https://sputniknews.com.tr/20240220/dunyanin-en-uzunu-ve-en-kisasi-bulustu-1080909532.html

Dünyanın 'en uzunu' ve 'en kısası' buluştu

Dünyanın 'en uzunu' ve 'en kısası' buluştu

Sputnik Türkiye

Mardin'de yaşayan ve 2 metre 51 santimetrelik boyu ile "dünyanın en uzun adamı" unvanını koruyan Sultan Kösen, 62,8 santimetre boyuyla "dünyanın en kısa... 20.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-20T11:19+0300

2024-02-20T11:19+0300

2024-02-20T11:19+0300

yaşam

uzun

guinness rekorlar kitabı

guinness

kısa

sultan kösen

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Derik ilçesine bağlı Dede köyünde yaşayan, boyunun yanı sıra 27,5 santimetre uzunluğundaki el ve 36,5 santimetrelik ayaklarıyla da 2009'da Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Kösen ile boyu 62,8 santimetre olan Hindistanlı Jyoti Amge, 6 yıl aradan sonra Irvine'de bir otelde gerçekleşen görüşmede, birlikte kahvaltı yaptı.Eğlenceli zaman geçiren ikili, kahvaltının ardından hatıra fotoğraf çektirdi.Kösen ve Amge, ABD'li bir yapımcının daveti üzerine gerçekleşen organizasyon kapsamında yarın Los Angeles'a gidecek. Sultan ve Jyoti'nin buluşması, ABD'li bir prodüktör tarafından kayda alınacak.İkili, Mısır Kültür ve Turizm Bakanlığının daveti üzerine 2018'de başkent Kahire'de bir araya gelmiş, Giza Piramitleri'ni ziyaret etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240201/1080250433.html

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uzun, guinness rekorlar kitabı, guinness, kısa, sultan kösen