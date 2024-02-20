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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20240220/murat-kurum-pkknin-saldirisiyla-kaybettigimiz-sehidimiz-cakiroglunu-rahmetle-aniyorum-1080922149.html
Murat Kurum: PKK'nın saldırısıyla kaybettiğimiz şehidimiz Çakıroğlu’nu rahmetle anıyorum
Murat Kurum: PKK'nın saldırısıyla kaybettiğimiz şehidimiz Çakıroğlu’nu rahmetle anıyorum
Sputnik Türkiye
Murat Kurum bıçaklanarak öldürülen Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun sosyal medyadan paylaştığı mesajla andı ve "terör örgütü PKK'nın saldırısıyla kaybettiğimiz... 20.02.2024, Sputnik Türkiye
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İBB Başkan adayı Kurum, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4. sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun bıçaklanarak öldürülmesinin üzerinden 9 yıl geçtiğini belirtti ve mesajla andı:
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murat kurum, fırat yılmaz çakıroğlu, istanbul, pkk, ege üniversitesi
murat kurum, fırat yılmaz çakıroğlu, istanbul, pkk, ege üniversitesi

Murat Kurum: PKK'nın saldırısıyla kaybettiğimiz şehidimiz Çakıroğlu’nu rahmetle anıyorum

15:55 20.02.2024
© İHA / HACER İNCİ - SENAT DESTANOĞLU-AW131939Murat Kurum
Murat Kurum - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2024
© İHA / HACER İNCİ - SENAT DESTANOĞLU-AW131939
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Murat Kurum bıçaklanarak öldürülen Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun sosyal medyadan paylaştığı mesajla andı ve "terör örgütü PKK'nın saldırısıyla kaybettiğimiz şehidimiz Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nu rahmetle anıyorum" dedi.
İBB Başkan adayı Kurum, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4. sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun bıçaklanarak öldürülmesinin üzerinden 9 yıl geçtiğini belirtti ve mesajla andı:
"9 yıl önce Ege Üniversitesi’nde eğitimine devam ederken terör örgütü PKK'nın saldırısıyla kaybettiğimiz şehidimiz Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nu rahmetle anıyorum. Pırıl pırıl bir üniversite öğrencisini şehit eden terör örgütünü lanetliyorum."
İBB Başkan Adayı Murat Kurum - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2024
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