat Feyza Altun’un serbest bırakılmasına savcılıktan itiraz
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Kırmızı rujun gücü ve otoriteyi temsil ettiği düşünülüyor'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Emekli ikramiyeleri nasıl eridi?
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Ebeveynler dikkat: Çocuklarda büyüme ağrısı sanılan şeyin kanser çıkma olasılığı
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
6 Şubat depreminin ekonomik ve sosyal etkileri
15:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ukrayna ordusunun Avdeyevka bozgunu
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
SESLİ HABER
Rus diplomat açıkladı: Bir ülke, Rus teçhizatını ABD’ye devretme kararını iptal etti
17:43
2 dk
SESLİ HABER
Avrupa Parlamentosu üyeleri, İsrail’in FIFA ve uzaklaştırılmasını talep etti
17:50
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
SESLİ HABER
Macar Dışişleri Bakanı: ABD'nin İsveç baskısı yapmasını tavsiye etmem
18:23
1 dk
SESLİ HABER
Ukrayna ordusunun “kalesi” olarak görülüyordu: Avdeyevka neden önemli?
18:32
4 dk
SESLİ HABER
Enerji uzmanı Putin'in sözlerini Sputnik'e değerlendirdi: Yeni yatırımlar gelebilir.
18:43
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
SESLİ HABER
Elon Musk: Ne kadar uzun sürerse Rusya için o kadar iyi olacak
19:17
2 dk
SESLİ HABER
ABD basınında itiraf gibi manşet: İran’daki patlamaların arkasında İsrail var
19:37
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
En fazla zarar eden takımlar listesinde Türkiye'den 4 takım var
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
10 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
Merkez Bankası neyi yanlış okuyor?
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:06
84 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun99.1
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240220/musk-ukraynada-baris-anlasmasi-bir-yil-once-imzalanmaliydi-1080911138.html
Musk: Ukrayna'da barış anlaşması bir yıl önce imzalanmalıydı
Musk: Ukrayna'da barış anlaşması bir yıl önce imzalanmalıydı
Sputnik Türkiye
Elon Musk, Ukrayna’nın konumunun her geçen gün zayıfladığını ve barış anlaşmasının bir yıl önce imzalanması gerektiğini belirterek, “Bu, binlerce hayatı... 20.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-20T11:39+0300
2024-02-20T11:39+0300
ukrayna krizi
musk
elon musk
abd
ukrayna
ukrayna ordusu
rusya
rus ordusu
ateşkes
barış
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/14/1080910820_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e6b0d31d56fb459952eb2c57ee9e7f90.jpg
ABD’li iş insanı Elon Musk, sahip olduğu X sosyal medya platformunda, Ukrayna ile Rusya arasında ateşkes sağlanması ve barış görüşmelerinin başlaması zamanın geldiği yönündeki paylaşımı destekledi.Musk’ın yorum yaptığı paylaşımda, Ukrayna’nın savaşı kaybettiği ve hiçbir şeyin bu gerçeği değiştiremeyeceği vurgulanırken, Kiev’in sahip olduğu asker sayısının kazanmak için yetersiz olduğu da kaydedildi. Mesajda, ayrıca Ukrayna’ya verilecek 60 milyar doların sahadaki gerçeği değiştirmeyeceği ve Rusya’nın Kırım ve Doğu Ukrayna’daki Rusya’ya katılan bölgeleri koruyacağı ifade edildi.ABD'li milyarder, söz konusu paylaşıma dikkat çektiği değerlendirmesinde, “Evet. Tek mesele, bu gerçek kabul edilene kadar daha kaç kişinin öleceği. Barış anlaşması bir yıl önce imzalanmalıydı. O zamandan beri binlerce çocuk bir hiç uğruna öldü, Ukrayna’nın konumu da her geçen gün zayıflıyor” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240219/abd-ve-muttefikleri-ukrayna-ordusunun-cokusunu-onlemeye-calisiyor-1080875593.html
abd
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/14/1080910820_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b699476e2092b93de2055087b7d8fb00.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
musk, elon musk, abd, ukrayna, ukrayna ordusu, rusya, rus ordusu, ateşkes, barış
musk, elon musk, abd, ukrayna, ukrayna ordusu, rusya, rus ordusu, ateşkes, barış

Musk: Ukrayna'da barış anlaşması bir yıl önce imzalanmalıydı

11:39 20.02.2024
© AP Photo / Toby MelvilleElon Musk
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2024
© AP Photo / Toby Melville
Abone ol
Elon Musk, Ukrayna’nın konumunun her geçen gün zayıfladığını ve barış anlaşmasının bir yıl önce imzalanması gerektiğini belirterek, “Bu, binlerce hayatı kurtarırdı” dedi.
ABD’li iş insanı Elon Musk, sahip olduğu X sosyal medya platformunda, Ukrayna ile Rusya arasında ateşkes sağlanması ve barış görüşmelerinin başlaması zamanın geldiği yönündeki paylaşımı destekledi.
Musk’ın yorum yaptığı paylaşımda, Ukrayna’nın savaşı kaybettiği ve hiçbir şeyin bu gerçeği değiştiremeyeceği vurgulanırken, Kiev’in sahip olduğu asker sayısının kazanmak için yetersiz olduğu da kaydedildi. Mesajda, ayrıca Ukrayna’ya verilecek 60 milyar doların sahadaki gerçeği değiştirmeyeceği ve Rusya’nın Kırım ve Doğu Ukrayna’daki Rusya’ya katılan bölgeleri koruyacağı ifade edildi.
ABD'li milyarder, söz konusu paylaşıma dikkat çektiği değerlendirmesinde, “Evet. Tek mesele, bu gerçek kabul edilene kadar daha kaç kişinin öleceği. Barış anlaşması bir yıl önce imzalanmalıydı. O zamandan beri binlerce çocuk bir hiç uğruna öldü, Ukrayna’nın konumu da her geçen gün zayıflıyor” ifadelerini kullandı.
Ukrayna asker - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2024
Ukrayna krizi
'ABD ve müttefikleri, Ukrayna ordusunun çöküşünü önlemeye çalışıyor'
Dün, 11:51
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала