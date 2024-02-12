Erdoğan: ABD ile yürüttüğümüz F-16 talebimizin olumlu sonuçlanmasından memnuniyet duyuyoruz
18:41 12.02.2024 (güncellendi: 19:29 12.02.2024)
© AA / Murat KulaRecep Tayyip Erdoğan
© AA / Murat Kula
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Kabine Toplantısı sonrası konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan "ABD ile bir süredir yürüttüğümüz F16 talebimizin olumlu sonuçlanmasından memnuniyet duyuyoruz" açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarından detaylar şöyle:
"Önümüzdeki dönemde, ekonomi programımızın müspet yansımalarını, enflasyon başta olmak üzere diğer alanlarda net bir şekilde göreceğiz"
"İkinci astronotumuzu da önümüzdeki aylarda yeni deneyler yapmak üzere yörünge altı uçuş için uzaya göndereceğiz"
"ABD ile bir süredir yürüttüğümüz F16 talebimizin olumlu sonuçlanmasından memnuniyet duyuyoruz"
"Türkiye, ne pahasına olursa olsun, güney sınırlarında bir 'teröristan' kurulmasına müsaade etmeyecektir"
"Terör örgütü mensuplarını, nerede bulursak orada kafalarını ezmeyi, bu amaçla oluşturulan altyapıları imha etmeyi sürdüreceğiz"
"Yaz aylarında Pençe Harekat bölgesindeki tahkimatımızı önemli ölçüde tamamlamış olacağız, böylece çok daha etkin tedbirleri alma imkanına kavuşacağız"
"Önümüzdeki aylarda 4 ayrı proje kapsamında, 34 kilometrenin üzerinde uzunluğa ve 18 istasyona sahip raylı sistemi İstanbul'a kazandıracağız"
"Terörün yok edilmesi, Irak'la hayata geçirmeyi planladığımız Kalkınma Yolu Projesi için de önemlidir"
"Emirlikler ve Mısır'da gerçekleştireceğimiz görüşmelerde Gazzeli kardeşlerimiz için daha başka neler yapabiliriz, inşallah buna bakacağız."
"(Refah kentine saldırı) İsrail'in bu pervasızlığının sebebi, Batılı güçlerin 'tavşana kaç tazıya tut' diyen ikiyüzlü politikasıdır"
"Hitler özentisi Netanyahu yönetimi, 7 Ekim'den beri sürdürdüğü vahşet ve katliam politikasında her gün yeni bir kırmızı çizgiyi aşıyor"
"Batılı güçler sahne önünde İsrail'e itidal çağrısı yaparken Hamas bahanesinin arkasına saklanarak, Netanyahu'nun katliamlarına göz yumuyorlar"