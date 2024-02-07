https://sputniknews.com.tr/20240207/almanya-ukraynaya-yeni-silah-yardimi-yapacak-1080511609.html

Almanya, Ukrayna'ya yeni silah yardımı yapacak

Almanya, Ukrayna'ya yeni silah yardımı yapacak

Almanya'nın Ukrayna'ya yeni bir askeri yardım paketi hazırlığında olduğu bildirildi. 07.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-07T18:11+0300

2024-02-07T18:11+0300

2024-02-07T18:11+0300

ukrayna krizi

almanya

ukrayna

ukrayna krizi

ukrayna ordusu

leopard 2

iris-t

abd

ingiltere

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/0e/1071066097_0:146:3124:1903_1920x0_80_0_0_2de336bfb64d5bb8cbbc6324edd8bbcc.jpg

Alman hükümetine ait 'www.bundesregierung.de' internet sitesindeki Ukrayna'ya gönderilen silah listesine göre, Almanya Ukrayna'ya 105 Leopard 1A5 tankı ve 30 Marder zırhlı muharebe aracının teslimatı için çalışıyor.Almanya ayrıca Ukrayna şehirlerini Rus füze saldırılarından korumayı amaçlayan 15 ek Gepard uçaksavar tankının yanı sıra dokuz IRIS-T SLM hava savunma sistemini, teslim etmeyi planlıyor.Almanya 2023 baharından bu yana Ukrayna'ya 30 Leopard 1, 90 Marder zırhlı muharebe aracı ve 18 Leopard 2-A6 tankı sağlamıştı.Almanya Ukrayna'ya en fazla askeri destek veren ikinci ülkeUkrayna'ya bugüne kadar en fazla askeri destek veren ülkeler sırasıyla ABD, Almanya ve İngiltere oldu.ABD, 43.86 milyar euro değerinde silah ve diğer malzemeleri sağlarken, Almanya, Ukrayna'ya şu ana kadar 17.13 milyar euro değerinde silah gönderdi.İngiltere ise Kiev yönetimine 6.57 milyar euroluk yardımla üçüncü sırada yer alıyor.Alman Savunma Bakanlığı geçen ay 6 adet Sea King MK 41 askeri helikopterinin Ukrayna'ya ilk kez teslim edileceğini açıklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240127/savunma-bakani-pistorius-almanya-kendini-savunmaya-hazir-degil-1080093488.html

almanya

ukrayna

ingiltere

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

almanya, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, leopard 2, iris-t, abd, ingiltere