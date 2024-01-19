https://sputniknews.com.tr/20240119/aile-ve-sosyal-hizmetler-bakanligindan-musta-iki-kiz-ogrencinin-olumune-iliskin-inceleme-1079837179.html
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Muş'ta iki kız öğrencinin ölümüne ilişkin inceleme
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Muş'ta iki kız öğrencinin ölümüne ilişkin inceleme
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, Muş'ta iki kız öğrencinin ölümüne ilişkin sosyal inceleme başlatıldığı, konunun yakından ve titizlikle takip edildiği... 19.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-19T21:14+0300
2024-01-19T21:14+0300
2024-01-19T21:14+0300
türkiye
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
muş
varto
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Muş'ta iki kız öğrencinin ölümüne ilişkin inceleme başlatıldığını açıkladı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Varto ilçesinde 14 yaşındaki iki kız öğrencinin şüpheli ölümüne ilişkin haberlerin ardından ivedilikle sosyal inceleme başlatıldığı belirtildi.Olayla ilgili adli makamlarca yürütülen soruşturmanın devam ettiği hatırlatılan açıklamada, "Konu Bakanlığımız tarafından da yakından ve titizlikle takip edilmektedir. Bakanlığımızca ailelere yönelik psikososyal destek süreci de başlatılmıştır" ifadesine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20231130/aile-ve-sosyal-hizmetler-bakanligindan-sosyal-medyada-bebegin-istismari-ihbari-sonrasi-aciklama-1077957760.html
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aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, muş, varto
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, muş, varto
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Muş'ta iki kız öğrencinin ölümüne ilişkin inceleme
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, Muş'ta iki kız öğrencinin ölümüne ilişkin sosyal inceleme başlatıldığı, konunun yakından ve titizlikle takip edildiği bildirildi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Muş'ta iki kız öğrencinin ölümüne ilişkin inceleme başlatıldığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Varto ilçesinde 14 yaşındaki iki kız öğrencinin şüpheli ölümüne ilişkin haberlerin ardından ivedilikle sosyal inceleme başlatıldığı belirtildi.
Olayla ilgili adli makamlarca yürütülen soruşturmanın devam ettiği hatırlatılan açıklamada, "Konu Bakanlığımız tarafından da yakından ve titizlikle takip edilmektedir. Bakanlığımızca ailelere yönelik psikososyal destek süreci de başlatılmıştır" ifadesine yer verildi.