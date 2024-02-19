https://sputniknews.com.tr/20240219/bakan-bayraktar-sahada-arama-faaliyetlerini-durdurmus-durumdayiz-1080893682.html
Bakan Bayraktar: Sahada arama faaliyetlerini durdurmuş durumdayız
Bakan Bayraktar: Sahada arama faaliyetlerini durdurmuş durumdayız
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Erzincan'da maden sahasında meydana gelen toprak kaymasıyla ilgili açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar "Heyelan riski... 19.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-19T20:41+0300
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Erzincan'da toprak kaymasının meydana geldiği maden sahası alanıyla ilgili bölgeden açıklamalarda bulundu.Arama faaliyetlerinin durdurulduğunu duyuran Bakan Bayraktar şu açıklamayı yaptı:
https://sputniknews.com.tr/20240218/bakan-yerlikaya-anlatti-erzincandaki-maden-faciasinda-toprak-tahliyesi-nasil-yapiliyor-1080862576.html
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arama, son dakika, heyelan
Bakan Bayraktar: Sahada arama faaliyetlerini durdurmuş durumdayız
20:41 19.02.2024 (güncellendi: 20:54 19.02.2024)
Ayrıntılar geliyor
Erzincan'da maden sahasında meydana gelen toprak kaymasıyla ilgili açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar "Heyelan riski yoğunlaştı, risk nedeniyle arama faaliyetlerini durdurduk" dedi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Erzincan'da toprak kaymasının meydana geldiği maden sahası alanıyla ilgili bölgeden açıklamalarda bulundu.
Arama faaliyetlerinin durdurulduğunu duyuran Bakan Bayraktar şu açıklamayı yaptı:
"Geçtiğimiz günlerde ifade ettiğimiz heyelan riski biraz daha yoğunlaştı. Yığının kaymamış bölgelerinde ciddi hareketlilik var. Bu risklerden dolayı sahada arama faaliyetlerini durdurmuş durumdayız. Baraj tarafındaki çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Heyelan riskiyle alakalı birçok akademisyen hocalarımız burada. Şu anda heyelan risklerini nasıl ortadan kaldırırız ona çalışıyoruz. Heyelan riski kalktığı anda toprağın aktarılmasıyla ilgili süreci başlatacağız. Hem adli hem de idari yönden soruşturmalar devam ediyor."