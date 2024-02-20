https://sputniknews.com.tr/20240220/epdkdan-akaryakit-adimi-benzine-indirim-geliyor-1080918265.html

EPDK'dan akaryakıt adımı: Benzine indirim geliyor

EPDK'dan akaryakıt adımı: Benzine indirim geliyor

Sputnik Türkiye

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, bazı ülkelerin ham petrole yaptığı indirimlerin tüketiciye yansıtılmasını istedi. Bu çerçevede benzine 1 ile 1,5 TL düzeyinde... 20.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-20T14:09+0300

2024-02-20T14:09+0300

2024-02-20T14:26+0300

ekonomi

benzin

indirim

epdk

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), rafinerilere yazı göndererek bazı ülkelerin ham petrole yaptığı indirimlerin tüketiciye yansıtılmasını istedi.EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, "Benzin ve motorin fiyatları serbest piyasada oluşuyor. Kurallar ve formül belli. EPDK olarak hem rafineri-dağıtıcı ve bayii gibi piyasa oyuncularının uygulamalarını hem de fiyat hareketlerini sıkı şekilde takip ediyoruz. Özellikle bazı ülkelerden ithal edilen ham petrol ve işlenmiş ürünler rafineriler için önemli bir kar avantajina sebep oldu. Bunun tüketicilere de yansıtılması gerekiyor. Rafinerilerin gerekli adımı hızla atmasını ve marj oranını gönderdiğimiz yazı doğrultusunda güncellemesini bekliyoruz. Yapılacak güncelleme neticesinde benzin ve motorinde 1 ila 1,5 TL düzeyinde bir indirim olacaktır." ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20240220/dolar-31-tlye-dayandi-1080908707.html

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