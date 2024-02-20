https://sputniknews.com.tr/20240220/murat-kurum-pkknin-saldirisiyla-kaybettigimiz-sehidimiz-cakiroglunu-rahmetle-aniyorum-1080922149.html
Murat Kurum: PKK'nın saldırısıyla kaybettiğimiz şehidimiz Çakıroğlu’nu rahmetle anıyorum
Murat Kurum: PKK'nın saldırısıyla kaybettiğimiz şehidimiz Çakıroğlu’nu rahmetle anıyorum
Sputnik Türkiye
Murat Kurum bıçaklanarak öldürülen Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun sosyal medyadan paylaştığı mesajla andı ve "terör örgütü PKK'nın saldırısıyla kaybettiğimiz... 20.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-20T15:55+0300
2024-02-20T15:55+0300
2024-02-20T15:55+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
murat kurum
fırat yılmaz çakıroğlu
istanbul
pkk
ege üniversitesi
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İBB Başkan adayı Kurum, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4. sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun bıçaklanarak öldürülmesinin üzerinden 9 yıl geçtiğini belirtti ve mesajla andı:
https://sputniknews.com.tr/20240218/murat-kurum-kandilden-isaret-ettikleri-ittifaki-hep-birlikte-goruyoruz-1080853474.html
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murat kurum, fırat yılmaz çakıroğlu, istanbul, pkk, ege üniversitesi
murat kurum, fırat yılmaz çakıroğlu, istanbul, pkk, ege üniversitesi
Murat Kurum: PKK'nın saldırısıyla kaybettiğimiz şehidimiz Çakıroğlu’nu rahmetle anıyorum
Murat Kurum bıçaklanarak öldürülen Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun sosyal medyadan paylaştığı mesajla andı ve "terör örgütü PKK'nın saldırısıyla kaybettiğimiz şehidimiz Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nu rahmetle anıyorum" dedi.
İBB Başkan adayı Kurum, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4. sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun bıçaklanarak öldürülmesinin üzerinden 9 yıl geçtiğini belirtti ve mesajla andı:
"9 yıl önce Ege Üniversitesi’nde eğitimine devam ederken terör örgütü PKK'nın saldırısıyla kaybettiğimiz şehidimiz Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nu rahmetle anıyorum. Pırıl pırıl bir üniversite öğrencisini şehit eden terör örgütünü lanetliyorum."