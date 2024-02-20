https://sputniknews.com.tr/20240220/mersin-emniyet-muduru-mehmet-aslan-gorevden-alindi-1080935587.html
Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan görevden alındı
Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan görevden alındı
Sputnik Türkiye
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan hakkında çıkan iddialara yönelik yaptığı açıklamada, konuyla ilgili araştırma ve... 20.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-20T20:36+0300
2024-02-20T20:36+0300
2024-02-20T20:36+0300
türkiye
emniyet genel müdürlüğü (egm)
mersin
mehmet aslan
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Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan'ın Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alındığını bildirdi.Ayyıldız, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:
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emniyet genel müdürlüğü (egm), mersin, mehmet aslan
emniyet genel müdürlüğü (egm), mersin, mehmet aslan
Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan görevden alındı
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan hakkında çıkan iddialara yönelik yaptığı açıklamada, konuyla ilgili araştırma ve soruşturmanın yapılması üzerine polis başmüfettişleri görevlendirildiğini belirterek, “Mersin Emniyet Müdürü Aslan, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alınmıştır” ifadelerini kullandı.
Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan'ın Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alındığını bildirdi.
Ayyıldız, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:
"Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan'ın kardeşi Nezir Aslan'ın gözaltına alındığına yönelik haberler üzerine açıklama yapılması gereği duyulmuştur. Konu ile ilgili araştırma ve soruşturma yapmak üzere 18 Şubat 2024 tarihinde Polis Başmüfettişleri görevlendirilmiştir. Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alınmıştır."