https://sputniknews.com.tr/20240219/chp-gungoren-ve-esenyurt-belediye-baskan-adaylarini-degistirdi-1080894011.html

CHP, Güngören ve Esenyurt belediye başkan adaylarını değiştirdi

CHP, Güngören ve Esenyurt belediye başkan adaylarını değiştirdi

Sputnik Türkiye

CHP, İstanbul Güngören ve Esenyurt ilçe belediye başkan adaylarını değiştirdi. Genel Başkan Özgür Özel, Esenyurt'ta Ahmet Özer, Güngören'de ise Yüksel Yalçın'ı... 19.02.2024, Sputnik Türkiye

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2024-02-19T20:52+0300

2024-02-19T20:52+0300

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CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamada, Genel Başkan Özgür Özel'in, Esenyurt için Prof. Dr. Ahmet Özer, Güngören için ise Yüksel Yalçın'ı belediye başkan adayı olarak gösterdiği belirtildi.Açıklamada, "İstanbul Güngören ve Esenyurt ilçe belediye başkan adaylarımız, sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekilmiştir. Ali Gökmen ve Temel Akkoçlar'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.

https://sputniknews.com.tr/20240215/chp-genel-baskan-yardimcisi-istifa-etti-1080772820.html

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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), seçim, yerel seçimler, yerel seçim, esenyurt, güngören