https://sputniknews.com.tr/20240220/almanya-eski-kontrgerilla-istihbarat-direktoru-sagci-bir-parti-kuruyor---1080914077.html

Almanya eski Kontrgerilla İstihbarat Direktörü sağcı bir parti kurdu

Almanya eski Kontrgerilla İstihbarat Direktörü sağcı bir parti kurdu

Sputnik Türkiye

Almanya'nın Eski Kontrgerilla İstihbarat Direktörü Hans Georg Maassen, Werteunion adında sağcı bir siyasi parti kurdu. 20.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-20T13:07+0300

2024-02-20T13:07+0300

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Eski Kontrgerilla İstihbarat Direktörü Başkanı Maassen, 2018 yılında Alman Anayasa Koruma Dairesi Başkanlığı'ndan 'aşırı sağcı örgütlerin tehditlerini görmezden gelme' suçlaması ile görevden alınmıştı. Reuters'ın haberine göre Masssen, Almanya'da sağcı bir parti kurdu. 5 Şubat'ta Almanya'da 200 bin kişinin aşırı sağcı parti Almanya için Alternatif'e (AdG) karşı ülke çapında düzenlenen ve dört haftadır devam eden protestolarda sokaklara döküldüğü bildirilmişti.Massen'in partisiyle birlikte, sadece bu yıl Almanya'da üç siyasi parti kuruldu.

https://sputniknews.com.tr/20240207/almanya-ukraynaya-yeni-silah-yardimi-yapacak-1080511609.html

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