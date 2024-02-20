https://sputniknews.com.tr/20240220/fetih-hareketi-abd-filistin-devleti-kurulmasi-konusunda-gercekten-ilgili-ve-istekli-degil-1080923049.html

Fetih Hareketi: ABD, Filistin devleti kurulması konusunda gerçekten ilgili ve istekli değil

Fetih Hareketi: ABD, Filistin devleti kurulması konusunda gerçekten ilgili ve istekli değil

Sputnik Türkiye

Filistinli Fetih Hareketi Devrim Konseyi üyesi Teysir Nasrallah, ABD'nin Filistin devleti kurulması konusunda gerçekten ilgili ve istekli olmadığını belirtti. 20.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-20T16:21+0300

2024-02-20T16:21+0300

2024-02-20T16:21+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

gazze

gazze şeridi

ortadoğu

filistin sorunu

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fetih hareketi

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Sputnik'e demeç veren Nasrallah, "Savaşın geride kalan 4 ayı boyunca Washington, İsrail'in eylemlerine koruma ve destek sağladı. İsrail hükümetine baskı uygulama konusunda belirleyici olan bizzat ABD hükümetinin tutumudur" dedi.İsrail'in ancak baskı altında 1967'de işgal ettiği Filistin topraklarından çekilmeye zorlanabileceğini söyleyen Nasrallah, "O zaman Filistin halkı, başkenti Kudüs olan kendi bağımsız devletini kurabilir ve ardından Filistinli mülteciler evlerine dönebilir. Ancak şu anda bir Filistin devleti kurma konusu neredeyse kapanmış durumda" ifadelerini kullandı.Nasrallah, ABD'nin Gazze'deki savaşın devam etmesini sağlamak için veto hakkını tüm dünyanın gözleri önünde kullandığına da dikkat çekti.8 Aralık'ta ABD, BM Güvenlik Konseyi'nde veto hakkını kullanarak BAE tarafından hazırlanan, Filistin-İsrail çatışması bölgesinde derhal ateşkes talep eden bir insani karar taslağını engellemişti. BM Güvenlik Konseyi'nin 15 üyesinin 13'ü belgenin kabulü yönünde oy kullanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240219/cin-filistin-sorununda-iki-devletli-cozum-tek-gecerli-yoldur-1080885793.html

israil

gazze

gazze şeridi

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israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, filistin sorunu, abd, fetih hareketi