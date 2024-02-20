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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240220/fetih-hareketi-abd-filistin-devleti-kurulmasi-konusunda-gercekten-ilgili-ve-istekli-degil-1080923049.html
Fetih Hareketi: ABD, Filistin devleti kurulması konusunda gerçekten ilgili ve istekli değil
Fetih Hareketi: ABD, Filistin devleti kurulması konusunda gerçekten ilgili ve istekli değil
Sputnik Türkiye
Filistinli Fetih Hareketi Devrim Konseyi üyesi Teysir Nasrallah, ABD'nin Filistin devleti kurulması konusunda gerçekten ilgili ve istekli olmadığını belirtti. 20.02.2024, Sputnik Türkiye
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Sputnik'e demeç veren Nasrallah, "Savaşın geride kalan 4 ayı boyunca Washington, İsrail'in eylemlerine koruma ve destek sağladı. İsrail hükümetine baskı uygulama konusunda belirleyici olan bizzat ABD hükümetinin tutumudur" dedi.İsrail'in ancak baskı altında 1967'de işgal ettiği Filistin topraklarından çekilmeye zorlanabileceğini söyleyen Nasrallah, "O zaman Filistin halkı, başkenti Kudüs olan kendi bağımsız devletini kurabilir ve ardından Filistinli mülteciler evlerine dönebilir. Ancak şu anda bir Filistin devleti kurma konusu neredeyse kapanmış durumda" ifadelerini kullandı.Nasrallah, ABD'nin Gazze'deki savaşın devam etmesini sağlamak için veto hakkını tüm dünyanın gözleri önünde kullandığına da dikkat çekti.8 Aralık'ta ABD, BM Güvenlik Konseyi'nde veto hakkını kullanarak BAE tarafından hazırlanan, Filistin-İsrail çatışması bölgesinde derhal ateşkes talep eden bir insani karar taslağını engellemişti. BM Güvenlik Konseyi'nin 15 üyesinin 13'ü belgenin kabulü yönünde oy kullanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240219/cin-filistin-sorununda-iki-devletli-cozum-tek-gecerli-yoldur-1080885793.html
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israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, filistin sorunu, abd, fetih hareketi
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Fetih Hareketi: ABD, Filistin devleti kurulması konusunda gerçekten ilgili ve istekli değil

16:21 20.02.2024
© AFP 2023 / ODD ANDERSENİsrail Filistin Gazze bomba saldırı Filistin bayrak gösteri
İsrail Filistin Gazze bomba saldırı Filistin bayrak gösteri - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2024
© AFP 2023 / ODD ANDERSEN
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Filistinli Fetih Hareketi Devrim Konseyi üyesi Teysir Nasrallah, ABD'nin Filistin devleti kurulması konusunda gerçekten ilgili ve istekli olmadığını belirtti.
Sputnik'e demeç veren Nasrallah, "Savaşın geride kalan 4 ayı boyunca Washington, İsrail'in eylemlerine koruma ve destek sağladı. İsrail hükümetine baskı uygulama konusunda belirleyici olan bizzat ABD hükümetinin tutumudur" dedi.
İsrail'in ancak baskı altında 1967'de işgal ettiği Filistin topraklarından çekilmeye zorlanabileceğini söyleyen Nasrallah, "O zaman Filistin halkı, başkenti Kudüs olan kendi bağımsız devletini kurabilir ve ardından Filistinli mülteciler evlerine dönebilir. Ancak şu anda bir Filistin devleti kurma konusu neredeyse kapanmış durumda" ifadelerini kullandı.
Nasrallah, ABD'nin Gazze'deki savaşın devam etmesini sağlamak için veto hakkını tüm dünyanın gözleri önünde kullandığına da dikkat çekti.
8 Aralık'ta ABD, BM Güvenlik Konseyi'nde veto hakkını kullanarak BAE tarafından hazırlanan, Filistin-İsrail çatışması bölgesinde derhal ateşkes talep eden bir insani karar taslağını engellemişti. BM Güvenlik Konseyi'nin 15 üyesinin 13'ü belgenin kabulü yönünde oy kullanmıştı.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2024
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