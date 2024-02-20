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https://sputniknews.com.tr/20240220/aile-ve-sosyal-hizmetler-bakanligi-8-bin-personel-alacak-1080899121.html
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alacak
Sputnik Türkiye
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca, merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 8 bin sözleşmeli personel alımı... 20.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-20T01:10+0300
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türkiye
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
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Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde çalıştırılmak üzere KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın sözleşmeli 8 bin personel alınacak.Başvurular 21 Şubat-11 Mart tarihleri arasında, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" e-Devlet şifresi ile giriş yapılarak gerçekleştirilecek.Sözleşmeli personel alımına ilişkin duyuru, ilan ve bilgilendirmeler Bakanlığın resmi internet sayfalarında "www.aile.gov.tr ve/veya www.aile.gov.tr/pgm" veya Kariyer Kapısı üzerinden yayımlanacak.
https://sputniknews.com.tr/20240119/aile-ve-sosyal-hizmetler-bakanligindan-musta-iki-kiz-ogrencinin-olumune-iliskin-inceleme-1079837179.html
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aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, resmi gazete, kpss, kpss
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, resmi gazete, kpss, kpss

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alacak

01:10 20.02.2024
© AAAile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2024
© AA
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca, merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 8 bin sözleşmeli personel alımı yapılacak.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde çalıştırılmak üzere KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın sözleşmeli 8 bin personel alınacak.
Başvurular 21 Şubat-11 Mart tarihleri arasında, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" e-Devlet şifresi ile giriş yapılarak gerçekleştirilecek.
Sözleşmeli personel alımına ilişkin duyuru, ilan ve bilgilendirmeler Bakanlığın resmi internet sayfalarında "www.aile.gov.tr ve/veya www.aile.gov.tr/pgm" veya Kariyer Kapısı üzerinden yayımlanacak.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2024
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