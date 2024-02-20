CHP'den aday gösterilmeyen Sarıyer Belediye Başkanı Genç, seçimlere bağımsız aday olarak girecek

"Sayın Genel Başkan'ım dedi ki, 'Başkanım biz sizi çok seviyoruz, sizinle hep varız. Partide önemli görevler size verelim. Ancak biz bu işi tartıştık. Ekrem Başkan da sizi çok seviyor. Bizler de çok seviyoruz ama bunu aşamadık.' dediler. Ben şimdi şunu ısrarla soruyorum? Bir partinin genel başkanı ve bu işin içinde çok önemli. Ben 15 yıldır arkadaşlarımla konuşarak karar verdim. Aşılamayanın ne olduğunu çok merak ediyorum. Aşılamayan nedir? Eğer bu partiye bu kadar hizmetim olmuşsa, bu kadar insan sizi iktidar yapmışsa, böyle bir sorumluluktan uzaklaşmanın anlamı var mı?"