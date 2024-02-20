https://sputniknews.com.tr/20240220/erdogan-yuksek-yargi-kurumlarimiz-arasinda-tartismalara-sahit-oluyoruz-bu-konuda-taraf-degiliz-1080918882.html
Erdoğan: Yüksek yargı kurumlarımızın görev tanımları konusunda bir belirsizlik söz konusu
Erdoğan: Yüksek yargı kurumlarımızın görev tanımları konusunda bir belirsizlik söz konusu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüksek yargı kurumlarımızın Anayasa'da belirtilen görev tanımları, sınırları ve onlara yüklenen misyonlar konusunda bir belirsizlik söz... 20.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-20T14:39+0300
2024-02-20T14:39+0300
2024-02-20T14:43+0300
politika
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni''nde konuşuyor.Erdoğan'ın konuşmasından başlıklar şöyle:
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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, hakim
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, hakim
Erdoğan: Yüksek yargı kurumlarımızın görev tanımları konusunda bir belirsizlik söz konusu
14:39 20.02.2024 (güncellendi: 14:43 20.02.2024)
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüksek yargı kurumlarımızın Anayasa'da belirtilen görev tanımları, sınırları ve onlara yüklenen misyonlar konusunda bir belirsizlik söz konusudur" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni''nde konuşuyor.
Erdoğan'ın konuşmasından başlıklar şöyle:
Adaletin gücü yerine güçlünün adaletinin hakim olduğu dönemler milletimizin hafızasında iz bıraktı.
Yüksek yargı kurumlarımız arasında tartışmalara şahit oluyoruz. Bu konuda taraf değil hakem mevkiindeyiz. Bize düzen yüksek yargı kurumları arasında taraf olmak değildir.
Danıştay'ın FETÖ'den ihraç edilen yargı mensuplarından bazılarıyla ilgili tartışmalı kararları, bazı hususların daha kesin biçimde ortaya konulmasının şart olduğuna işaret ediyor.
Yüksek yargı kurumlarımızın Anayasa'da belirtilen görev tanımları, sınırları ve onlara yüklenen misyonlar konusunda bir belirsizlik söz konusudur