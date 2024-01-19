https://sputniknews.com.tr/20240119/aile-ve-sosyal-hizmetler-bakanligindan-musta-iki-kiz-ogrencinin-olumune-iliskin-inceleme-1079837179.html

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Muş'ta iki kız öğrencinin ölümüne ilişkin inceleme

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Muş'ta iki kız öğrencinin ölümüne ilişkin inceleme

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, Muş'ta iki kız öğrencinin ölümüne ilişkin sosyal inceleme başlatıldığı, konunun yakından ve titizlikle takip edildiği... 19.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-19T21:14+0300

2024-01-19T21:14+0300

2024-01-19T21:14+0300

türkiye

aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

muş

varto

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/1e/1077958313_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_919f2e5f0f3ff2c4b094c475da896633.jpg

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Muş'ta iki kız öğrencinin ölümüne ilişkin inceleme başlatıldığını açıkladı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Varto ilçesinde 14 yaşındaki iki kız öğrencinin şüpheli ölümüne ilişkin haberlerin ardından ivedilikle sosyal inceleme başlatıldığı belirtildi.Olayla ilgili adli makamlarca yürütülen soruşturmanın devam ettiği hatırlatılan açıklamada, "Konu Bakanlığımız tarafından da yakından ve titizlikle takip edilmektedir. Bakanlığımızca ailelere yönelik psikososyal destek süreci de başlatılmıştır" ifadesine yer verildi.

https://sputniknews.com.tr/20231130/aile-ve-sosyal-hizmetler-bakanligindan-sosyal-medyada-bebegin-istismari-ihbari-sonrasi-aciklama-1077957760.html

türkiye

muş

varto

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, muş, varto