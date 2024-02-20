https://sputniknews.com.tr/20240220/dem-partiden-ibb-baskan-adayligi-ile-ilgili-aciklama-1080931773.html
DEM Parti'den İBB Başkan adaylığı ile ilgili açıklama
DEM Parti'den İBB Başkan adaylığı ile ilgili açıklama
Sputnik Türkiye
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için başvurunun zamanında yapıldığı bildirdi. 20.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-20T19:21+0300
2024-02-20T19:21+0300
2024-02-20T19:21+0300
dem parti
2024 türkiye yerel seçimleri
ibb
aday
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/0e/1078467871_0:0:3439:1935_1920x0_80_0_0_f2500dc9fe23dcc209f512035fb062e3.jpg
DEM Parti "İBB Başkan adaylığı için başvurumuzu zamanında yaptık" açıklamasında bulundu.Partiden yapılan açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için başvurumuzu zamanında yaptık. Yapılan spekülasyonlar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu spekülasyonları gidermenin sorumluluğu İl Seçim Kurulu'ndadır" ifadeleri kullanıldı.
https://sputniknews.com.tr/20240212/valilikten-dem-partinin-gozaltina-alindik-paylasimiyla-ilgili-aciklama-1080664406.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/0e/1078467871_708:0:3439:2048_1920x0_80_0_0_a81d4e77b6ebc98b8147c389c7aa4d47.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
dem parti, ibb, aday
DEM Parti'den İBB Başkan adaylığı ile ilgili açıklama
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için başvurunun zamanında yapıldığı bildirdi.
DEM Parti "İBB Başkan adaylığı için başvurumuzu zamanında yaptık" açıklamasında bulundu.
Partiden yapılan açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için başvurumuzu zamanında yaptık. Yapılan spekülasyonlar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu spekülasyonları gidermenin sorumluluğu İl Seçim Kurulu'ndadır" ifadeleri kullanıldı.