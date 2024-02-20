https://sputniknews.com.tr/20240220/aile-ve-sosyal-hizmetler-bakanligi-8-bin-personel-alacak-1080899121.html

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alacak

Sputnik Türkiye

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca, merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 8 bin sözleşmeli personel alımı... 20.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-20T01:10+0300

2024-02-20T01:10+0300

2024-02-20T01:10+0300

türkiye

aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

resmi gazete

kpss

kpss

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Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde çalıştırılmak üzere KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın sözleşmeli 8 bin personel alınacak.Başvurular 21 Şubat-11 Mart tarihleri arasında, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" e-Devlet şifresi ile giriş yapılarak gerçekleştirilecek.Sözleşmeli personel alımına ilişkin duyuru, ilan ve bilgilendirmeler Bakanlığın resmi internet sayfalarında "www.aile.gov.tr ve/veya www.aile.gov.tr/pgm" veya Kariyer Kapısı üzerinden yayımlanacak.

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