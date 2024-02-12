Erdoğan: ABD ile yürüttüğümüz F-16 talebimizin olumlu sonuçlanmasından memnuniyet duyuyoruz

"Önümüzdeki dönemde, ekonomi programımızın müspet yansımalarını, enflasyon başta olmak üzere diğer alanlarda net bir şekilde göreceğiz" "Önümüzdeki dönemde, ekonomi programımızın müspet yansımalarını, enflasyon başta olmak üzere diğer alanlarda net bir şekilde göreceğiz"

"İkinci astronotumuzu da önümüzdeki aylarda yeni deneyler yapmak üzere yörünge altı uçuş için uzaya göndereceğiz" "İkinci astronotumuzu da önümüzdeki aylarda yeni deneyler yapmak üzere yörünge altı uçuş için uzaya göndereceğiz"

"ABD ile bir süredir yürüttüğümüz F16 talebimizin olumlu sonuçlanmasından memnuniyet duyuyoruz" "ABD ile bir süredir yürüttüğümüz F16 talebimizin olumlu sonuçlanmasından memnuniyet duyuyoruz"

"Türkiye, ne pahasına olursa olsun, güney sınırlarında bir 'teröristan' kurulmasına müsaade etmeyecektir" "Türkiye, ne pahasına olursa olsun, güney sınırlarında bir 'teröristan' kurulmasına müsaade etmeyecektir"

"Terör örgütü mensuplarını, nerede bulursak orada kafalarını ezmeyi, bu amaçla oluşturulan altyapıları imha etmeyi sürdüreceğiz" "Terör örgütü mensuplarını, nerede bulursak orada kafalarını ezmeyi, bu amaçla oluşturulan altyapıları imha etmeyi sürdüreceğiz"

"Yaz aylarında Pençe Harekat bölgesindeki tahkimatımızı önemli ölçüde tamamlamış olacağız, böylece çok daha etkin tedbirleri alma imkanına kavuşacağız" "Yaz aylarında Pençe Harekat bölgesindeki tahkimatımızı önemli ölçüde tamamlamış olacağız, böylece çok daha etkin tedbirleri alma imkanına kavuşacağız"

"Önümüzdeki aylarda 4 ayrı proje kapsamında, 34 kilometrenin üzerinde uzunluğa ve 18 istasyona sahip raylı sistemi İstanbul'a kazandıracağız" "Önümüzdeki aylarda 4 ayrı proje kapsamında, 34 kilometrenin üzerinde uzunluğa ve 18 istasyona sahip raylı sistemi İstanbul'a kazandıracağız"

"Terörün yok edilmesi, Irak'la hayata geçirmeyi planladığımız Kalkınma Yolu Projesi için de önemlidir" "Terörün yok edilmesi, Irak'la hayata geçirmeyi planladığımız Kalkınma Yolu Projesi için de önemlidir"

"Emirlikler ve Mısır'da gerçekleştireceğimiz görüşmelerde Gazzeli kardeşlerimiz için daha başka neler yapabiliriz, inşallah buna bakacağız." "Emirlikler ve Mısır'da gerçekleştireceğimiz görüşmelerde Gazzeli kardeşlerimiz için daha başka neler yapabiliriz, inşallah buna bakacağız."

"(Refah kentine saldırı) İsrail'in bu pervasızlığının sebebi, Batılı güçlerin 'tavşana kaç tazıya tut' diyen ikiyüzlü politikasıdır" "(Refah kentine saldırı) İsrail'in bu pervasızlığının sebebi, Batılı güçlerin 'tavşana kaç tazıya tut' diyen ikiyüzlü politikasıdır"

"Hitler özentisi Netanyahu yönetimi, 7 Ekim'den beri sürdürdüğü vahşet ve katliam politikasında her gün yeni bir kırmızı çizgiyi aşıyor" "Hitler özentisi Netanyahu yönetimi, 7 Ekim'den beri sürdürdüğü vahşet ve katliam politikasında her gün yeni bir kırmızı çizgiyi aşıyor"