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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20240220/chpden-aday-gosterilmeyen-sariyer-belediye-baskani-genc-secimlere-bagimsiz-aday-olarak-girecek-1080922858.html
CHP'den aday gösterilmeyen Sarıyer Belediye Başkanı Genç, seçimlere bağımsız aday olarak girecek
CHP'den aday gösterilmeyen Sarıyer Belediye Başkanı Genç, seçimlere bağımsız aday olarak girecek
Sputnik Türkiye
Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, partisinden aday gösterilmemesi nedeniyle 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne bağımsız aday olarak... 20.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-20T16:18+0300
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2024 türkiye yerel seçimleri
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istanbul
şükrü genç
seçim
31 mart yerel seçimleri
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Genç, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde CHP'den yeniden ilçe belediye başkan adayı gösterilmemesi ve yaşanan süreç hakkında Sarıyer Belediyesi önünde basın açıklaması yaptı.Dün bu konuya ilişkin yapacağı açıklamaya çok kısa bir süre kala CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den telefon aldığını ve bugün öğlene kadar süreci yeniden değerlendireceğini söylediğini hatırlatan Genç, gelinen noktada tekrar bir görüşme yaptıklarını aktardı.Genç, sözlerini şöyle sürdürdü:'Bağımsız aday olarak devam ediyoruz'Bu aşılamayan durumun ne olduğunun halka açıklanmasını isteyen Genç, sürecin bundan sonrasına birlikte karar vereceklerini ve yürüyeceklerini söylediğini anımsattı.Genç, şimdi karar aşamasında olduklarını kaydederek, "Kararı verdik. Halkımız 'yürü' dedi, yürüyoruz. Yolumuz açık olsun. Yine birlikte kazanacağız. Bağımsız aday olarak devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.Sarıyer halkının desteğiyle seçime hazırlanacağını belirten Genç, "Ben bu yaşıma kadar kimseye zarar vermedim, yine zarar vermeyeceğim. Ama halkımızın çok güzel bir sözü var; 'Kısa çöp uzun çöpten hakkını alacak.' Gelin demokrasi dersi verelim Sarıyer'de bir kez daha. Hemen başlıyoruz. Biraz sonra ilçe seçim kuruluna müracaatımızı yapıyoruz. Çocuğun, gençliğin, halkın önemini bilemeyenlere bu da kapak olsun." şeklinde konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240219/chp-gungoren-ve-esenyurt-belediye-baskan-adaylarini-degistirdi-1080894011.html
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chp, sarıyer, istanbul, şükrü genç, seçim, 31 mart yerel seçimleri
chp, sarıyer, istanbul, şükrü genç, seçim, 31 mart yerel seçimleri

CHP'den aday gösterilmeyen Sarıyer Belediye Başkanı Genç, seçimlere bağımsız aday olarak girecek

16:18 20.02.2024
© Şükrü GündüzŞükrü Genç
Şükrü Genç - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2024
© Şükrü Gündüz
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Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, partisinden aday gösterilmemesi nedeniyle 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne bağımsız aday olarak gireceğini açıkladı.
Genç, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde CHP'den yeniden ilçe belediye başkan adayı gösterilmemesi ve yaşanan süreç hakkında Sarıyer Belediyesi önünde basın açıklaması yaptı.
Dün bu konuya ilişkin yapacağı açıklamaya çok kısa bir süre kala CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den telefon aldığını ve bugün öğlene kadar süreci yeniden değerlendireceğini söylediğini hatırlatan Genç, gelinen noktada tekrar bir görüşme yaptıklarını aktardı.
Genç, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Sayın Genel Başkan'ım dedi ki, 'Başkanım biz sizi çok seviyoruz, sizinle hep varız. Partide önemli görevler size verelim. Ancak biz bu işi tartıştık. Ekrem Başkan da sizi çok seviyor. Bizler de çok seviyoruz ama bunu aşamadık.' dediler. Ben şimdi şunu ısrarla soruyorum? Bir partinin genel başkanı ve bu işin içinde çok önemli. Ben 15 yıldır arkadaşlarımla konuşarak karar verdim. Aşılamayanın ne olduğunu çok merak ediyorum. Aşılamayan nedir? Eğer bu partiye bu kadar hizmetim olmuşsa, bu kadar insan sizi iktidar yapmışsa, böyle bir sorumluluktan uzaklaşmanın anlamı var mı?"

'Bağımsız aday olarak devam ediyoruz'

Bu aşılamayan durumun ne olduğunun halka açıklanmasını isteyen Genç, sürecin bundan sonrasına birlikte karar vereceklerini ve yürüyeceklerini söylediğini anımsattı.
Genç, şimdi karar aşamasında olduklarını kaydederek, "Kararı verdik. Halkımız 'yürü' dedi, yürüyoruz. Yolumuz açık olsun. Yine birlikte kazanacağız. Bağımsız aday olarak devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Sarıyer halkının desteğiyle seçime hazırlanacağını belirten Genç, "Ben bu yaşıma kadar kimseye zarar vermedim, yine zarar vermeyeceğim. Ama halkımızın çok güzel bir sözü var; 'Kısa çöp uzun çöpten hakkını alacak.' Gelin demokrasi dersi verelim Sarıyer'de bir kez daha. Hemen başlıyoruz. Biraz sonra ilçe seçim kuruluna müracaatımızı yapıyoruz. Çocuğun, gençliğin, halkın önemini bilemeyenlere bu da kapak olsun." şeklinde konuştu.
CHP - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2024
2024 Türkiye yerel seçimleri
CHP, Güngören ve Esenyurt belediye başkan adaylarını değiştirdi
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