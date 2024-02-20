Erdoğan: Yüksek yargı kurumlarımızın görev tanımları konusunda bir belirsizlik söz konusu

Adaletin gücü yerine güçlünün adaletinin hakim olduğu dönemler milletimizin hafızasında iz bıraktı.

Yüksek yargı kurumlarımız arasında tartışmalara şahit oluyoruz. Bu konuda taraf değil hakem mevkiindeyiz. Bize düzen yüksek yargı kurumları arasında taraf olmak değildir.