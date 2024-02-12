https://sputniknews.com.tr/20240212/valilikten-dem-partinin-gozaltina-alindik-paylasimiyla-ilgili-aciklama-1080664406.html

Valilikten DEM Parti’nin ‘gözaltına alındık’ paylaşımıyla ilgili açıklama

Valilikten DEM Parti’nin ‘gözaltına alındık’ paylaşımıyla ilgili açıklama

Sputnik Türkiye

Diyarbakır Valiliği, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doğan Hatun’un sosyal medya hesabındaki... 12.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-12T21:20+0300

2024-02-12T21:20+0300

2024-02-12T21:22+0300

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diyarbakır valiliği

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Diyarbakır Valiliği DEM Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doğan Hatun'un gözaltına alındıkları yönündeki paylaşımıyla ilgili açıklama yaptı.Açıklamada, “Bazı sosyal medya hesapları ve basında yer alan ‘DEM Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doğan Hatun’un ilimizde gözaltına alındığına ilişkin haber ve yorumlar’ kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Bu haber ve yorumların mağduriyet algısı oluşturmak amacıyla kasıtlı olarak yapıldığı değerlendirilmektedir” denildi.Hatun, sosyal medya hesabı X’ten, “Şu an Amed büyükşehir ve ilçe eş başkanları olarak Koşuyolu Köprüsü’nde gözaltına alınıyoruz” paylaşımında bulunmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20240212/dem-partinin-diyarbakir-adaylari-gozaltina-alindi-1080657138.html

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