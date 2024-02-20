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Gemideki son görüntüleri çekmişti: Mürettebattan Hüseyin Tutuk'un cenazesi bulundu
Gemideki son görüntüleri çekmişti: Mürettebattan Hüseyin Tutuk'un cenazesi bulundu
Sputnik Türkiye
Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan "Batuhan A" adlı kargo gemisinin enkazında 6. günde yapılan aramalarda bulunan ikinci... 20.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-20T20:07+0300
2024-02-20T20:07+0300
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Bursa'nın Karacabey ilçesi Kurşunlu Mahallesi'nde kıyıdan 4 mil açıkta batan ve 6 kişilik mürettebatı bulunan geminin enkazında ve kıyıda aramalara devam ediliyor.Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı dalgıçların enkazda yürüttüğü çalışmalara, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Sualtı Savunma (SAS) komandolarından 4 dalgıç da destek veriyor.Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, SAS komandolarının enkazda yaptıkları aramalarda kayıp personelden birinin cesedine makine dairesinde ulaşıldığını söyledi.Dalgıçların uğraşları sonucu bulunduğu yerden çıkarılan ceset, Sahil Güvenlik botuyla Karacabey Kurşunlu Limanı'na getirildi.Cesedin, gemi batmadan önce çektiği videoyu eşine gönderen Hüseyin Tutuk'a ait olduğu tespit edildi.Kurşunlu'da karaya çıkarılan Tutuk'un cansız bedeni, otopsi için cenaze aracıyla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.Tutuk'un cenazesinin, memleketi Manisa'nın Turgutlu ilçesi kırsal Urganlı Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.Kayıp diğer 4 personel için aramaları sürüyorZeynep Kılınç'ın cesedi 17 Şubat'ta bulunmuştuBalıkesir'in Marmara Adası'ndan 14 Şubat saat 20.30'da Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na gitmek üzere 6 kişilik mürettebat ve 1250 ton mermer tozu yüküyle hareket eden 69 metre uzunluktaki "Batuhan A" adlı kargo gemisi, kötü hava ve deniz şartları nedeniyle 15 Şubat'ta saat 06.20'de Karacabey ilçesi açıklarında kıyıdan 4 mil açıkta batmıştı. Görüntüleme cihazlarıyla yapılan çalışmalarda geminin enkazının 51 metre derinlikte denizin tabanına oturduğu belirlenmişti.Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı dalgıçların 17 Şubat'ta gerçekleştirdiği 2 dalışta, gemide aşçı olarak çalışan 33 yaşındaki Zeynep Kılınç'ın cansız bedeni, dalgıçlar tarafından çıkarılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240220/marmarada-batan-geminin-enkazinda-bir-cesede-daha-ulasildi--1080919408.html
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bursa, manisa, hüseyin tutuk
bursa, manisa, hüseyin tutuk

Gemideki son görüntüleri çekmişti: Mürettebattan Hüseyin Tutuk'un cenazesi bulundu

20:07 20.02.2024
© İHA / AHMET BURAK ÖZTÜRK - AHMET BERKE ERDALMarmara Denizi'nin güneyi Karacabey boğazı Kurşunlu Mahallesi açıklarında batan Batuhan A isimli gemiye Doğuşcan Yaylak'ın yerine alınan yeni yağcı Hüseyin Tutuk'un geminin batmaya başladığı dakikalarda Allah'a dua ederken son anlarını kaydedip eşine gönderdiği video yürekleri dağladı.
Marmara Denizi'nin güneyi Karacabey boğazı Kurşunlu Mahallesi açıklarında batan Batuhan A isimli gemiye Doğuşcan Yaylak'ın yerine alınan yeni yağcı Hüseyin Tutuk'un geminin batmaya başladığı dakikalarda Allah'a dua ederken son anlarını kaydedip eşine gönderdiği video yürekleri dağladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2024
© İHA / AHMET BURAK ÖZTÜRK - AHMET BERKE ERDAL
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Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan "Batuhan A" adlı kargo gemisinin enkazında 6. günde yapılan aramalarda bulunan ikinci cesedin, çalışanlardan Hüseyin Tutuk'a ait olduğu belirlendi. SAS komandosu dalgıçlar tarafından çıkarılan gemi personeli Hüseyin Tutuk'un cansız bedeni, Bursa Adli Tıp Kurumu'na getirildi.
Bursa'nın Karacabey ilçesi Kurşunlu Mahallesi'nde kıyıdan 4 mil açıkta batan ve 6 kişilik mürettebatı bulunan geminin enkazında ve kıyıda aramalara devam ediliyor.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı dalgıçların enkazda yürüttüğü çalışmalara, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Sualtı Savunma (SAS) komandolarından 4 dalgıç da destek veriyor.
Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, SAS komandolarının enkazda yaptıkları aramalarda kayıp personelden birinin cesedine makine dairesinde ulaşıldığını söyledi.
Dalgıçların uğraşları sonucu bulunduğu yerden çıkarılan ceset, Sahil Güvenlik botuyla Karacabey Kurşunlu Limanı'na getirildi.
Cesedin, gemi batmadan önce çektiği videoyu eşine gönderen Hüseyin Tutuk'a ait olduğu tespit edildi.
Kurşunlu'da karaya çıkarılan Tutuk'un cansız bedeni, otopsi için cenaze aracıyla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.
Tutuk'un cenazesinin, memleketi Manisa'nın Turgutlu ilçesi kırsal Urganlı Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.
Kayıp diğer 4 personel için aramaları sürüyor

Zeynep Kılınç'ın cesedi 17 Şubat'ta bulunmuştu

Balıkesir'in Marmara Adası'ndan 14 Şubat saat 20.30'da Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na gitmek üzere 6 kişilik mürettebat ve 1250 ton mermer tozu yüküyle hareket eden 69 metre uzunluktaki "Batuhan A" adlı kargo gemisi, kötü hava ve deniz şartları nedeniyle 15 Şubat'ta saat 06.20'de Karacabey ilçesi açıklarında kıyıdan 4 mil açıkta batmıştı. Görüntüleme cihazlarıyla yapılan çalışmalarda geminin enkazının 51 metre derinlikte denizin tabanına oturduğu belirlenmişti.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı dalgıçların 17 Şubat'ta gerçekleştirdiği 2 dalışta, gemide aşçı olarak çalışan 33 yaşındaki Zeynep Kılınç'ın cansız bedeni, dalgıçlar tarafından çıkarılmıştı.
Marmara Denizi'nde batan geminin mürettebatını arama çalışmaları sürüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2024
TÜRKİYE
Marmara'da batan geminin enkazında bir cesede daha ulaşıldı
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