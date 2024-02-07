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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240207/almanya-ukraynaya-yeni-silah-yardimi-yapacak-1080511609.html
Almanya, Ukrayna'ya yeni silah yardımı yapacak
Almanya, Ukrayna'ya yeni silah yardımı yapacak
Almanya'nın Ukrayna'ya yeni bir askeri yardım paketi hazırlığında olduğu bildirildi. 07.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-07T18:11+0300
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Alman hükümetine ait 'www.bundesregierung.de' internet sitesindeki Ukrayna'ya gönderilen silah listesine göre, Almanya Ukrayna'ya 105 Leopard 1A5 tankı ve 30 Marder zırhlı muharebe aracının teslimatı için çalışıyor.Almanya ayrıca Ukrayna şehirlerini Rus füze saldırılarından korumayı amaçlayan 15 ek Gepard uçaksavar tankının yanı sıra dokuz IRIS-T SLM hava savunma sistemini, teslim etmeyi planlıyor.Almanya 2023 baharından bu yana Ukrayna'ya 30 Leopard 1, 90 Marder zırhlı muharebe aracı ve 18 Leopard 2-A6 tankı sağlamıştı.Almanya Ukrayna'ya en fazla askeri destek veren ikinci ülkeUkrayna'ya bugüne kadar en fazla askeri destek veren ülkeler sırasıyla ABD, Almanya ve İngiltere oldu.ABD, 43.86 milyar euro değerinde silah ve diğer malzemeleri sağlarken, Almanya, Ukrayna'ya şu ana kadar 17.13 milyar euro değerinde silah gönderdi.İngiltere ise Kiev yönetimine 6.57 milyar euroluk yardımla üçüncü sırada yer alıyor.Alman Savunma Bakanlığı geçen ay 6 adet Sea King MK 41 askeri helikopterinin Ukrayna'ya ilk kez teslim edileceğini açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240127/savunma-bakani-pistorius-almanya-kendini-savunmaya-hazir-degil-1080093488.html
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almanya, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, leopard 2, iris-t, abd, ingiltere

Almanya, Ukrayna'ya yeni silah yardımı yapacak

18:11 07.02.2024
© AFP 2023 / TOBIAS SCHWARZAlmanya'ya ilk kez ziyarette bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Şansölye Olaf Scholz'la ortak basın toplantısında
Almanya'ya ilk kez ziyarette bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Şansölye Olaf Scholz'la ortak basın toplantısında - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2024
© AFP 2023 / TOBIAS SCHWARZ
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Almanya'nın Ukrayna'ya yeni bir askeri yardım paketi hazırlığında olduğu bildirildi.
Alman hükümetine ait 'www.bundesregierung.de' internet sitesindeki Ukrayna'ya gönderilen silah listesine göre, Almanya Ukrayna'ya 105 Leopard 1A5 tankı ve 30 Marder zırhlı muharebe aracının teslimatı için çalışıyor.
Almanya ayrıca Ukrayna şehirlerini Rus füze saldırılarından korumayı amaçlayan 15 ek Gepard uçaksavar tankının yanı sıra dokuz IRIS-T SLM hava savunma sistemini, teslim etmeyi planlıyor.
Almanya 2023 baharından bu yana Ukrayna'ya 30 Leopard 1, 90 Marder zırhlı muharebe aracı ve 18 Leopard 2-A6 tankı sağlamıştı.

Almanya Ukrayna'ya en fazla askeri destek veren ikinci ülke

Ukrayna'ya bugüne kadar en fazla askeri destek veren ülkeler sırasıyla ABD, Almanya ve İngiltere oldu.
ABD, 43.86 milyar euro değerinde silah ve diğer malzemeleri sağlarken, Almanya, Ukrayna'ya şu ana kadar 17.13 milyar euro değerinde silah gönderdi.
İngiltere ise Kiev yönetimine 6.57 milyar euroluk yardımla üçüncü sırada yer alıyor.
Alman Savunma Bakanlığı geçen ay 6 adet Sea King MK 41 askeri helikopterinin Ukrayna'ya ilk kez teslim edileceğini açıklamıştı.
Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2024
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