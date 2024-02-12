https://sputniknews.com.tr/20240212/dem-partinin-diyarbakir-adaylari-gozaltina-alindi-1080657138.html
DEM Parti'nin Diyarbakır adayları gözaltına alındı
DEM Parti'nin Diyarbakır adayları gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
DEM Parti Diyarbakır Eş Başkan adayı Doğan Hatun ve Serra Bucak ve gözaltına alındı. Hatun ve Bucak'ın geçen gün Diyarbakır'dan adaylıkları resmen... 12.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-12T16:47+0300
2024-02-12T16:47+0300
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dem parti
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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti), Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkan adayı Doğan Hatun X sosyal medya platformunda, il ve ilçe belediye eş başkan adayları olarak gözaltına alındıklarını duyurdu.Hatun durumla ilgili, “Şu an Amed Büyükşehir ve ilçe belediye eş başkanları olarak Koşuyolu köprüsünde gözaltına alınıyoruz” tweetini paylaştı:
https://sputniknews.com.tr/20240209/dem-parti-istanbul-adayini-acikladi-1080575144.html
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dem parti, gözaltı, gözaltı kararı
dem parti, gözaltı, gözaltı kararı
DEM Parti'nin Diyarbakır adayları gözaltına alındı
16:47 12.02.2024 (güncellendi: 17:22 12.02.2024)
DEM Parti Diyarbakır Eş Başkan adayı Doğan Hatun ve Serra Bucak ve gözaltına alındı. Hatun ve Bucak'ın geçen gün Diyarbakır'dan adaylıkları resmen açıklanmıştı.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti), Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkan adayı Doğan Hatun X sosyal medya platformunda, il ve ilçe belediye eş başkan adayları olarak gözaltına alındıklarını duyurdu.
Hatun durumla ilgili, “Şu an Amed Büyükşehir ve ilçe belediye eş başkanları olarak Koşuyolu köprüsünde gözaltına alınıyoruz” tweetini paylaştı: