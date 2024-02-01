Guinness Rekorlar Kitabı'na giren dünyanın en büyük doğal buketi Doha'da sergileniyor
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Guinness Rekorlar Kitabı'na giren dünyanın en büyük doğal buketi, Katar'ın başkent Doha'daki Katara Kültürel Köyü'nde sergileniyor.
Eni 6 metre boyu ise 6 metre olan buketin yapımında yaklaşık 5564 Petunya çiçeği kullanıldı.
© AA / Ismael Adnan YaqoobGuinness Rekorlar Kitabı'na giren dünyanın en büyük doğal buketi Doha'da sergileniyor
1/7
© AA / Ismael Adnan Yaqoob
Guinness Rekorlar Kitabı'na giren dünyanın en büyük doğal buketi Doha'da sergileniyor
© AA / Ismael Adnan YaqoobGuinness Rekorlar Kitabı'na giren dünyanın en büyük doğal buketi Doha'da sergileniyor
2/7
© AA / Ismael Adnan Yaqoob
Guinness Rekorlar Kitabı'na giren dünyanın en büyük doğal buketi Doha'da sergileniyor
© AA / Ismael Adnan YaqoobGuinness Rekorlar Kitabı'na giren dünyanın en büyük doğal buketi Doha'da sergileniyor
3/7
© AA / Ismael Adnan Yaqoob
Guinness Rekorlar Kitabı'na giren dünyanın en büyük doğal buketi Doha'da sergileniyor
© AA / Ismael Adnan YaqoobGuinness Rekorlar Kitabı'na giren dünyanın en büyük doğal buketi Doha'da sergileniyor
4/7
© AA / Ismael Adnan Yaqoob
Guinness Rekorlar Kitabı'na giren dünyanın en büyük doğal buketi Doha'da sergileniyor
© AA / Ismael Adnan YaqoobGuinness Rekorlar Kitabı'na giren dünyanın en büyük doğal buketi Doha'da sergileniyor
5/7
© AA / Ismael Adnan Yaqoob
Guinness Rekorlar Kitabı'na giren dünyanın en büyük doğal buketi Doha'da sergileniyor
© AA / Ismael Adnan YaqoobGuinness Rekorlar Kitabı'na giren dünyanın en büyük doğal buketi Doha'da sergileniyor
6/7
© AA / Ismael Adnan Yaqoob
Guinness Rekorlar Kitabı'na giren dünyanın en büyük doğal buketi Doha'da sergileniyor
© AA / Ismael Adnan YaqoobGuinness Rekorlar Kitabı'na giren dünyanın en büyük doğal buketi Doha'da sergileniyor
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© AA / Ismael Adnan Yaqoob
Guinness Rekorlar Kitabı'na giren dünyanın en büyük doğal buketi Doha'da sergileniyor