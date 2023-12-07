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Devlet Bahçeli duyurdu: Ortak aday gösterilecek şehirler açıklandı
Devlet Bahçeli duyurdu: Ortak aday gösterilecek şehirler açıklandı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Büyükşehirlerin tamamında Cumhur İttifakı olarak adaylarımız ortak olacak. MHP ve Cumhur İttifakı, 31 Mart seçimlerine damga... 07.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-07T14:35+0300
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AK Parti ile MHP heyetlerinin yerel seçim çalışmaları da devam ediyor.Adana, Mersin ve Manisa'nin MHP'ye bırakılacağı, geri kalan 27 büyükşehirde AK Parti'nin aday çıkarılacağı belirtilmişti.Türkgün gazetesine konuşan Bahçeli'ye "Hangi illerde Cumhur İttifakı olarak seçime gireceksiniz?" sorusu yöneltildi.Bahçeli, "Zamanı geldiğinde hepsini öğreneceksiniz. Hele bir netleşsin, sonra açıklarız. Ama şunu ifade edeyim ki, büyükşehirlerin tamamında Cumhur İttifakı olarak adaylarımız ortak olacak." diyerek cevap verdi.'İYİ Parti'nin mecali kalmadı, sona geliyor'İYİ Parti'nin CHP'den gelen yerel seçimde işbirliği teklifini reddetmesi siyasetin gündeminde.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den konuya ilişkin ilk açıklama geldi."Mecburen CHP’yle irtibat kurdular. Arkasından da işbirliği teklifini reddettiler." diyen MHP Genel Başkanı önemli olanın söylenen değil yapılan olduğunu belirtti.Bahçeli, "Biz bu tiyatroları çok izledik, klişeleşmiş sözleri çok duyduk. İYİ Parti ile CHP arasında simbiyotik (iki canlının tek bir organizma gibi birbirleriyle yardımlaşarak bir arada yaşamaları) bir ilişki var. İYİ Parti’nin kumanda odası CHP’dedir. CHP’ninki de HEDEP’tedir." dedi. Bahçeli, CHP ile İYİ Parti'nin Ankara ve İstanbul özelinde işbirliği yapabileceğini de savundu.Bahçeli, "Bazı İYİ Parti yöneticileri, kurumsal işbirliğini doğru bulmadıklarını, ama Yavaş ile İmamoğlu’nu ayıracaklarını ifade ediyorlardı. Bana kalırsa itiraf edilmemiş bir işbirliğini arka kapıda sürdürecekler. Hür ve müstakil olarak seçimlere girme kararının siyasetin ve hayatın gerçekleriyle ters düştüğü açık. Çünkü İYİ Parti’nin mecali ve takati kalmadı. Günbegün eriyor, sona geliyor." dedi.
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devlet bahçeli, yerel seçimler
devlet bahçeli, yerel seçimler

Devlet Bahçeli duyurdu: Ortak aday gösterilecek şehirler açıklandı

14:35 07.12.2023 (güncellendi: 14:42 07.12.2023)
© İHAMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2023
© İHA
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Büyükşehirlerin tamamında Cumhur İttifakı olarak adaylarımız ortak olacak. MHP ve Cumhur İttifakı, 31 Mart seçimlerine damga vuracak" dedi.
AK Parti ile MHP heyetlerinin yerel seçim çalışmaları da devam ediyor.

Adana, Mersin ve Manisa'nin MHP'ye bırakılacağı, geri kalan 27 büyükşehirde AK Parti'nin aday çıkarılacağı belirtilmişti.
Türkgün gazetesine konuşan Bahçeli'ye "Hangi illerde Cumhur İttifakı olarak seçime gireceksiniz?" sorusu yöneltildi.

Bahçeli, "Zamanı geldiğinde hepsini öğreneceksiniz. Hele bir netleşsin, sonra açıklarız. Ama şunu ifade edeyim ki, büyükşehirlerin tamamında Cumhur İttifakı olarak adaylarımız ortak olacak." diyerek cevap verdi.

'İYİ Parti'nin mecali kalmadı, sona geliyor'

İYİ Parti'nin CHP'den gelen yerel seçimde işbirliği teklifini reddetmesi siyasetin gündeminde.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den konuya ilişkin ilk açıklama geldi.
"Mecburen CHP’yle irtibat kurdular. Arkasından da işbirliği teklifini reddettiler." diyen MHP Genel Başkanı önemli olanın söylenen değil yapılan olduğunu belirtti.
Bahçeli, "Biz bu tiyatroları çok izledik, klişeleşmiş sözleri çok duyduk. İYİ Parti ile CHP arasında simbiyotik (iki canlının tek bir organizma gibi birbirleriyle yardımlaşarak bir arada yaşamaları) bir ilişki var. İYİ Parti’nin kumanda odası CHP’dedir. CHP’ninki de HEDEP’tedir." dedi.
Bahçeli, CHP ile İYİ Parti'nin Ankara ve İstanbul özelinde işbirliği yapabileceğini de savundu.
Bahçeli, "Bazı İYİ Parti yöneticileri, kurumsal işbirliğini doğru bulmadıklarını, ama Yavaş ile İmamoğlu’nu ayıracaklarını ifade ediyorlardı. Bana kalırsa itiraf edilmemiş bir işbirliğini arka kapıda sürdürecekler. Hür ve müstakil olarak seçimlere girme kararının siyasetin ve hayatın gerçekleriyle ters düştüğü açık. Çünkü İYİ Parti’nin mecali ve takati kalmadı. Günbegün eriyor, sona geliyor." dedi.
Muharrem İnce - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2023
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