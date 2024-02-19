Ahmet Hakan: Ali Yerlikaya Kürtçe tiyatro yasağını yasakladı

"Şişli Kaymakamlığı, Kürtçe tiyatro oyununu yasaklamıştı. “Devletin Kürtçe televizyon yayıncılığı yaptığı bir ülkede bu yasak çok saçma” diye yazmıştım dün. Dün İçişleri Bakanlığı’ndan aradılar. Bakanlıktan verilen bilgiye göre... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da “Böyle yasak olmaz” demiş. Derhal yasak kararı, ortadan kaldırılmış. Söz konusu Kürtçe tiyatro oyunu, Şişli’de sahnelenecekmiş. Saçma yasağı yasaklayan Yerlikaya’ya bin teşekkür."