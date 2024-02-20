https://sputniknews.com.tr/20240220/lutfu-savastan-ilk-miting-belediye-baskanligi-sarki-soylemeye-ve-futbol-oynamaya-benzemez-1080925674.html

Lütfü Savaş'tan ilk miting: 'Belediye Başkanlığı şarkı söylemeye ve futbol oynamaya benzemez'

Lütfü Savaş'tan ilk miting: 'Belediye Başkanlığı şarkı söylemeye ve futbol oynamaya benzemez'

Sputnik Türkiye

CHP'de adaylığı kesinleşen Lütfü Savaş, Hatay'da ilk mitingini gerçekleştirdiği sırada rakiplerine söz çarpıttı. 20.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-20T17:22+0300

2024-02-20T17:22+0300

2024-02-20T17:22+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

lütfü savaş

haluk levent

hatay

türkiye işçi partisi (tip)

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

31 mart yerel seçimleri

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6 Şubat depremleri ardından adaylığı konusunda uzunca süre tartışılan Savaş'ın adaylığı CHP tarafından kesinleşti. Bunun üzerine Hatay'da mitingini yapan Savaş, "Belediye Başkanı olmak şarkı söylemeye veya top oynamaya benzemez. Bana güvenebilirsiniz" diyerek potansiyel rakipleri eleştirdi. TİP'in eski futbolcu Gökhan Zan'ı, CHP'nin de Haluk Levent gibi isimleri aday göstermek istemesi ardından konuşan Savaş, özellikle kendi döneminde yapılan binaların dahi 6 Şubat depreminde yıkılmasılya eleştiriliyordu.

https://sputniknews.com.tr/20240212/chpden-haluk-levent-aciklamasi-1080663873.html

hatay

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Sputnik Türkiye

lütfü savaş, haluk levent, hatay, türkiye işçi partisi (tip), chp, cumhuriyet halk partisi (chp), 31 mart yerel seçimleri