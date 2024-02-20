Lütfü Savaş: Ben aday olmasaydım iktidar yüzde 60'larla, 65'lerle seçimi kazanıyordu

"Çıktığımız bu yolda insanlarımıza ve bizlere irade, azim, güç, akıl, vizyon, plan ve proje gerek ama en çok yürek gerek yürek. O yürek hepimizde var, Cumhuriyet Halk Partili olsun, başka partili olsun, yeter ki Hataylı olsun. Bu bayrak altında bir ve bütün olsun. Biz bugüne kadar bunu başardık, bundan sonra da bunu başarmaya devam edeceğiz."