https://sputniknews.com.tr/20240220/cumhurbaskani-erdogan-abdli-senatorler-shaheen-ve-murphyi-kabul-etti-1080933735.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li Senatörler Shaheen ve Murphy'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li Senatörler Shaheen ve Murphy'i kabul etti
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li Senatörler Jeanne Shaheen ve Chris Murphy'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. 20.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-20T19:35+0300
2024-02-20T19:35+0300
2024-02-20T19:35+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
abd
abd
jeanne shaheen
chris murphy
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li Senatörler Jeanne Shaheen ve Chris Murphy'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake de yer aldı.
https://sputniknews.com.tr/20240212/kabine-toplantisi-sona-erdi-cumhurbaskani-erdoganin-aciklama-yapmasi-bekleniyor-1080660674.html
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recep tayyip erdoğan, abd, abd, jeanne shaheen, chris murphy
recep tayyip erdoğan, abd, abd, jeanne shaheen, chris murphy
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li Senatörler Shaheen ve Murphy'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li Senatörler Jeanne Shaheen ve Chris Murphy'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li Senatörler Jeanne Shaheen ve Chris Murphy'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake de yer aldı.