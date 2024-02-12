https://sputniknews.com.tr/20240212/dem-partinin-diyarbakir-adaylari-gozaltina-alindi-1080657138.html

DEM Parti'nin Diyarbakır adayları gözaltına alındı

DEM Parti'nin Diyarbakır adayları gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

DEM Parti Diyarbakır Eş Başkan adayı Doğan Hatun ve Serra Bucak ve gözaltına alındı. Hatun ve Bucak'ın geçen gün Diyarbakır'dan adaylıkları resmen... 12.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-12T16:47+0300

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2024-02-12T17:22+0300

dem parti

gözaltı

gözaltı kararı

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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti), Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkan adayı Doğan Hatun X sosyal medya platformunda, il ve ilçe belediye eş başkan adayları olarak gözaltına alındıklarını duyurdu.Hatun durumla ilgili, “Şu an Amed Büyükşehir ve ilçe belediye eş başkanları olarak Koşuyolu köprüsünde gözaltına alınıyoruz” tweetini paylaştı:

https://sputniknews.com.tr/20240209/dem-parti-istanbul-adayini-acikladi-1080575144.html

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dem parti, gözaltı, gözaltı kararı