https://sputniknews.com.tr/20240220/motorine-indirim-geliyor-1080904468.html

Motorine indirim geliyor

Motorine indirim geliyor

Sputnik Türkiye

Brent petrol fiyatlarında dalganlanmayla, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. 20 Şubat 2024 güncel benzin litre... 20.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-20T09:20+0300

2024-02-20T09:20+0300

2024-02-20T09:20+0300

ekonomi

motorin

indirim

akaryakıt

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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.Motorin grubunda gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,21 TL'lik indirim bekleniyor.Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;İstanbul'da benzinin litresi ortalama 41,22 motorinin ise litre fiyatı 44,3 liradan satılıyor.Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

https://sputniknews.com.tr/20240214/benzine-zam-geliyor-1080712072.html

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motorin, indirim, akaryakıt