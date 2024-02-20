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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Arnavutluk'un mazlum Filistin halkıyla dayanışması çok önemli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Arnavutluk'un mazlum Filistin halkıyla dayanışması çok önemli
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Arnavutluk, BM Genel Kurulu oylamasındaki tutumuyla doğru tarafta yer almıştır. Arnavutluk'un bu dönemde mazlum Filistin halkıyla... 20.02.2024, Sputnik Türkiye
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recep tayyip erdoğan
türkiye
arnavutluk
fetö
filistin
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile ortak basın toplantısında konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;
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arnavutluk
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recep tayyip erdoğan, arnavutluk, fetö, filistin
recep tayyip erdoğan, arnavutluk, fetö, filistin
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Arnavutluk'un mazlum Filistin halkıyla dayanışması çok önemli
20:28 20.02.2024 (güncellendi: 20:48 20.02.2024)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Arnavutluk, BM Genel Kurulu oylamasındaki tutumuyla doğru tarafta yer almıştır. Arnavutluk'un bu dönemde mazlum Filistin halkıyla dayanışması çok önemlidir." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile ortak basın toplantısında konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;
"(Arnavutluk ile) Ticaret hacmimizi 1 milyar dolar seviyesine çıkardık, yeni hedefimizi 2 milyar dolar olarak belirledik.
"(Arnavutluk'un FETÖ ile mücadelesi) İlişkilerimizi zehirlemek için her yolu deneyen şer şebekesine fırsat vermeyeceğiz, mücadelemizi sürdüreceğiz.
Arnavutluk, BM Genel Kurulu oylamasındaki tutumuyla doğru tarafta yer almıştır. Arnavutluk'un bu dönemde mazlum Filistin halkıyla dayanışması çok önemlidir"