https://sputniknews.com.tr/20231211/bahceliden-cumhurbaskani-ile-gorusme-olacak-mi-sorusuna-yanit-1078333836.html

Bahçeli'den 'Cumhurbaşkanı ile görüşme olacak mı?' sorusuna yanıt

Bahçeli'den 'Cumhurbaşkanı ile görüşme olacak mı?' sorusuna yanıt

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerel seçim çalışmalarına ilişkin 'Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeniz olacak mı' sorusuna, "Komisyon çalışmaları devam... 11.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-11T19:40+0300

2023-12-11T19:40+0300

2023-12-11T19:40+0300

türkiye

mhp

milliyetçi hareket partisi (mhp)

devlet bahçeli

recep tayyip erdoğan

cumhur ittifakı

cumhur ittifakı seçim koordinasyon merkezi

cumhur ittifakı

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TBMM Genel Kurulu'nda, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri sürüyor.Görüşmeleri TBMM Genel Kurulunda takip eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kuliste gazetecilerin sorularını yanıtladı.Bir gazetecinin, "Bu sene bütçe görüşmeleri biraz sönük mü geçiyor? Özgür Özel etkisi mi?" sorusuna Bahçeli, "Sönük değil de sakin diyelim" karşılığını verdi.Bahçeli, bu hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yerel seçimlere ilişkin bir görüşmesi olup olmadığı yönündeki soruya da "Şu aşamada öyle bir bilgi yok bizde ama komisyon çalışmaları devam ediyor. Zannederim sonuçlanmaya da yakın hale geliyor. Ondan sonra olabilir ancak" yanıtını verdi.

https://sputniknews.com.tr/20231207/devlet-bahceli-duyurdu-ortak-aday-gosterilecek-sehirler-aciklandi-1078185457.html

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mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), devlet bahçeli, recep tayyip erdoğan, cumhur ittifakı, cumhur ittifakı seçim koordinasyon merkezi, cumhur ittifakı