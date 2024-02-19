Yerlikaya ve Bayraktar'dan Erzincan'daki madencilerin ailelerine geçmiş olsun ziyareti

© AA / İçişleri Bakanlığı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'daki maden sahasında meydana gelen toprak kaymasının ardından kaybolan işçilerin ailelerine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.