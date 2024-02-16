https://sputniknews.com.tr/20240216/yuksekogretim-kurulu-burslari-artirdi-1080793254.html

Yükseköğretim Kurulu bursları artırdı

Yükseköğretim Kurulu bursları artırdı

Sputnik Türkiye

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), öncelikli alanlarda ve belirli programlarda lisans ve lisansüstü öğrenim gören öğrencileri desteklemek amacıyla sağladığı bursları... 16.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-16T11:55+0300

2024-02-16T11:55+0300

2024-02-16T12:03+0300

türkiye

yök

yükseköğretim kurulu (yök)

burs

lisans

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YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, "100/2000 YÖK Doktora Bursu" bir işte çalışmayan öğrenciler için 7 bin 500 liradan 12 bin liraya, çalışanlar için 2 bin 500 liradan 4 bin liraya yükseltildi."100/2000 YÖK Doktora Bursu", öncelikli alanlarda nitelikli bilgi üretecek doktoralı insan kaynağı ihtiyacını karşılamak üzere veriliyor. Bu kapsamda devlet üniversitelerindeki doktora programlarında öğrenim gören öğrenciler YÖK tarafından destekleniyor.Ayrıca YÖK'ün belirlediği devlet üniversitelerindeki lisans programlarına ilk üç sırada yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere verilen "YÖK Lisans Destek Bursu" 1875 liradan 3 bin liraya, Temel Bilimler Üstün Başarı Sınıflarında eğitim gören lisans öğrencilerinin (TEBİP-Lisans) bursu 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltildi.

https://sputniknews.com.tr/20240111/msb-ve-mebden-9-sinif-ogrencilerine-burs-imkani-1079519995.html

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yök, yükseköğretim kurulu (yök), burs, lisans