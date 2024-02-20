https://sputniknews.com.tr/20240220/dem-partiden-ibb-baskan-adayligi-ile-ilgili-aciklama-1080931773.html

DEM Parti'den İBB Başkan adaylığı ile ilgili açıklama

DEM Parti'den İBB Başkan adaylığı ile ilgili açıklama

Sputnik Türkiye

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için başvurunun zamanında yapıldığı bildirdi. 20.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-20T19:21+0300

2024-02-20T19:21+0300

2024-02-20T19:21+0300

dem parti

2024 türkiye yerel seçimleri

ibb

aday

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/0e/1078467871_0:0:3439:1935_1920x0_80_0_0_f2500dc9fe23dcc209f512035fb062e3.jpg

DEM Parti "İBB Başkan adaylığı için başvurumuzu zamanında yaptık" açıklamasında bulundu.Partiden yapılan açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için başvurumuzu zamanında yaptık. Yapılan spekülasyonlar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu spekülasyonları gidermenin sorumluluğu İl Seçim Kurulu'ndadır" ifadeleri kullanıldı.

https://sputniknews.com.tr/20240212/valilikten-dem-partinin-gozaltina-alindik-paylasimiyla-ilgili-aciklama-1080664406.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dem parti, ibb, aday