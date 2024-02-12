https://sputniknews.com.tr/20240212/valilikten-dem-partinin-gozaltina-alindik-paylasimiyla-ilgili-aciklama-1080664406.html
Valilikten DEM Parti’nin ‘gözaltına alındık’ paylaşımıyla ilgili açıklama
Valilikten DEM Parti’nin ‘gözaltına alındık’ paylaşımıyla ilgili açıklama
Sputnik Türkiye
Diyarbakır Valiliği, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doğan Hatun’un sosyal medya hesabındaki... 12.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-12T21:20+0300
2024-02-12T21:20+0300
2024-02-12T21:22+0300
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Diyarbakır Valiliği DEM Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doğan Hatun'un gözaltına alındıkları yönündeki paylaşımıyla ilgili açıklama yaptı.Açıklamada, “Bazı sosyal medya hesapları ve basında yer alan ‘DEM Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doğan Hatun’un ilimizde gözaltına alındığına ilişkin haber ve yorumlar’ kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Bu haber ve yorumların mağduriyet algısı oluşturmak amacıyla kasıtlı olarak yapıldığı değerlendirilmektedir” denildi.Hatun, sosyal medya hesabı X’ten, “Şu an Amed büyükşehir ve ilçe eş başkanları olarak Koşuyolu Köprüsü’nde gözaltına alınıyoruz” paylaşımında bulunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240212/dem-partinin-diyarbakir-adaylari-gozaltina-alindi-1080657138.html
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dem parti, diyarbakır, diyarbakır valiliği
Valilikten DEM Parti’nin ‘gözaltına alındık’ paylaşımıyla ilgili açıklama
21:20 12.02.2024 (güncellendi: 21:22 12.02.2024)
Diyarbakır Valiliği, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doğan Hatun’un sosyal medya hesabındaki “Gözaltına alınıyoruz” paylaşımının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Diyarbakır Valiliği DEM Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doğan Hatun'un gözaltına alındıkları yönündeki paylaşımıyla ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada, “Bazı sosyal medya hesapları ve basında yer alan ‘DEM Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doğan Hatun’un ilimizde gözaltına alındığına ilişkin haber ve yorumlar’ kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Bu haber ve yorumların mağduriyet algısı oluşturmak amacıyla kasıtlı olarak yapıldığı değerlendirilmektedir” denildi.
Hatun, sosyal medya hesabı X’ten, “Şu an Amed büyükşehir ve ilçe eş başkanları olarak Koşuyolu Köprüsü’nde gözaltına alınıyoruz” paylaşımında bulunmuştu.