https://sputniknews.com.tr/20240220/japonya-savunma-harcamalarini-arttirmak-istiyor--1080905234.html

Japonya savunma harcamalarını arttırmak istiyor

Japonya savunma harcamalarını arttırmak istiyor

Sputnik Türkiye

Japonya Savunma Bakanlığı uzmanlar heyeti, 2023-2027 mali yıllarını kapsayan 43 trilyon yenlik (290 milyar dolar) savunma harcamaları planlamasını 'yetersiz'... 20.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-20T09:53+0300

2024-02-20T09:53+0300

2024-02-20T09:53+0300

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Çin'in Hint-Pasifik'te artan nüfuzu, Rusya-Ukrayna krizi ve Kuzey Kore'nin füze tehditleri karşısında Japonya hükümeti, ulusal savunma harcamalarını güncellemeyi tartışıyor. Uzmanlar heyeti başkanı Sakakibara Sadayuki, açıklamasında, artan maliyetler ve dövize karşı yenin değer kayıplarından, savunma harcamaları planlamalarının olumsuz etkileneceğini savundu.2023-2027 döneminde 43 trilyon yenlik savunma harcamalarını 'yetersiz' olarak nitelendiren Sakakibara, hükümetin bu limite odaklanması gerektiğini de belirtti.Sakakibara, "(Planlamada) Revizyonları tabu haline getirmemeliyiz; gerçekliğe, kamu yüküne ve belirli mali kaynaklara dayalı olarak dürüst tartışmalar yapmalıyız." diye konuştu.Hedef 2027'de GSYİH'nin yüzde 2'siBaşbakan Kişida Fumio, meclis oturumunda, savunma ekipmanı fiyatlarında artış ve yenin değer kayıplarına rağmen harcama planının boyutunu korumayı hedeflediklerini söylemişti.Japonya hükümeti, Aralık 2022'de Ulusal Güvenlik Stratejisi, Ulusal Savunma Esasları ve Uzun Vadeli Savunma Programı olmak üzere 3 milli doktrinini güncellemişti. Savunma harcamalarına 2021'de gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYİH) yüzde 1,2'sini ayıran Japonya, 2027'de bu harcamalara GSYİH'nin yüzde 2'si tahsis etmeyi hedefliyor.

https://sputniknews.com.tr/20240218/abdli-senatorden-savunma-butceleri-yetersiz-olan-ulkelerin-natodan-cikarilmasi-cagrisi-1080863941.html

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japonya, dünya, savunma, harcama, silah, silah satışı, silah ihracatı