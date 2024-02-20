https://sputniknews.com.tr/20240220/lutfu-savastan-ilk-miting-belediye-baskanligi-sarki-soylemeye-ve-futbol-oynamaya-benzemez-1080925674.html
Lütfü Savaş'tan ilk miting: 'Belediye Başkanlığı şarkı söylemeye ve futbol oynamaya benzemez'
Lütfü Savaş'tan ilk miting: 'Belediye Başkanlığı şarkı söylemeye ve futbol oynamaya benzemez'
Sputnik Türkiye
CHP'de adaylığı kesinleşen Lütfü Savaş, Hatay'da ilk mitingini gerçekleştirdiği sırada rakiplerine söz çarpıttı. 20.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-20T17:22+0300
2024-02-20T17:22+0300
2024-02-20T17:22+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
lütfü savaş
haluk levent
hatay
türkiye işçi partisi (tip)
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
31 mart yerel seçimleri
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6 Şubat depremleri ardından adaylığı konusunda uzunca süre tartışılan Savaş'ın adaylığı CHP tarafından kesinleşti. Bunun üzerine Hatay'da mitingini yapan Savaş, "Belediye Başkanı olmak şarkı söylemeye veya top oynamaya benzemez. Bana güvenebilirsiniz" diyerek potansiyel rakipleri eleştirdi. TİP'in eski futbolcu Gökhan Zan'ı, CHP'nin de Haluk Levent gibi isimleri aday göstermek istemesi ardından konuşan Savaş, özellikle kendi döneminde yapılan binaların dahi 6 Şubat depreminde yıkılmasılya eleştiriliyordu.
https://sputniknews.com.tr/20240212/chpden-haluk-levent-aciklamasi-1080663873.html
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lütfü savaş, haluk levent, hatay, türkiye işçi partisi (tip), chp, cumhuriyet halk partisi (chp), 31 mart yerel seçimleri
lütfü savaş, haluk levent, hatay, türkiye işçi partisi (tip), chp, cumhuriyet halk partisi (chp), 31 mart yerel seçimleri
Lütfü Savaş'tan ilk miting: 'Belediye Başkanlığı şarkı söylemeye ve futbol oynamaya benzemez'
CHP'de adaylığı kesinleşen Lütfü Savaş, Hatay'da ilk mitingini gerçekleştirdiği sırada rakiplerine söz çarpıttı.
6 Şubat depremleri ardından adaylığı konusunda uzunca süre tartışılan Savaş'ın adaylığı CHP tarafından kesinleşti. Bunun üzerine Hatay'da mitingini yapan Savaş, "Belediye Başkanı olmak şarkı söylemeye veya top oynamaya benzemez. Bana güvenebilirsiniz" diyerek potansiyel rakipleri eleştirdi.
TİP'in eski futbolcu Gökhan Zan'ı, CHP'nin de Haluk Levent gibi isimleri aday göstermek istemesi ardından konuşan Savaş, özellikle kendi döneminde yapılan binaların dahi 6 Şubat depreminde yıkılmasılya eleştiriliyordu.