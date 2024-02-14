https://sputniknews.com.tr/20240214/benzine-zam-geliyor-1080712072.html
Benzine zam geliyor
Benzine zam geliyor
Sputnik Türkiye
Benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,79 lira zam bekleniyor. 14.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-14T09:20+0300
2024-02-14T09:20+0300
2024-02-14T10:16+0300
ekonomi
benzin
brent petrolün varil fiyatı
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.Benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1.79 lira zam bekleniyor.Motorinin litre fiyatına da 2,56 lira zam gelmişti. Gelen zam ile birlikte motorinin litre fiyatı 45 lirayı aşarak rekor kırdı.Fiyat artışının ardından motorinin litre fiyatı İstanbul'da ortalama 44,35 liraya, Ankara'da 45,13 liraya ve İzmir'de 45,35 liraya yükseldi.Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;İstanbul'da benzinin litresi ortalama 39,42 motorinin ise litre fiyatı 44,35 liradan satılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20240213/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1080672001.html
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benzine zam geliyor
Benzine zam geliyor
09:20 14.02.2024 (güncellendi: 10:16 14.02.2024)
Benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,79 lira zam bekleniyor.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
Benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1.79 lira zam bekleniyor.
Motorinin litre fiyatına da 2,56 lira zam gelmişti. Gelen zam ile birlikte motorinin litre fiyatı 45 lirayı aşarak rekor kırdı.
Fiyat artışının ardından motorinin litre fiyatı İstanbul'da ortalama 44,35 liraya, Ankara'da 45,13 liraya ve İzmir'de 45,35 liraya yükseldi.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da benzinin litresi ortalama 39,42 motorinin ise litre fiyatı 44,35 liradan satılıyor.