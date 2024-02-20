https://sputniknews.com.tr/20240220/icislerinden-ruhsatsiz-silah-operasyonu--1080907899.html
İçişleri Bakanlığı'ndan ruhsatsız silah operasyonu
İçişleri Bakanlığı'ndan ruhsatsız silah operasyonu
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 73 ilde icra edilen 'Mercek-12' operasyonları çerçevesinde ruhsatsız 974 silahın ele geçirildiğini ve bin 131 şüphelinin... 20.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-20T10:40+0300
2024-02-20T10:40+0300
2024-02-20T10:41+0300
politika
içişleri bakanlığı
ali yerlikaya
silah
ruhsatsız silahlar
gözaltı
gözaltı kararı
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/08/1074476272_0:236:1080:844_1920x0_80_0_0_eadb231be14115cfa8ff2ac0db992799.png
Sosyal medya hesabından operasyonla ilgili açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İl jandarma komutanlıklarımız ve il emniyet müdürlüklerimiz tarafından son 4 günde İstanbul, İzmir, Adana, Ankara, Bursa, Diyarbakır, Mersin, Antalya, Samsun, Gaziantep, Manisa, Şanlıurfa, Kocaeli, Konya, Balıkesir, Malatya, Sakarya, Mardin, Tekirdağ, Aydın, Denizli, Çorum, Muğla, Ordu, Eskişehir, Hatay, Kırklareli, Batman, Kırıkkale, Osmaniye, Şırnak, Amasya, Düzce, Karaman, Trabzon, Uşak, Afyonkarahisar, Aksaray, Kahramanmaraş, Karabük, Muş, Kars, Yalova, Adıyaman, Çankırı, Edirne, Elazığ, Erzincan, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Van, Ağrı, Artvin, Bartın, Bilecik, Bingöl, Çanakkale, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Niğde, Sinop, Sivas, Tokat, Tunceli, Yozgat, Bitlis, Burdur, Isparta, Siirt ve Zonguldak olmak üzere 73 ilde eş zamanlı olarak evlerde, iş yerlerinde ve yol aramalarında yapılan 'Mercek-12' operasyonlarında 710 ruhsatsız tabanca ve 60 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca olmak üzere toplam 770 tabanca yakalandı. İlk 5 şehirlerimizde yakalanan ruhsatsız silahlar ile gözaltına alınan şüpheliler ise şöyle; İstanbul'da 129 tabanca 1 uzun namlulu tüfek ele geçirildi, 168 şüpheli gözaltına alındı. İzmir’de 49 tabanca, 2 uzun namlulu tüfek ele geçirildi; 65 şüpheli gözaltına alındı. Adana’da 42 tabanca ele geçirildi, 45 şüpheli gözaltına alındı. Ankara’da 31 tabanca ele geçirildi, 49 şüpheli gözaltına alındı. Bursa'da 31 tabanca ele geçirildi, 46 şüpheli şahıs gözaltına alındı” ifadelerini kullandı.Güvenlik güçlerine teşekkürOperasyonu icra eden kolluk kuvvetlerine teşekkürlerini ileten Bakan Yerlikaya, "Halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Onları adalete teslim etmeye kararlıyız. Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı ve kahraman emniyetimizi tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.
https://sputniknews.com.tr/20240219/yerlikaya-ve-bayraktardan-erzincandaki-madencilerin-ailelerine-gecmis-olsun-ziyareti-1080898110.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/08/1074476272_0:135:1080:945_1920x0_80_0_0_f6833a4b70d8f080c735f331e3461146.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, silah, ruhsatsız silahlar, gözaltı, gözaltı kararı
içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, silah, ruhsatsız silahlar, gözaltı, gözaltı kararı
İçişleri Bakanlığı'ndan ruhsatsız silah operasyonu
10:40 20.02.2024 (güncellendi: 10:41 20.02.2024)
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 73 ilde icra edilen 'Mercek-12' operasyonları çerçevesinde ruhsatsız 974 silahın ele geçirildiğini ve bin 131 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
Sosyal medya hesabından operasyonla ilgili açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İl jandarma komutanlıklarımız ve il emniyet müdürlüklerimiz tarafından son 4 günde İstanbul, İzmir, Adana, Ankara, Bursa, Diyarbakır, Mersin, Antalya, Samsun, Gaziantep, Manisa, Şanlıurfa, Kocaeli, Konya, Balıkesir, Malatya, Sakarya, Mardin, Tekirdağ, Aydın, Denizli, Çorum, Muğla, Ordu, Eskişehir, Hatay, Kırklareli, Batman, Kırıkkale, Osmaniye, Şırnak, Amasya, Düzce, Karaman, Trabzon, Uşak, Afyonkarahisar, Aksaray, Kahramanmaraş, Karabük, Muş, Kars, Yalova, Adıyaman, Çankırı, Edirne, Elazığ, Erzincan, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Van, Ağrı, Artvin, Bartın, Bilecik, Bingöl, Çanakkale, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Niğde, Sinop, Sivas, Tokat, Tunceli, Yozgat, Bitlis, Burdur, Isparta, Siirt ve Zonguldak olmak üzere 73 ilde eş zamanlı olarak evlerde, iş yerlerinde ve yol aramalarında yapılan 'Mercek-12' operasyonlarında 710 ruhsatsız tabanca ve 60 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca olmak üzere toplam 770 tabanca yakalandı. İlk 5 şehirlerimizde yakalanan ruhsatsız silahlar ile gözaltına alınan şüpheliler ise şöyle; İstanbul'da 129 tabanca 1 uzun namlulu tüfek ele geçirildi, 168 şüpheli gözaltına alındı. İzmir’de 49 tabanca, 2 uzun namlulu tüfek ele geçirildi; 65 şüpheli gözaltına alındı. Adana’da 42 tabanca ele geçirildi, 45 şüpheli gözaltına alındı. Ankara’da 31 tabanca ele geçirildi, 49 şüpheli gözaltına alındı. Bursa'da 31 tabanca ele geçirildi, 46 şüpheli şahıs gözaltına alındı” ifadelerini kullandı.
Güvenlik güçlerine teşekkür
Operasyonu icra eden kolluk kuvvetlerine teşekkürlerini ileten Bakan Yerlikaya, "Halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Onları adalete teslim etmeye kararlıyız. Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı ve kahraman emniyetimizi tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.