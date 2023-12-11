Bahçeli'den Genel Kurul'da Kürtçe konuşmaya tepki: 'Türkiye'ye sahip çıkmalarını tavsiye ederim'

"Ama ben Anayasa Mahkemesinin başta Başkanı ve değerli üyelerine buradaki konuşmanın ruhundan hareketle Türkiye'ye sahip çıkmalarını tavsiye ederim. Bunun gittikçe yaygınlaştığı ve Anayasa Mahkemesinin tavrı sebebiyle de birçok kesimin şımardığı görülüyor. Bunlara dikkat etmek lazım. Böyle bir ortamda bu konuşma bize göre kabul görmemiştir ama onlar keçeyi suya atmışlar. Çıkacağı yeri taşladıkları için zihinlerinde, kursaklarında ne varsa dökmeye çalışıyorlar. Meclis Başkanı'nın Kürtçe sözünü dinledikten sonra 'Bunu Türkçeye tercüme edin.' cümlesi ise Anayasa Mahkemesi Başkanı kadar yanlış bir tutum olmuştur. Böyle şey olamaz."