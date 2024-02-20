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https://sputniknews.com.tr/20240220/esenyurtta-dem-parti-ilce-binasina-operasyon-2-tutuklama-1080936737.html
Esenyurt'ta DEM Parti ilçe binasına operasyon: 2 tutuklama
Esenyurt'ta DEM Parti ilçe binasına operasyon: 2 tutuklama
Sputnik Türkiye
İstanbul’da sosyal medyadan 'terör örgütü propagandası' yapan, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) Esenyurt'taki ilçe merkezinde yakalanan 2... 20.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-20T22:03+0300
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İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya mecralarında 'terör örgütü propagandası' yaptıkları tespit edilen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı soruşturma dosyası ile Büyükçekmece 3. Sulh Ceza Hakimliğinin kararı kapsamında Esenyurt'ta 3 adreste arama yapıldı.DEM Parti'nin Esenyurt'taki ilçe merkezinde yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı. Buradaki aramalarda çok sayıda yasaklı yayın, gazete, Abdullah Öcalan'ın fotoğraf ve posterleri ile dijital materyaller ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
https://sputniknews.com.tr/20240220/dem-partiden-ibb-baskan-adayligi-ile-ilgili-aciklama-1080931773.html
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dem parti, dem parti, esenyurt

Esenyurt'ta DEM Parti ilçe binasına operasyon: 2 tutuklama

22:03 20.02.2024
gözaltı - tutuklama
gözaltı - tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2024
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İstanbul’da sosyal medyadan 'terör örgütü propagandası' yapan, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) Esenyurt'taki ilçe merkezinde yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya mecralarında 'terör örgütü propagandası' yaptıkları tespit edilen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı soruşturma dosyası ile Büyükçekmece 3. Sulh Ceza Hakimliğinin kararı kapsamında Esenyurt'ta 3 adreste arama yapıldı.
DEM Parti'nin Esenyurt'taki ilçe merkezinde yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı. Buradaki aramalarda çok sayıda yasaklı yayın, gazete, Abdullah Öcalan'ın fotoğraf ve posterleri ile dijital materyaller ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
HEDEP, DEM Parti olunca DEM rakısını toplatma kararı alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2024
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