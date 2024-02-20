https://sputniknews.com.tr/20240220/icislerinden-ruhsatsiz-silah-operasyonu--1080907899.html

İçişleri Bakanlığı'ndan ruhsatsız silah operasyonu

İçişleri Bakanlığı'ndan ruhsatsız silah operasyonu

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 73 ilde icra edilen 'Mercek-12' operasyonları çerçevesinde ruhsatsız 974 silahın ele geçirildiğini ve bin 131 şüphelinin... 20.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-20T10:40+0300

2024-02-20T10:40+0300

2024-02-20T10:41+0300

politika

içişleri bakanlığı

ali yerlikaya

silah

ruhsatsız silahlar

gözaltı

gözaltı kararı

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/08/1074476272_0:236:1080:844_1920x0_80_0_0_eadb231be14115cfa8ff2ac0db992799.png

Sosyal medya hesabından operasyonla ilgili açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İl jandarma komutanlıklarımız ve il emniyet müdürlüklerimiz tarafından son 4 günde İstanbul, İzmir, Adana, Ankara, Bursa, Diyarbakır, Mersin, Antalya, Samsun, Gaziantep, Manisa, Şanlıurfa, Kocaeli, Konya, Balıkesir, Malatya, Sakarya, Mardin, Tekirdağ, Aydın, Denizli, Çorum, Muğla, Ordu, Eskişehir, Hatay, Kırklareli, Batman, Kırıkkale, Osmaniye, Şırnak, Amasya, Düzce, Karaman, Trabzon, Uşak, Afyonkarahisar, Aksaray, Kahramanmaraş, Karabük, Muş, Kars, Yalova, Adıyaman, Çankırı, Edirne, Elazığ, Erzincan, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Van, Ağrı, Artvin, Bartın, Bilecik, Bingöl, Çanakkale, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Niğde, Sinop, Sivas, Tokat, Tunceli, Yozgat, Bitlis, Burdur, Isparta, Siirt ve Zonguldak olmak üzere 73 ilde eş zamanlı olarak evlerde, iş yerlerinde ve yol aramalarında yapılan 'Mercek-12' operasyonlarında 710 ruhsatsız tabanca ve 60 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca olmak üzere toplam 770 tabanca yakalandı. İlk 5 şehirlerimizde yakalanan ruhsatsız silahlar ile gözaltına alınan şüpheliler ise şöyle; İstanbul'da 129 tabanca 1 uzun namlulu tüfek ele geçirildi, 168 şüpheli gözaltına alındı. İzmir’de 49 tabanca, 2 uzun namlulu tüfek ele geçirildi; 65 şüpheli gözaltına alındı. Adana’da 42 tabanca ele geçirildi, 45 şüpheli gözaltına alındı. Ankara’da 31 tabanca ele geçirildi, 49 şüpheli gözaltına alındı. Bursa'da 31 tabanca ele geçirildi, 46 şüpheli şahıs gözaltına alındı” ifadelerini kullandı.Güvenlik güçlerine teşekkürOperasyonu icra eden kolluk kuvvetlerine teşekkürlerini ileten Bakan Yerlikaya, "Halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Onları adalete teslim etmeye kararlıyız. Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı ve kahraman emniyetimizi tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.

https://sputniknews.com.tr/20240219/yerlikaya-ve-bayraktardan-erzincandaki-madencilerin-ailelerine-gecmis-olsun-ziyareti-1080898110.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, silah, ruhsatsız silahlar, gözaltı, gözaltı kararı