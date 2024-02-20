Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li Senatörler Shaheen ve Murphy'i kabul etti

© AA / Mustafa Kamacı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li Senatörler Jeanne Shaheen ve Chris Murphy'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake de yer aldı.