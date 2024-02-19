https://sputniknews.com.tr/20240219/ahmet-hakan-ali-yerlikaya-kurtce-tiyatro-yasagini-yasakladi-1080871870.html
Ahmet Hakan: Ali Yerlikaya Kürtçe tiyatro yasağını yasakladı
Ahmet Hakan: Ali Yerlikaya Kürtçe tiyatro yasağını yasakladı
Sputnik Türkiye
Ahmet Hakan, İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın Kürtçe tiyatro yasağını kaldırdığını açıkladı. 19.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-19T10:50+0300
2024-02-19T10:50+0300
2024-02-19T10:50+0300
türkiye
ali yerlikaya
içişleri bakanlığı
kürtçe
şişli
tiyatro
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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Bakan Yerlikaya'nın Kürtçe tiyatro yasağını yasakladığını belirtti.Ahmet Hakan bugün kaleme aldığı yazısında şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20231211/bahceliden-genel-kurulda-kurtce-konusmaya-tepki-turkiyeye-sahip-cikmalarini-tavsiye--ederim-1078339732.html
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ali yerlikaya, içişleri bakanlığı, kürtçe, şişli, tiyatro
ali yerlikaya, içişleri bakanlığı, kürtçe, şişli, tiyatro
Ahmet Hakan: Ali Yerlikaya Kürtçe tiyatro yasağını yasakladı
Ahmet Hakan, İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın Kürtçe tiyatro yasağını kaldırdığını açıkladı.
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Bakan Yerlikaya'nın Kürtçe tiyatro yasağını yasakladığını belirtti.
Ahmet Hakan bugün kaleme aldığı yazısında
şunları söyledi:
"Şişli Kaymakamlığı, Kürtçe tiyatro oyununu yasaklamıştı. “Devletin Kürtçe televizyon yayıncılığı yaptığı bir ülkede bu yasak çok saçma” diye yazmıştım dün. Dün İçişleri Bakanlığı’ndan aradılar. Bakanlıktan verilen bilgiye göre... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da “Böyle yasak olmaz” demiş. Derhal yasak kararı, ortadan kaldırılmış. Söz konusu Kürtçe tiyatro oyunu, Şişli’de sahnelenecekmiş. Saçma yasağı yasaklayan Yerlikaya’ya bin teşekkür."