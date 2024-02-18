https://sputniknews.com.tr/20240218/bakan-yerlikaya-anlatti-erzincandaki-maden-faciasinda-toprak-tahliyesi-nasil-yapiliyor-1080862576.html

Bakan Yerlikaya anlattı: Erzincan'daki maden faciasında toprak tahliyesi nasıl yapılıyor?

Bakan Yerlikaya anlattı: Erzincan'daki maden faciasında toprak tahliyesi nasıl yapılıyor?

Sputnik Türkiye

Bakan Yerlikaya, maden ocağında meydana gelen toprak kaymasında kaybolan 9 işçinin kurtarılması için başlanan toprak tahliye çalışmalarıyla ilgili... 18.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-18T23:41+0300

2024-02-18T23:41+0300

2024-02-18T23:41+0300

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzincan'ın İliç maden ocağı girişinde gazetecilere, çalışmaların üzücü olayın olduğu andan itibaren devam ettiğini söyledi.Çalışmaların gece gündüz demeden, duraksamadan sürdüğünü ifade eden Yerlikaya, "Rakamlar devamlı değişiyor ama 2 bin 700 insan gücü, 800'ün üzerinde araç, teknoloji burada, ne ihtiyaç varsa o burada, bilgi, tecrübe, deneyim, bilim insanıyla hepsiyle beraberiz" diye konuştu.'940 hektarlık bir arazi üzerinde dev bir tesis burası'Yerlikaya, Bakanlık olarak arama kurtarma noktasında olduklarını anlatarak, şöyle konuştu:Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının devamlı olarak belli aralıklarla bilim insanlarıyla beraber bölgeden numuneler aldığını hatırlatan Yerlikaya, numunelerin ya Bakanlığın buradaki mobil laboratuvarına ya da Türkiye'de akrediteli laboratuvarlarına gönderildiğini anlattı.'Burada çalışan 2 bin 700 kişinin güvenliğiyle ilgili çalışıyoruz'Yerlikaya, çalışanların sağlığı ve güvenliğiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgilendiğini aktararak, "Geçmişteki iş kazasıyla ilgili onların bir denetim süreçleri var ama aynı zamanda burada yapılan şu andaki bu arama kurtarma ve toprak tahliyesiyle ilgili olan süreç, yani burada çalışan 2 bin 700 kişinin güvenliğiyle ilgili çalışıyoruz. Bununla ilgili alınan güvenlik tedbirlerinin kontrolü yapılıyor." diye konuştu.Yerlikaya, liç alanı bölgesine yerleştirilen 2 jeoradar ile bölgeyi sürekli takip ettiklerini söyleyerek, alarm sistemiyle bunları kontrol ettiklerini belirtti.En ufak bir toprak kayması yaşanmadan, arama, tarama, toprak tahliyesi süreçlerinin tamamını sıkıntısız bitirmeyi arzuladıklarını vurgulayan Yerlikaya, bir an önce 9 işçiye ulaşmak istediklerini ifade etti.'Yer belli oraya odaklanıyoruz'Kayıp işçilerden 5'inin konteyner içerisinde, 1'inin manganez ocağına düşen kamyonda ve 3'ünün başka bir araçta olduğunu aktaran Yerlikaya, "Bunlarla ilgili tam hangi noktada olduğunu bilmiyoruz ama onun etrafında ve mücavirinde olduğu bir alanı işaretledik, oraya odaklanıyoruz. Seyir tepesinden göstermiş olduğumuz, basın buluşmasını yaparken gösterdiğimiz yerde konteynerle ilgili olan şeyi arıyoruz. Yer belli oraya odaklanıyoruz" dedi.Yerlikaya, bölgede görev yapan araç sayısı hakkında da bilgi vererek, şunları kaydetti:Bakan Yerlikaya, bir gazetecinin firari şüphelinin olup olmadığını sorması üzerine "Firari bir şüpheli bilmiyorum, şu vakitte bilmiyorum. En son adli kontrol ve yurt dışı yasağı getirilen genel müdür olduğunu sizler de haber ettiniz. Adalet Bakanımız ve buradaki Erzincan Başsavcılığımız kamuoyunu çok yakinen izliyorlar. Eğer bununla ilgili bilgilendirme ihtiyacı hissettikleri zaman kesinlikle onlardan bir paylaşım görürsünüz, zaten yapıyorlar. Şu ana kadar 3-4 paylaşım yaptıklarını biliyorum" yanıtını verdi.

https://sputniknews.com.tr/20240218/bakanliktan-altin-madenindeki-toprak-kaymasina-iliskin-aciklama-1080857515.html

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