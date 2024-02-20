https://sputniknews.com.tr/20240220/musk-ukraynada-baris-anlasmasi-bir-yil-once-imzalanmaliydi-1080911138.html
Musk: Ukrayna'da barış anlaşması bir yıl önce imzalanmalıydı
Musk: Ukrayna'da barış anlaşması bir yıl önce imzalanmalıydı
Sputnik Türkiye
Elon Musk, Ukrayna’nın konumunun her geçen gün zayıfladığını ve barış anlaşmasının bir yıl önce imzalanması gerektiğini belirterek, “Bu, binlerce hayatı... 20.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-20T11:39+0300
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ABD’li iş insanı Elon Musk, sahip olduğu X sosyal medya platformunda, Ukrayna ile Rusya arasında ateşkes sağlanması ve barış görüşmelerinin başlaması zamanın geldiği yönündeki paylaşımı destekledi.Musk’ın yorum yaptığı paylaşımda, Ukrayna’nın savaşı kaybettiği ve hiçbir şeyin bu gerçeği değiştiremeyeceği vurgulanırken, Kiev’in sahip olduğu asker sayısının kazanmak için yetersiz olduğu da kaydedildi. Mesajda, ayrıca Ukrayna’ya verilecek 60 milyar doların sahadaki gerçeği değiştirmeyeceği ve Rusya’nın Kırım ve Doğu Ukrayna’daki Rusya’ya katılan bölgeleri koruyacağı ifade edildi.ABD'li milyarder, söz konusu paylaşıma dikkat çektiği değerlendirmesinde, “Evet. Tek mesele, bu gerçek kabul edilene kadar daha kaç kişinin öleceği. Barış anlaşması bir yıl önce imzalanmalıydı. O zamandan beri binlerce çocuk bir hiç uğruna öldü, Ukrayna’nın konumu da her geçen gün zayıflıyor” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240219/abd-ve-muttefikleri-ukrayna-ordusunun-cokusunu-onlemeye-calisiyor-1080875593.html
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musk, elon musk, abd, ukrayna, ukrayna ordusu, rusya, rus ordusu, ateşkes, barış
Musk: Ukrayna'da barış anlaşması bir yıl önce imzalanmalıydı
Elon Musk, Ukrayna’nın konumunun her geçen gün zayıfladığını ve barış anlaşmasının bir yıl önce imzalanması gerektiğini belirterek, “Bu, binlerce hayatı kurtarırdı” dedi.
ABD’li iş insanı Elon Musk, sahip olduğu X sosyal medya platformunda, Ukrayna ile Rusya arasında ateşkes sağlanması ve barış görüşmelerinin başlaması zamanın geldiği yönündeki paylaşımı destekledi.
Musk’ın yorum yaptığı paylaşımda, Ukrayna’nın savaşı kaybettiği ve hiçbir şeyin bu gerçeği değiştiremeyeceği vurgulanırken, Kiev’in sahip olduğu asker sayısının kazanmak için yetersiz olduğu da kaydedildi. Mesajda, ayrıca Ukrayna’ya verilecek 60 milyar doların sahadaki gerçeği değiştirmeyeceği ve Rusya’nın Kırım ve Doğu Ukrayna’daki Rusya’ya katılan bölgeleri koruyacağı ifade edildi.
ABD'li milyarder, söz konusu paylaşıma dikkat çektiği değerlendirmesinde, “Evet. Tek mesele, bu gerçek kabul edilene kadar daha kaç kişinin öleceği. Barış anlaşması bir yıl önce imzalanmalıydı. O zamandan beri binlerce çocuk bir hiç uğruna öldü, Ukrayna’nın konumu da her geçen gün zayıflıyor” ifadelerini kullandı.