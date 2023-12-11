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Bahçeli'den Genel Kurul'da Kürtçe konuşmaya tepki: 'Türkiye'ye sahip çıkmalarını tavsiye ederim'
Bahçeli'den Genel Kurul'da Kürtçe konuşmaya tepki: 'Türkiye'ye sahip çıkmalarını tavsiye ederim'
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Genel Kurulu'nda HEDEP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın Kürtçe konuşmasına tepki göstererek, "Anayasa Mahkemesinin... 11.12.2023, Sputnik Türkiye
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devlet bahçeli
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hedep
tbmm genel kurulu
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TBMM Genel Kurulu'nda 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmelerini takip eden MHP lideri Bahçeli, kuliste gazetecilerin sorularını yanıtladı.HEDEP Eş Genel Başkanı Bakırhan'ın Kürtçe konuştuğunun hatırlatılması üzerine Bahçeli, bazı konuşmacıların Kürtçe cümlelerle kendilerini ifade etmeye çalıştıklarını belirtti.Bunun, kürsü dokunulmazlığı sebebiyle bazıları tarafından hoş görülebileceğini dile getiren Bahçeli, şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20231211/bahceliden-cumhurbaskani-ile-gorusme-olacak-mi-sorusuna-yanit-1078333836.html
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devlet bahçeli, kürtçe, hedep, tbmm genel kurulu, numan kurtulmuş, anayasa mahkemesi
devlet bahçeli, kürtçe, hedep, tbmm genel kurulu, numan kurtulmuş, anayasa mahkemesi

Bahçeli'den Genel Kurul'da Kürtçe konuşmaya tepki: 'Türkiye'ye sahip çıkmalarını tavsiye ederim'

23:36 11.12.2023 (güncellendi: 23:59 11.12.2023)
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Genel Kurulu'nda HEDEP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın Kürtçe konuşmasına tepki göstererek, "Anayasa Mahkemesinin başta Başkanı ve değerli üyelerine buradaki konuşmanın ruhundan hareketle Türkiye'ye sahip çıkmalarını tavsiye ederim" dedi.
TBMM Genel Kurulu'nda 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmelerini takip eden MHP lideri Bahçeli, kuliste gazetecilerin sorularını yanıtladı.
HEDEP Eş Genel Başkanı Bakırhan'ın Kürtçe konuştuğunun hatırlatılması üzerine Bahçeli, bazı konuşmacıların Kürtçe cümlelerle kendilerini ifade etmeye çalıştıklarını belirtti.
Bunun, kürsü dokunulmazlığı sebebiyle bazıları tarafından hoş görülebileceğini dile getiren Bahçeli, şunları söyledi:
"Ama ben Anayasa Mahkemesinin başta Başkanı ve değerli üyelerine buradaki konuşmanın ruhundan hareketle Türkiye'ye sahip çıkmalarını tavsiye ederim. Bunun gittikçe yaygınlaştığı ve Anayasa Mahkemesinin tavrı sebebiyle de birçok kesimin şımardığı görülüyor. Bunlara dikkat etmek lazım. Böyle bir ortamda bu konuşma bize göre kabul görmemiştir ama onlar keçeyi suya atmışlar. Çıkacağı yeri taşladıkları için zihinlerinde, kursaklarında ne varsa dökmeye çalışıyorlar. Meclis Başkanı'nın Kürtçe sözünü dinledikten sonra 'Bunu Türkçeye tercüme edin.' cümlesi ise Anayasa Mahkemesi Başkanı kadar yanlış bir tutum olmuştur. Böyle şey olamaz."
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları Eğitim Kültür Vakfı tarafından ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi’nde düzenlenen iftar programına katılarak konuşma yaptı. ( Güven Yılmaz - Anadolu Ajansı ) - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2023
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