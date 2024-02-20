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Marmara'da batan geminin enkazında bir cesede daha ulaşıldı
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https://sputniknews.com.tr/20240220/marmarada-batan-geminin-enkazinda-bir-cesede-daha-ulasildi--1080919408.html
Marmara'da batan geminin enkazında bir cesede daha ulaşıldı
Marmara'da batan geminin enkazında bir cesede daha ulaşıldı
Sputnik Türkiye
İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan 'Batuhan A' adlı kargo gemisinin enkazında 6. günde yapılan aramalarda bir cesede daha ulaşıldığı aktarıldı... 20.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-20T14:55+0300
2024-02-20T14:58+0300
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Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi'nde kıyıdan 4 mil açıkta batan geminin enkazında ve kıyıda kayıp mürettebatı arama çalışmasına devam ediliyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı dalgıçların enkazda yürüttüğü çalışmalara, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Sualtı Savunma (SAS) komandolarından 4 dalgıç da destek veriyor.Vali bir cesede daha ulaşıldığını duyurdu Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, SAS komandolarının enkazda yaptıkları aramalarda kayıp personelden birinin cesedine makine dairesinde ulaşıldığını söyledi.Cesedin çıkarılması ve kimlik tespiti için çalışmanın sürdüğünü belirten Demirtaş, diğer kayıp 4 personel için aramaların devam ettiğini bildirdi.Ne yaşanmıştı? Balıkesir'in Marmara Adası'ndan 14 Şubat saat 20.30'da Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na gitmek üzere 6 kişilik mürettebat ve 1250 ton mermer tozu yüküyle hareket eden 69 metre uzunluktaki 'Batuhan A' adlı kargo gemisi, kötü hava ve deniz şartları nedeniyle 15 Şubat'ta saat 06.20'de Karacabey ilçesi açıklarında kıyıdan 4 mil açıkta batmıştı.Görüntüleme cihazlarıyla yapılan çalışmalarda geminin enkazının 51 metre derinlikte denizin tabanına oturduğu belirlenmişti.Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı dalgıçların 17 Şubat'ta gerçekleştirdiği 2 dalışta, gemide aşçı olarak çalışan 33 yaşındaki Zeynep Kılınç'ın cansız bedeni, dalgıçlar tarafından çıkarılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240215/marmara-denizinde-batan-geminin-yeri-tespit-edildi-51-metre-derinlikte-1080772079.html
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marmara denizi, gemi, gemi kazası, felaket, ceset
marmara denizi, gemi, gemi kazası, felaket, ceset

Marmara'da batan geminin enkazında bir cesede daha ulaşıldı

14:55 20.02.2024 (güncellendi: 14:58 20.02.2024)
© AA / Bursa ValiliğiMarmara Denizi'nde batan geminin mürettebatını arama çalışmaları sürüyor
Marmara Denizi'nde batan geminin mürettebatını arama çalışmaları sürüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2024
© AA / Bursa Valiliği
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İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan 'Batuhan A' adlı kargo gemisinin enkazında 6. günde yapılan aramalarda bir cesede daha ulaşıldığı aktarıldı. Makine dairesinde bulunan cesedin çıkarılması için çalışma başlatıldığı belirtildi.
Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi'nde kıyıdan 4 mil açıkta batan geminin enkazında ve kıyıda kayıp mürettebatı arama çalışmasına devam ediliyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı dalgıçların enkazda yürüttüğü çalışmalara, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Sualtı Savunma (SAS) komandolarından 4 dalgıç da destek veriyor.

Vali bir cesede daha ulaşıldığını duyurdu

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, SAS komandolarının enkazda yaptıkları aramalarda kayıp personelden birinin cesedine makine dairesinde ulaşıldığını söyledi.
Cesedin çıkarılması ve kimlik tespiti için çalışmanın sürdüğünü belirten Demirtaş, diğer kayıp 4 personel için aramaların devam ettiğini bildirdi.

Ne yaşanmıştı?

Balıkesir'in Marmara Adası'ndan 14 Şubat saat 20.30'da Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na gitmek üzere 6 kişilik mürettebat ve 1250 ton mermer tozu yüküyle hareket eden 69 metre uzunluktaki 'Batuhan A' adlı kargo gemisi, kötü hava ve deniz şartları nedeniyle 15 Şubat'ta saat 06.20'de Karacabey ilçesi açıklarında kıyıdan 4 mil açıkta batmıştı.
Görüntüleme cihazlarıyla yapılan çalışmalarda geminin enkazının 51 metre derinlikte denizin tabanına oturduğu belirlenmişti.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı dalgıçların 17 Şubat'ta gerçekleştirdiği 2 dalışta, gemide aşçı olarak çalışan 33 yaşındaki Zeynep Kılınç'ın cansız bedeni, dalgıçlar tarafından çıkarılmıştı.
Marmara Denizi'nde batan geminin yeri tespit edildi: 51 metre derinlikte - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2024
TÜRKİYE
Marmara Denizi'nde batan geminin yeri tespit edildi: 51 metre derinlikte
15 Şubat, 17:01
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