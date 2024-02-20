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Almanya eski Kontrgerilla İstihbarat Direktörü sağcı bir parti kurdu
Almanya eski Kontrgerilla İstihbarat Direktörü sağcı bir parti kurdu
Sputnik Türkiye
Almanya'nın Eski Kontrgerilla İstihbarat Direktörü Hans Georg Maassen, Werteunion adında sağcı bir siyasi parti kurdu. 20.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-20T13:07+0300
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Eski Kontrgerilla İstihbarat Direktörü Başkanı Maassen, 2018 yılında Alman Anayasa Koruma Dairesi Başkanlığı'ndan 'aşırı sağcı örgütlerin tehditlerini görmezden gelme' suçlaması ile görevden alınmıştı. Reuters'ın haberine göre Masssen, Almanya'da sağcı bir parti kurdu. 5 Şubat'ta Almanya'da 200 bin kişinin aşırı sağcı parti Almanya için Alternatif'e (AdG) karşı ülke çapında düzenlenen ve dört haftadır devam eden protestolarda sokaklara döküldüğü bildirilmişti.Massen'in partisiyle birlikte, sadece bu yıl Almanya'da üç siyasi parti kuruldu.
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almanya, istihbarat, göçmen, göçmen krizi, sağcı, aşırı sağcı
almanya, istihbarat, göçmen, göçmen krizi, sağcı, aşırı sağcı

Almanya eski Kontrgerilla İstihbarat Direktörü sağcı bir parti kurdu

13:07 20.02.2024 (güncellendi: 13:12 20.02.2024)
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Almanya doğalga gaz LNG enerji bayrak gemi - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2024
© AP Photo / Fabian Bimmer
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Almanya'nın Eski Kontrgerilla İstihbarat Direktörü Hans Georg Maassen, Werteunion adında sağcı bir siyasi parti kurdu.
Eski Kontrgerilla İstihbarat Direktörü Başkanı Maassen, 2018 yılında Alman Anayasa Koruma Dairesi Başkanlığı'ndan 'aşırı sağcı örgütlerin tehditlerini görmezden gelme' suçlaması ile görevden alınmıştı. Reuters'ın haberine göre Masssen, Almanya'da sağcı bir parti kurdu.
5 Şubat'ta Almanya'da 200 bin kişinin aşırı sağcı parti Almanya için Alternatif'e (AdG) karşı ülke çapında düzenlenen ve dört haftadır devam eden protestolarda sokaklara döküldüğü bildirilmişti.

Massen'in partisiyle birlikte, sadece bu yıl Almanya'da üç siyasi parti kuruldu.
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