https://sputniknews.com.tr/20231130/aile-ve-sosyal-hizmetler-bakanligindan-sosyal-medyada-bebegin-istismari-ihbari-sonrasi-aciklama-1077957760.html
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 'sosyal medyada bebeğin istismarı' ihbarı sonrası açıklama
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 'sosyal medyada bebeğin istismarı' ihbarı sonrası açıklama
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bir bebeğin istismar edildiğine ilişkin ihbarın ardından ilgili ekiplerin harekete geçtiğini, şüpheliye yönelik kimlik ve... 30.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-30T16:33+0300
2023-11-30T16:33+0300
2023-11-30T16:44+0300
taciz
cinsel taciz
çocuk tacizi
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/1e/1077958313_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_919f2e5f0f3ff2c4b094c475da896633.jpg
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından "sosyal medyada bir şahsın bir bebeği istismar ettiğine yönelik görüntülerin bulunduğu" iddialarına ilişkin açıklama yapıldı.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
https://sputniknews.com.tr/20230912/halk-tvnin-iddialarina-aile-ve-sosyal-hizmetler-bakanligindan-suc-duyurusu-1075402701.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/1e/1077958313_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_a65eeb02adb72b2349835cfc61313423.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
taciz, cinsel taciz, çocuk tacizi, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
taciz, cinsel taciz, çocuk tacizi, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 'sosyal medyada bebeğin istismarı' ihbarı sonrası açıklama
16:33 30.11.2023 (güncellendi: 16:44 30.11.2023)
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bir bebeğin istismar edildiğine ilişkin ihbarın ardından ilgili ekiplerin harekete geçtiğini, şüpheliye yönelik kimlik ve adres tespit çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından "sosyal medyada bir şahsın bir bebeği istismar ettiğine yönelik görüntülerin bulunduğu" iddialarına ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Emniyet birimleri ve Bakanlık ekiplerimiz ihbarın ardından hemen harekete geçmiştir. Şahsa yönelik kimlik ve adres tespit çalışmaları devam etmektedir. Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz söz konusu içerikler ile ilgili erişim engeli ve şahıs hakkında suç duyurusunda bulunulması için gerekli süreçleri başlatmıştır.
Şahsın kimlik tespiti yapılır yapılmaz ilgili adımlar ivedilikle atılacaktır. Bu vesileyle tekrar ifade etmek isteriz ki, çocuklarımızın üstün yararı temel ilkemizdir. Bunun ihlal edilmesi ihtimali, çocuklara yönelik en ufak istismar şüphesi bizim için ihbar niteliğindedir. Her zaman bu doğrultuda hareket etmekteyiz, aynı hassasiyetle hareket etmeye de devam edeceğiz."