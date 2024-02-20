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https://sputniknews.com.tr/20240220/istanbul-havalimaninda-bekletildigini-iddia-eden-kisi-savcilik-ifadesinin-ardindan-serbest-1080898811.html
İstanbul Havalimanında bekletildiğini iddia eden kişi savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı
İstanbul Havalimanında bekletildiğini iddia eden kişi savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı
Sputnik Türkiye
İstanbul Havalimanı'nda, annesinin, konuştuğu dil nedeniyle mağdur olduğu ve bekletildiği yönünde çektiği videoyu yayımlayan kişi, savcılık ifadesinin ardından... 20.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-20T00:50+0300
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türkiye
istanbul havalimanı
cumhuriyet başsavcılığı
gaziosmanpaşa
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Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İstanbul Havalimanı'nda 17 Şubat'ta annesinin lisanı sebebiyle derdini anlatamadığını, 2,5 saatte dışarıya çıkamadığını, yetkililerin annesiyle ilgilenmediğini öne sürerek video çeken kişinin, bu iddialarının doğru olmadığı tespit edildi.Hakkında, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlatılan kişi, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.Valilik açıklamasıİstanbul Valiliğince, İstanbul Havalimanı'nda yaşanan ve sosyal medyada "Türkçe bilmediği için havalimanında hizmet alamadı ve 2 buçuk saat rehin kaldı" ifadeleriyle yer alan iddialara ilişkin yapılan açıklamada, videonun art niyetli olduğu, devletin aleyhine propaganda yapmaktan öte amaç taşımadığı belirtilmişti.Van'dan İstanbul Havalimanı'na gelen vatandaşa, uçaktan inişinden havalimanı çıkış noktasına kadar hizmet verildiği belirtilen açıklamada, süreç şöyle anlatılmıştı:"TK2751 Van'dan İstanbul Havalimanı'na gelen 1944 doğumlu S.Ç'nin uçaktan iniş süreci şu şekilde gerçekleşmiştir: 14.26 uçak piste iner, 14.36 körük kapısındaki uçaktan çıkar, 14.44 tekerli sandalye ile alınır, 14.51 bagaj alım salonuna bırakılır, 15.05 6A bagaj bandı yanına geçer, 15.39 bagajını alır, 15.41 bagaj alım salonundan çıkar, 15.42 bagaj alım salonu önünde video çekilir."
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istanbul havalimanı, cumhuriyet başsavcılığı, gaziosmanpaşa
istanbul havalimanı, cumhuriyet başsavcılığı, gaziosmanpaşa

İstanbul Havalimanında bekletildiğini iddia eden kişi savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı

00:50 20.02.2024
© İHAİstanbul Valiliği, sosyal medyadaki "Türkçe bilmediği için havalimanında hizmet alamadı ve 2 buçuk saat rehin kaldı" iddialarına ilişkin açıklama yaptı.
İstanbul Valiliği, sosyal medyadaki Türkçe bilmediği için havalimanında hizmet alamadı ve 2 buçuk saat rehin kaldı iddialarına ilişkin açıklama yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2024
© İHA
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İstanbul Havalimanı'nda, annesinin, konuştuğu dil nedeniyle mağdur olduğu ve bekletildiği yönünde çektiği videoyu yayımlayan kişi, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İstanbul Havalimanı'nda 17 Şubat'ta annesinin lisanı sebebiyle derdini anlatamadığını, 2,5 saatte dışarıya çıkamadığını, yetkililerin annesiyle ilgilenmediğini öne sürerek video çeken kişinin, bu iddialarının doğru olmadığı tespit edildi.
Hakkında, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlatılan kişi, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Valilik açıklaması

İstanbul Valiliğince, İstanbul Havalimanı'nda yaşanan ve sosyal medyada "Türkçe bilmediği için havalimanında hizmet alamadı ve 2 buçuk saat rehin kaldı" ifadeleriyle yer alan iddialara ilişkin yapılan açıklamada, videonun art niyetli olduğu, devletin aleyhine propaganda yapmaktan öte amaç taşımadığı belirtilmişti.
Van'dan İstanbul Havalimanı'na gelen vatandaşa, uçaktan inişinden havalimanı çıkış noktasına kadar hizmet verildiği belirtilen açıklamada, süreç şöyle anlatılmıştı:
"TK2751 Van'dan İstanbul Havalimanı'na gelen 1944 doğumlu S.Ç'nin uçaktan iniş süreci şu şekilde gerçekleşmiştir: 14.26 uçak piste iner, 14.36 körük kapısındaki uçaktan çıkar, 14.44 tekerli sandalye ile alınır, 14.51 bagaj alım salonuna bırakılır, 15.05 6A bagaj bandı yanına geçer, 15.39 bagajını alır, 15.41 bagaj alım salonundan çıkar, 15.42 bagaj alım salonu önünde video çekilir."
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2024
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