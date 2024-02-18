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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
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Murat Kurum: Kandil'den işaret ettikleri ittifakı hep birlikte görüyoruz
Murat Kurum: Kandil'den işaret ettikleri ittifakı hep birlikte görüyoruz
Sputnik Türkiye
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, " Buradaki bu güçlü ses Kandil'i rahatsız ediyor ki Kandil'den işaret... 18.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-18T17:24+0300
2024-02-18T17:24+0300
ak parti
cumhur ittifakı
cumhur ittifakı
2024 türkiye yerel seçimleri
ibb
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
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AK Parti İstanbul İl Teşkilatı tarafından 39 ilçede eş zamanlı ev ziyaretlerinin yapılması hedeflenen "Her Adımda Yeniden İstanbul" programı için İBB Başkan adayı Murat Kurum ile İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Üsküdar Nevmekan Sahil'de düzenlenen basın açıklamasına katıldı.Burada konuşan Kurum, "Yeniden İstanbul" hedefiyle yola çıktıkları günden bu yana her gün vatandaşlarla bir araya geldiklerini, İstanbulluların beklentilerini bir taraftan not edip diğer taraftan da kente dair projeleri anlattıklarını söyledi.Kurum, "Her Adımda Yeniden İstanbul Programı" kapsamında kentin 964 mahallesinde, her sokağında, her evinde gönüllerin misafiri olacaklarını, vatandaşlarla selamlaşıp muhabbet edeceklerini dile getirerek, "Biz, milletimizin en zor anında hep yanında olduk, bundan sonra da her anında yanında olmaya devam edeceğiz. Biz, İstanbul'umuzun mahallelerinde, sokaklarında, İstanbul'un geleceği adına karış karış oraları gezmek suretiyle hizmet etmeye kararlıyız. Nerede olursa olsun, hangi kesimden olursa olsun İstanbulluları asla yalnız bırakmayacağız" diye konuştu.Murat Kurum, vatandaşların huzuru bulacağı, tüm medeniyetlerin, dillerin, dinlerin, ırkların, tüm inançların, kardeşçe yaşadığı İstanbul'u beklediğine dikkati çekerek, "Ancak CHP'li İBB yönetiminin maalesef heybelerinde hiçbir şey olmadığı gibi milletimize sunacakları bir vaatleri de yok, projeleri de yok. Bugün gelinen süreçte İstanbul'da, İstanbul'un geleceğine dair bir adım atmadıkları gibi atanlara da engel olmak için çabalayan bir yönetim var" ifadelerini kullandı.31 Mart'taki yerel seçimlerde bir tarafta İstanbul'un geleceğine dair projeleri, hayalleri olanlarla, diğer tarafta her gündemde farklı konular ortaya koyanların, İstanbul'un geleceğine dair hedefi olmayanların yarışacağını kaydeden Kurum, geçmişte yaptıkları projeleri aktardı.Kurum, "Diğer tarafa baktığınızda 'İstanbul'a milyonlarca metrekare yeşil alan kazandıracağız.' deyip de bu sözleri tutmadığını görürsünüz. Diğer tarafa baktığınızda sırtını nereye yasladığını bilmediğimiz, kirli kirli ittifaklarla birlikte süreci yönettiklerini görürsünüz" değerlendirmesini yaptı.Kentin her mahallesinde ve sokağında olacaklarını dile getiren Kurum, konuşmasına şöyle devam etti:'Bu şehir dışındaki gündemler sizi ilgilendirmez'İBB adayı Murat Kurum, İstanbul'a dair bir hedef ortaya koyduklarında kentle ilgisi olmayan farklı konuların gündeme getirildiğini gördüklerini söyledi.İBB yönetiminin geçen 5 yıl içerisinde başarısız olduğunu, vaatlerini gerçekleştirmediğini kaydeden Kurum, "İstanbul'u, o gelecek emelleri, hedefleri doğrultusunda bir basamak olarak görmüştür. İstanbul basamak olamaz, İstanbul'un, İstanbullu kardeşlerimizin beklentilerini gerçekleştirmek durumundasınız. Eğer siz şehremini olarak o koltuğa oturuyorsanız bu şehirle ilgilenmek zorundasınız. Bu şehir dışındaki gündemler sizi ilgilendirmez. Bu şehrin dışındaki sorunlar sizi ilgilendirmez" diye konuştu.Kurum, "Elle yaptığınız kalp işaretiyle bu hizmetler yapılmaz. Sözlerinizle söyleyip o sözlerin arkasında durulmayarak İstanbul'a hizmet edilmez. İstanbul'a hizmet etmek aşk ister. İstanbul'a hizmet etmek sevda ister." değerlendirmesini yaptı.'Kandil'den işaret ettikleri ittifakı hep birlikte görüyoruz'Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Kurum, bir basın mensubunun DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan'ın Esenyurt için söylediği "kent uzlaşısı" ifadesini aktararak, DEM Parti ile CHP arasındaki ittifak iddialarına ilişkin sorusu üzerine "İstanbul'da mevcut yönetim şu anda ne yapacağını bilmiyor, çaresiz bir durumda. Anketlerde de geriye düşmesi sebebiyle 'Kimle, nasıl ittifak içerisinde olurum'un derdiyle dertlenerek ama 'kent uzlaşısı' ama 'şehir uzlaşısı' gibi farklı farklı gündemler yine getirerek bir çıkış arayışı içerisinde. Buradaki bu güçlü ses Kandil'i rahatsız ediyor ki Kandil'den işaret ettikleri ittifakı hep birlikte görüyoruz" yanıtını verdi.Bunun kirli bir ittifak olduğunun altını çizen Kurum, "Kent uzlaşısı adı altında yapmaya çalışıp daha önce olduğu gibi, masa etrafında kimin olduğunu bilmediğimiz, masanın altında kimlerin olduğunu bilmediğimiz, uzantılarının nerede olduğunu çok iyi bildiğimiz bir uzlaşıdan bahsediyorlar. Milletimiz 14 Mayıs'ta, 28 Mayıs'ta o uzlaşı yapmak isteyenlere sandıkta net bir şekilde cevabı vermiştir " ifadelerini kullandı.Kurum, İstanbul'daki sahipsiz hayvanlara yönelik bir soru üzerine mevcut İBB yönetiminin kentin her sorununa ilgisiz kaldığını söyledi.​​​​​​​İBB'nin sahipsiz hayvanlar konusunda da her işte olduğu gibi herhangi bir icraat gerçekleştirmediğini, İstanbulluları sorunlarıyla baş başa bıraktığını kaydeden Kurum, "İstanbul'un kadınlarının, gençlerinin sokaklarda huzurla, güvenle gezdiği İstanbul için bu hayallerimizi, projelerimizi hızlı bir şekilde, 1 Nisan sabahı görevi devraldığımızda, vatandaşlarımızla ve liyakatli kadrolarla birlikte hayata geçireceğiz. İlk bir yıl içerisindeki acil eylem planlarımızla birlikte İstanbul'un geleceğine ilişkin adımlarımızı atacağız. Şunu çok net söylüyorum: İlk altı ayda, bir yılda İstanbullular o çevredeki huzuru, sokaktaki huzuru hissedecekler" değerlendirmesini yaptı.'5 milyon civarındaki hanemizin kapılarını çalacağız, 'merhaba' diyeceğiz'AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe de İBB için başkan adaylarının açıklamasının ardından bir ayı aşkın süredir herkesle bir araya geldiklerini söyledi.Murat Kurum'un İstanbul'un 31 Mart'tan sonra yeniden eser ve hizmet belediyeciliğine kavuşması için teşkilatlarla birlikte çok yönlü çalışma içerisinde olduğunu belirten Kabaktepe, bu kapsamda 39 ilçede 500 bin hanede 2 milyon seçmenle yüz yüze buluşacaklarını anlattı.Kabaktepe, İstanbul sevdalarını ve aşklarını, Murat Kurum'un İstanbul'a neler katacağını, AK Parti belediyeciliğinin marka ve yerel yönetimler anlayışını tüm ilçelerde anlatacaklarının altını çizerek, "Bu çalışmamız önceki haftalarda başladı. Seçime kadar devam edecek. İstanbul'umuzda, iş yerlerimizle birlikte 7,5 milyon kapımız var. Bunlarda önceliğimiz evlerimiz, yaklaşık 5 milyon civarında. 5 milyon civarındaki hanemizin kapılarını çalacağız, 'merhaba' diyeceğiz" ifadelerini kullandı.Dertlerinin, sevdalarının ve aşklarının İstanbul olduğunu vurgulayan Kabaktepe, şöyle devam etti:'Yeniden eser ve hizmet siyasetine kavuşacağız'Kabaktepe, İstanbul'un kendilerinin göz bebeği olduğunun ifade ederek, "Dolayısıyla İstanbul'un misafir başkanına 31 Mart'ta istediğini yapabileceği zamanı İstanbullular tanıyacak. Yani balığa gitmek için kar yağmasını beklemesine, kayağa gitmek için yağmur ve sel olmasını beklemesine, büyükelçilerle görüşmek için İstanbul'da herhangi bir felaketin meydana gelmesine gerek yok. 31 Mart'tan sonra misafir başkana tüm İstanbullu olarak 'güle güle' deyip yeniden eser ve hizmet siyasetine kavuşacağız" şeklinde konuştu.Basın açıklamasına AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ile Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de katıldı.Murat Kurum, basın açıklamasının ardından Nevmekan Sahil'de bulunan vatandaşlarla da sohbet etti.
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ak parti, cumhur ittifakı, cumhur ittifakı, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
ak parti, cumhur ittifakı, cumhur ittifakı, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

Murat Kurum: Kandil'den işaret ettikleri ittifakı hep birlikte görüyoruz

17:24 18.02.2024
© İHA / HACER İNCİ - SENAT DESTANOĞLU-İBB Başkan Adayı Murat Kurum
İBB Başkan Adayı Murat Kurum - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2024
© İHA / HACER İNCİ - SENAT DESTANOĞLU-
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Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, " Buradaki bu güçlü ses Kandil'i rahatsız ediyor ki Kandil'den işaret ettikleri ittifakı hep birlikte görüyoruz" dedi.
AK Parti İstanbul İl Teşkilatı tarafından 39 ilçede eş zamanlı ev ziyaretlerinin yapılması hedeflenen "Her Adımda Yeniden İstanbul" programı için İBB Başkan adayı Murat Kurum ile İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Üsküdar Nevmekan Sahil'de düzenlenen basın açıklamasına katıldı.
Burada konuşan Kurum, "Yeniden İstanbul" hedefiyle yola çıktıkları günden bu yana her gün vatandaşlarla bir araya geldiklerini, İstanbulluların beklentilerini bir taraftan not edip diğer taraftan da kente dair projeleri anlattıklarını söyledi.
Kurum, "Her Adımda Yeniden İstanbul Programı" kapsamında kentin 964 mahallesinde, her sokağında, her evinde gönüllerin misafiri olacaklarını, vatandaşlarla selamlaşıp muhabbet edeceklerini dile getirerek, "Biz, milletimizin en zor anında hep yanında olduk, bundan sonra da her anında yanında olmaya devam edeceğiz. Biz, İstanbul'umuzun mahallelerinde, sokaklarında, İstanbul'un geleceği adına karış karış oraları gezmek suretiyle hizmet etmeye kararlıyız. Nerede olursa olsun, hangi kesimden olursa olsun İstanbulluları asla yalnız bırakmayacağız" diye konuştu.
Murat Kurum, vatandaşların huzuru bulacağı, tüm medeniyetlerin, dillerin, dinlerin, ırkların, tüm inançların, kardeşçe yaşadığı İstanbul'u beklediğine dikkati çekerek, "Ancak CHP'li İBB yönetiminin maalesef heybelerinde hiçbir şey olmadığı gibi milletimize sunacakları bir vaatleri de yok, projeleri de yok. Bugün gelinen süreçte İstanbul'da, İstanbul'un geleceğine dair bir adım atmadıkları gibi atanlara da engel olmak için çabalayan bir yönetim var" ifadelerini kullandı.
31 Mart'taki yerel seçimlerde bir tarafta İstanbul'un geleceğine dair projeleri, hayalleri olanlarla, diğer tarafta her gündemde farklı konular ortaya koyanların, İstanbul'un geleceğine dair hedefi olmayanların yarışacağını kaydeden Kurum, geçmişte yaptıkları projeleri aktardı.
Kurum, "Diğer tarafa baktığınızda 'İstanbul'a milyonlarca metrekare yeşil alan kazandıracağız.' deyip de bu sözleri tutmadığını görürsünüz. Diğer tarafa baktığınızda sırtını nereye yasladığını bilmediğimiz, kirli kirli ittifaklarla birlikte süreci yönettiklerini görürsünüz" değerlendirmesini yaptı.
Kentin her mahallesinde ve sokağında olacaklarını dile getiren Kurum, konuşmasına şöyle devam etti:
"Bizim hayalimiz bu şehri, Türkiye Yüzyılı'nın parlayan şehri İstanbul haline getirmektir. Bizim hayalimiz, gençlerimize, geleceğimize, kadınlarımıza daha güvenli, huzurlu İstanbul'u inşa etmektir. Bunun için çalışacağız, hedeflerimizi anlatacağız. Onlar hangi ittifak içerisinde olursa olsun, kimlerle masaya otururlarsa otursunlar biz hep milletin masasında olacağız, milletimizle beraber yol yürüyeceğiz, milletimizle beraber el ele, gönül gönüle inşallah bu başarı hikayelerini yazmaya devam edeceğiz."

'Bu şehir dışındaki gündemler sizi ilgilendirmez'

İBB adayı Murat Kurum, İstanbul'a dair bir hedef ortaya koyduklarında kentle ilgisi olmayan farklı konuların gündeme getirildiğini gördüklerini söyledi.
İBB yönetiminin geçen 5 yıl içerisinde başarısız olduğunu, vaatlerini gerçekleştirmediğini kaydeden Kurum, "İstanbul'u, o gelecek emelleri, hedefleri doğrultusunda bir basamak olarak görmüştür. İstanbul basamak olamaz, İstanbul'un, İstanbullu kardeşlerimizin beklentilerini gerçekleştirmek durumundasınız. Eğer siz şehremini olarak o koltuğa oturuyorsanız bu şehirle ilgilenmek zorundasınız. Bu şehir dışındaki gündemler sizi ilgilendirmez. Bu şehrin dışındaki sorunlar sizi ilgilendirmez" diye konuştu.
Kurum, "Elle yaptığınız kalp işaretiyle bu hizmetler yapılmaz. Sözlerinizle söyleyip o sözlerin arkasında durulmayarak İstanbul'a hizmet edilmez. İstanbul'a hizmet etmek aşk ister. İstanbul'a hizmet etmek sevda ister." değerlendirmesini yaptı.

'Kandil'den işaret ettikleri ittifakı hep birlikte görüyoruz'

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Kurum, bir basın mensubunun DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan'ın Esenyurt için söylediği "kent uzlaşısı" ifadesini aktararak, DEM Parti ile CHP arasındaki ittifak iddialarına ilişkin sorusu üzerine "İstanbul'da mevcut yönetim şu anda ne yapacağını bilmiyor, çaresiz bir durumda. Anketlerde de geriye düşmesi sebebiyle 'Kimle, nasıl ittifak içerisinde olurum'un derdiyle dertlenerek ama 'kent uzlaşısı' ama 'şehir uzlaşısı' gibi farklı farklı gündemler yine getirerek bir çıkış arayışı içerisinde. Buradaki bu güçlü ses Kandil'i rahatsız ediyor ki Kandil'den işaret ettikleri ittifakı hep birlikte görüyoruz" yanıtını verdi.
Bunun kirli bir ittifak olduğunun altını çizen Kurum, "Kent uzlaşısı adı altında yapmaya çalışıp daha önce olduğu gibi, masa etrafında kimin olduğunu bilmediğimiz, masanın altında kimlerin olduğunu bilmediğimiz, uzantılarının nerede olduğunu çok iyi bildiğimiz bir uzlaşıdan bahsediyorlar. Milletimiz 14 Mayıs'ta, 28 Mayıs'ta o uzlaşı yapmak isteyenlere sandıkta net bir şekilde cevabı vermiştir " ifadelerini kullandı.
Kurum, İstanbul'daki sahipsiz hayvanlara yönelik bir soru üzerine mevcut İBB yönetiminin kentin her sorununa ilgisiz kaldığını söyledi.
​​​​​​​İBB'nin sahipsiz hayvanlar konusunda da her işte olduğu gibi herhangi bir icraat gerçekleştirmediğini, İstanbulluları sorunlarıyla baş başa bıraktığını kaydeden Kurum, "İstanbul'un kadınlarının, gençlerinin sokaklarda huzurla, güvenle gezdiği İstanbul için bu hayallerimizi, projelerimizi hızlı bir şekilde, 1 Nisan sabahı görevi devraldığımızda, vatandaşlarımızla ve liyakatli kadrolarla birlikte hayata geçireceğiz. İlk bir yıl içerisindeki acil eylem planlarımızla birlikte İstanbul'un geleceğine ilişkin adımlarımızı atacağız. Şunu çok net söylüyorum: İlk altı ayda, bir yılda İstanbullular o çevredeki huzuru, sokaktaki huzuru hissedecekler" değerlendirmesini yaptı.

'5 milyon civarındaki hanemizin kapılarını çalacağız, 'merhaba' diyeceğiz'

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe de İBB için başkan adaylarının açıklamasının ardından bir ayı aşkın süredir herkesle bir araya geldiklerini söyledi.
Murat Kurum'un İstanbul'un 31 Mart'tan sonra yeniden eser ve hizmet belediyeciliğine kavuşması için teşkilatlarla birlikte çok yönlü çalışma içerisinde olduğunu belirten Kabaktepe, bu kapsamda 39 ilçede 500 bin hanede 2 milyon seçmenle yüz yüze buluşacaklarını anlattı.
Kabaktepe, İstanbul sevdalarını ve aşklarını, Murat Kurum'un İstanbul'a neler katacağını, AK Parti belediyeciliğinin marka ve yerel yönetimler anlayışını tüm ilçelerde anlatacaklarının altını çizerek, "Bu çalışmamız önceki haftalarda başladı. Seçime kadar devam edecek. İstanbul'umuzda, iş yerlerimizle birlikte 7,5 milyon kapımız var. Bunlarda önceliğimiz evlerimiz, yaklaşık 5 milyon civarında. 5 milyon civarındaki hanemizin kapılarını çalacağız, 'merhaba' diyeceğiz" ifadelerini kullandı.
Dertlerinin, sevdalarının ve aşklarının İstanbul olduğunu vurgulayan Kabaktepe, şöyle devam etti:
"Beş yılda kaybettiği eser ve hizmetsizlikten yoksun dönemi, fetret dönemi Murat Başkan'ımızla inşallah sona erecek, biz buna inanıyoruz. Bugün öznemiz ve konumuz kendi yapacağımız çalışmaları sizinle paylaşmak. Ancak bizim 4 yıllık süreç içerisinde 'algı belediyeciliği', 'guguk kuşu siyaseti', 'misafir başkan' ve benzeri tanımlamalarla İBB yönetimini, CHP'li İBB Başkanı'nın yönetim tarzını ifade etmeye çalıştığımız kavramsal çerçevenin ne kadar gerçekçi ve doğru olduğunu görüyoruz. Bugünlerde de kaygılı yönetim geldi. Seçimi kaybedeceklerine inanınca, seçimde başarısız olduklarına inanınca AK Parti'nin, Murat Kurum'un artık fark açmaya doğru gittiklerini görmeye başlayınca değişik manipülasyonlarla, algılarla, iftiralarla hatta İstanbul'u hiç düşünmeyip sanki başka şeyleri düşünen, 'aklı başka yerde, bedeni burada' şeklinde yaptığımız tanımlamayı hak eden bir yöntemle de karşı karşıyayız."

'Yeniden eser ve hizmet siyasetine kavuşacağız'

Kabaktepe, İstanbul'un kendilerinin göz bebeği olduğunun ifade ederek, "Dolayısıyla İstanbul'un misafir başkanına 31 Mart'ta istediğini yapabileceği zamanı İstanbullular tanıyacak. Yani balığa gitmek için kar yağmasını beklemesine, kayağa gitmek için yağmur ve sel olmasını beklemesine, büyükelçilerle görüşmek için İstanbul'da herhangi bir felaketin meydana gelmesine gerek yok. 31 Mart'tan sonra misafir başkana tüm İstanbullu olarak 'güle güle' deyip yeniden eser ve hizmet siyasetine kavuşacağız" şeklinde konuştu.
Basın açıklamasına AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ile Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de katıldı.
Murat Kurum, basın açıklamasının ardından Nevmekan Sahil'de bulunan vatandaşlarla da sohbet etti.
YÖK - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2024
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