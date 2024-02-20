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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20240220/lutfu-savastan-ilk-miting-belediye-baskanligi-sarki-soylemeye-ve-futbol-oynamaya-benzemez-1080925674.html
Lütfü Savaş'tan ilk miting: 'Belediye Başkanlığı şarkı söylemeye ve futbol oynamaya benzemez'
Lütfü Savaş'tan ilk miting: 'Belediye Başkanlığı şarkı söylemeye ve futbol oynamaya benzemez'
Sputnik Türkiye
CHP'de adaylığı kesinleşen Lütfü Savaş, Hatay'da ilk mitingini gerçekleştirdiği sırada rakiplerine söz çarpıttı. 20.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-20T17:22+0300
2024-02-20T17:22+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
lütfü savaş
haluk levent
hatay
türkiye işçi partisi (tip)
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
31 mart yerel seçimleri
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102540/12/1025401249_0:0:1025:577_1920x0_80_0_0_0bb020b185be08d66ec96846db2b3785.jpg
6 Şubat depremleri ardından adaylığı konusunda uzunca süre tartışılan Savaş'ın adaylığı CHP tarafından kesinleşti. Bunun üzerine Hatay'da mitingini yapan Savaş, "Belediye Başkanı olmak şarkı söylemeye veya top oynamaya benzemez. Bana güvenebilirsiniz" diyerek potansiyel rakipleri eleştirdi. TİP'in eski futbolcu Gökhan Zan'ı, CHP'nin de Haluk Levent gibi isimleri aday göstermek istemesi ardından konuşan Savaş, özellikle kendi döneminde yapılan binaların dahi 6 Şubat depreminde yıkılmasılya eleştiriliyordu.
https://sputniknews.com.tr/20240212/chpden-haluk-levent-aciklamasi-1080663873.html
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lütfü savaş, haluk levent, hatay, türkiye işçi partisi (tip), chp, cumhuriyet halk partisi (chp), 31 mart yerel seçimleri
lütfü savaş, haluk levent, hatay, türkiye işçi partisi (tip), chp, cumhuriyet halk partisi (chp), 31 mart yerel seçimleri

Lütfü Savaş'tan ilk miting: 'Belediye Başkanlığı şarkı söylemeye ve futbol oynamaya benzemez'

17:22 20.02.2024
© AA / Hatay Büyükşehir BelediyesiHatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2024
© AA / Hatay Büyükşehir Belediyesi
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CHP'de adaylığı kesinleşen Lütfü Savaş, Hatay'da ilk mitingini gerçekleştirdiği sırada rakiplerine söz çarpıttı.
6 Şubat depremleri ardından adaylığı konusunda uzunca süre tartışılan Savaş'ın adaylığı CHP tarafından kesinleşti. Bunun üzerine Hatay'da mitingini yapan Savaş, "Belediye Başkanı olmak şarkı söylemeye veya top oynamaya benzemez. Bana güvenebilirsiniz" diyerek potansiyel rakipleri eleştirdi.
TİP'in eski futbolcu Gökhan Zan'ı, CHP'nin de Haluk Levent gibi isimleri aday göstermek istemesi ardından konuşan Savaş, özellikle kendi döneminde yapılan binaların dahi 6 Şubat depreminde yıkılmasılya eleştiriliyordu.
Haluk Levent- AHBAP - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2024
2024 Türkiye yerel seçimleri
'Teklif götürmedik' açıklaması yapan CHP, Haluk Levent’i 3 kez aramış
12 Şubat, 20:32
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