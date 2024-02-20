https://sputniknews.com.tr/20240220/eyfel-kulesi-ziyarete-kapatildi-1080934039.html

Eyfel Kulesi ziyarete kapatıldı

Eyfel Kulesi ziyarete kapatıldı

Sputnik Türkiye

Fransa'nın başkenti Paris’in en önemli simgelerinden Eyfel Kulesi, çalışanlarının greve gitmesi nedeniyle ziyarete kapandı. 20.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-20T19:51+0300

2024-02-20T19:51+0300

2024-02-20T19:51+0300

dünya

eyfel kulesi

grev

paris

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İşçi sendikalarının çağrısıyla Eyfel Kulesi çalışanları, iki gündür grev yapıyor.Paris'te turistlerin uğrak noktası olan kule grev nedeniyle ziyarete kapatıldı.Kuleye çıkmak amacıyla Paris'e gelen turistler, kulenin önünde fotoğraf çektirmekle yetindi.Ulusal basındaki haberlere göre, Paris Belediyesinin, kulenin işletmesini üstlenen SETE şirketinden istediği kar payını yüksek bulan grevciler, belediyeden makul bir ücret istemesini talep etti.Eyfel Kulesi çalışanlarının bağlı olduğu Genel İş Sendikası (CGT) Temsilcisi Stephane Dieu, kulenin bilet satışlarından elde ettikleri geliri, anıtın yenileme çalışmaları, işletme maliyetleri ve Paris Belediyesine kar payı ödemek için kullandıklarını söyledi.Dieu, önceki yıllarda belediyeye yılda 8 milyon avro kar payı öderken bu rakamın yakın zamanda 16 milyon avroya çıktığını belirtti.Belediyenin bu kar payını 50 milyon avroya çıkarmak istediğini ifade eden Dieu, salgın zamanında anıtın kapalı olması nedeniyle halihazırda 100 milyon avro borçları olduğuna dikkati çekti.Eyfel Kulesi çalışanları, 27 Aralık 2023 tarihinde SETE'nin mali politikasına tepki olarak greve gitmişti.Paris Belediyesi, hisselerinin yüzde 99'una sahip olduğu SETE'nin en büyük hissedarı konumunda bulunuyor.

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