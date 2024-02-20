https://sputniknews.com.tr/20240220/esenyurtta-dem-parti-ilce-binasina-operasyon-2-tutuklama-1080936737.html

Esenyurt'ta DEM Parti ilçe binasına operasyon: 2 tutuklama

Esenyurt'ta DEM Parti ilçe binasına operasyon: 2 tutuklama

Sputnik Türkiye

İstanbul’da sosyal medyadan 'terör örgütü propagandası' yapan, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) Esenyurt'taki ilçe merkezinde yakalanan 2... 20.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-20T22:03+0300

2024-02-20T22:03+0300

2024-02-20T22:03+0300

türkiye

dem parti

dem parti

esenyurt

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/10/1068359824_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_121bf7afe1bd24e28f4b39340e833efb.jpg

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya mecralarında 'terör örgütü propagandası' yaptıkları tespit edilen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı soruşturma dosyası ile Büyükçekmece 3. Sulh Ceza Hakimliğinin kararı kapsamında Esenyurt'ta 3 adreste arama yapıldı.DEM Parti'nin Esenyurt'taki ilçe merkezinde yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı. Buradaki aramalarda çok sayıda yasaklı yayın, gazete, Abdullah Öcalan'ın fotoğraf ve posterleri ile dijital materyaller ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

https://sputniknews.com.tr/20240220/dem-partiden-ibb-baskan-adayligi-ile-ilgili-aciklama-1080931773.html

türkiye

esenyurt

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dem parti, dem parti, esenyurt