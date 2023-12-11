https://sputniknews.com.tr/20231211/bahceliden-cumhurbaskani-ile-gorusme-olacak-mi-sorusuna-yanit-1078333836.html
Bahçeli'den 'Cumhurbaşkanı ile görüşme olacak mı?' sorusuna yanıt
Bahçeli'den 'Cumhurbaşkanı ile görüşme olacak mı?' sorusuna yanıt
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerel seçim çalışmalarına ilişkin 'Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeniz olacak mı' sorusuna, "Komisyon çalışmaları devam... 11.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-11T19:40+0300
2023-12-11T19:40+0300
2023-12-11T19:40+0300
türkiye
mhp
milliyetçi hareket partisi (mhp)
devlet bahçeli
recep tayyip erdoğan
cumhur ittifakı
cumhur ittifakı seçim koordinasyon merkezi
cumhur ittifakı
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TBMM Genel Kurulu'nda, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri sürüyor.Görüşmeleri TBMM Genel Kurulunda takip eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kuliste gazetecilerin sorularını yanıtladı.Bir gazetecinin, "Bu sene bütçe görüşmeleri biraz sönük mü geçiyor? Özgür Özel etkisi mi?" sorusuna Bahçeli, "Sönük değil de sakin diyelim" karşılığını verdi.Bahçeli, bu hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yerel seçimlere ilişkin bir görüşmesi olup olmadığı yönündeki soruya da "Şu aşamada öyle bir bilgi yok bizde ama komisyon çalışmaları devam ediyor. Zannederim sonuçlanmaya da yakın hale geliyor. Ondan sonra olabilir ancak" yanıtını verdi.
https://sputniknews.com.tr/20231207/devlet-bahceli-duyurdu-ortak-aday-gosterilecek-sehirler-aciklandi-1078185457.html
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mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), devlet bahçeli, recep tayyip erdoğan, cumhur ittifakı, cumhur ittifakı seçim koordinasyon merkezi, cumhur ittifakı
mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), devlet bahçeli, recep tayyip erdoğan, cumhur ittifakı, cumhur ittifakı seçim koordinasyon merkezi, cumhur ittifakı
Bahçeli'den 'Cumhurbaşkanı ile görüşme olacak mı?' sorusuna yanıt
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerel seçim çalışmalarına ilişkin 'Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeniz olacak mı' sorusuna, "Komisyon çalışmaları devam ediyor. Sonuçlanmaya yakın hale geliyor. Ondan sonra olabilir" yanıtını verdi.
TBMM Genel Kurulu'nda, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri sürüyor.
Görüşmeleri TBMM Genel Kurulunda takip eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kuliste gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Bir gazetecinin, "Bu sene bütçe görüşmeleri biraz sönük mü geçiyor? Özgür Özel etkisi mi?" sorusuna Bahçeli, "Sönük değil de sakin diyelim" karşılığını verdi.
Bahçeli, bu hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yerel seçimlere ilişkin bir görüşmesi olup olmadığı yönündeki soruya da "Şu aşamada öyle bir bilgi yok bizde ama komisyon çalışmaları devam ediyor. Zannederim sonuçlanmaya da yakın hale geliyor. Ondan sonra olabilir ancak" yanıtını verdi.